康文署健身室攻略｜每日$6起！使用資格/上堂/收費/預約一文看清

康文署健身室設施｜康文署健身室收費｜近年做GYM風氣盛行，除了坊間的私人健身室外，大家其實還可以選擇康文署健身室，不僅設施齊全，收費也實惠，平均每日只需$6！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了申請方法、收費詳情，還有免費使用的體脂機教學，一機測試BMI、體脂等多項體質指標，即睇下文啦！



康文署健身室｜使用資格

在簡介會內可以學到如何正確及安全地使用健身器材的方法、認識體適能和運動的概念，以及知道如何合適及有效地進行健體運動。

凡年滿15歲或以上，且具備下列其中一項資歷的人士，可獲登記為康文署健身室使用者，自行租用健身室設施：

【1】曾參加康文署舉辦的「正確使用健身室設施簡介會」並通過測試

在簡介會內可以學到如何正確及安全地使用健身器材的方法、認識體適能和運動的概念，以及知道如何合適及有效地進行健體運動。

簡介會全長3小時，分為理論及實習2部分，並設有筆試，由中國香港體適能總會的專業健體教練講解和提供指導。參加者只要出席簡介會並通過筆試，便可獲登記成為康文署健身室使用者，自行租用健身室設施。

報名《正確使用健身室設施簡介會》

【2】曾參加康文署由2006年5月或以後舉辦的「器械健體訓練班」出席率達八成或以上

在各區體育館都有舉行的器械健體訓練班，為期1.5個月，每星期設有二至三課，每堂1小時，費用為$75。參加者出席率達八成，便可獲登記為康文署健身室使用者，日後可租用康文署轄下健身室自行練習。

報名《器械健體訓練班》

【3】持有康文署健體金卡

【4】持有中國香港體適能總會認可相關資歷證明

簡介會全長3小時，分為理論及實習2部分，並設有筆試，由中國香港體適能總會的專業健體教練講解和提供指導。（資料圖片）

康文署健身室｜達以下資歷即可使用

凡修畢以下其中一項課程的人士，即可申請登記為康文署健身室使用者，認可課程如下：

香港城市大學：體育課程-體適能（PED 1305）、健身室使用者訓練工作坊

香港浸會大學：體育及康樂管理文學士（榮譽）學位課程、體適能導師證書

香港專業教育學院：體育訓練課程-體適能、健身室使用證

嶺南大學：健身室器械使用介紹課程

香港中文大學：教育學士（健康與體育運動科學）課程、運動科學與健康教育理學士課程、健身室使用者工作坊出席證書

香港教育大學：教師專業進修課程證書（體育學與教之新發展範例）、學位教師教育深造文憑（小學／中學）（主修體育科）、體育教育榮譽學士課程、健身室使用者證

香港理工大學：健體訓練課程、健身室使用者證明

香港科技大學：活力生活課程-體適能訓練單元

香港建造學院：體適能器械健體訓練班

香港都會大學：體適能簡介課程、健體證

香港大學：健身室使用認證課程、運動中心健體訓練課程

中國香港健美總會：健美運動培訓班（初級、中級、高級）、一級健身教練證書、二級健身教練證書

香港教練培訓委員會：教練評定計劃甲部─運動通論課程（第一級／第二級／第三級）

港專學院：運動管理及訓練(榮譽)社會科學學士、體適能、教練及運動管理高級文憑、體適能及運動文憑、健身室／舉重健身室使用證

中國香港體適能總會有限公司：器械健體導師證書課程



►►►查看完整認可相關資歷

康文署健身室｜登記方法

1.登記成為「SmartPLAY康體通」用戶，會自動成為康文署健身室使用者。

2.未滿18歲的人士須由家長／監護人同意方可獲登記。

康文署健身室｜收費詳情

健身室收費分為月費及時租，其中月票$180，每日低至$6！當中分一般及優惠收費，優惠人士包括全日制學生、60歲或以上的長者、殘疾人士及其同行照料者可享優惠。

健身室月票：收費$180、優惠收費$90



健身室時租：

繁忙時間（星期一至五下午6時後、星期六下午1時後、星期日及公眾假期全日）

收費：$14／小時、優惠收費：$7／小時

非繁忙時間

收費：$13／小時、優惠收費：$7／小時



健身室收費分為月費及時租，其中月票$180，每日低至$6！當中分一般及優惠收費，優惠人士包括全日制學生、60歲或以上的長者、殘疾人士及其同行照料者可享優惠。（康文署官方圖片）

康文署健身室｜預約健身室設施

持月票人士

由2024年11月1日起，月票持有人須透過「SmartPLAY康體通」預訂7日內的健身室段節，每日可預訂節數不限。預訂健身室設施第7天的段節一律由上午8時開始，如11月1日上午8時起，可以先到先得方式預訂11月7日的段節。2024年9月1日起，健身室月票的預售期由90天改為30天，而月票有效期維持不變。

持時票人士

持時票的使用者，經「SmartPLAY康體通」系統的互聯網預訂服務、流動應用程式及設置於康樂場地及地區辦事處的智能自助服務站進行預訂，租用人須即時在系統內以電子支付方式繳費作實。

租用人可親身前往各康體場地或分區康樂事務辦事處的「SmartPLAY康體通」服務櫃檯預訂設施。租用人在服務櫃檯預訂設施時，必須出示香港身份證的正本以及資格證明（如有需要）。

持時票的使用者，經「SmartPLAY康體通」系統的互聯網預訂服務、流動應用程式及設置於康樂場地及地區辦事處的智能自助服務站進行預訂。（AI生成圖）

康文署健身室｜免費體脂機

如果想了解身體狀況，除了定期做身體檢查外，其實還可透過康文署體育館提供的儀器作免費檢查。測試站可一口氣測試體重、BMI、體脂率、肌肉率、內臟脂肪、皮下脂肪及蛋白質等多項體質指標。

►►►查看體脂機完整教學

康文署宣布再有10間體育館新增「體脂機」。（圖片來源：Facebook@康文＋＋＋影片截圖）

康文署健身室｜免費體脂機地點

灣仔區：港灣道體育館（灣仔港灣道27號）

觀塘區：彩榮路體育館（觀塘彩榮路58號彩福邨第三期）

油尖旺區：大角嘴體育館（大角嘴褔全街63號大角嘴市政大廈5至7樓）

東區：鰂魚涌體育館（香港鰂魚涌街38號鰂魚涌市政大廈6至7樓）

南區：黃竹坑體育館（香港仔黃竹坑道168號 ）

中西區：中山紀念公園體育館（西營盤東邊街北18號）

北區：保榮路體育館（上水百和路19號）

荃灣區：荃灣體育館（荃灣永順街53號）

九龍城區：佛光街體育館（何文田牧愛街18號，毗鄰香港房屋委員會）

深水埗區：荔枝角公園體育館（九龍荔枝角荔灣道1號，毗鄰美孚新邨）

黃大仙區：彩虹道體育館（黃大仙彩虹道150號）

葵青區：林士德體育館（新界葵涌興芳路176號）

大埔區：東昌街體育館（大埔東昌街康體大樓地下及3樓）

沙田區：圓洲角體育館（沙田銀城街35號）

屯門區：兆麟體育館（屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓2至5樓）

元朗區：元朗體育館（元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓及4樓）

離島區：坪洲體育館（坪洲寶坪街6號坪洲巿政大廈，毗鄰坪洲碼頭）

西貢區：調景嶺體育館（將軍澳翠嶺路2號）



