香港美食嘉年華2026｜10.24開鑼！一口鮑魚+榴槤Pizza　$1限量搶

香港美食嘉年華｜葵芳美食｜第13屆香港美食嘉年華將於10月24日起，一連9日在葵涌運動場舉行。今年共設有超過330檔戶外攤位，齊集80檔美酒佳餚，更新增東南亞美食區，可以品嚐多款地道小食，包括爆膏大頭蝦、新加坡肉骨茶等。而在開幕及閉幕日更有低至1折及$1筍貨可以買！今屆更特別舉行爆旋陀螺S1街霸戰，以及萬聖節We We嘩嘩大巡遊。想知還有甚麼亮點、必吃美食？即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港美食嘉年華｜10.24起一連9日葵芳舉行

由廠商會主辦的第13屆香港美食嘉年華將於10月24日至11月1日在葵涌運動場舉行，全場設有超過330個人氣戶外攤位，齊集80檔美酒佳餚。今屆劃分7大主題專區，當中涵蓋「健康養生區」、「休閒食品區」、「餐廚用具區」、「Chill飲Chill食區」、「為食Guide」、全新「東南亞美食區」，以及搜羅全國11個省市特產的「家鄉風味區」，貨品應有盡有。

香港美食嘉年華將於10月24日起一連9日在葵涌運動場舉行。（美食嘉年華@Facebook）

香港美食嘉年華｜有甚麼必吃美食？

在熟食方面，今屆「為食Guide」共有50檔人氣熟食，當中包括掃街必試超吸睛城寨渠蓋燒、拉絲金幣雞蛋仔同爆汁拇指生煎包、即食一口鮑魚、矜貴佛跳牆、霜降一口牛、台灣蚵仔煎同鮮嫩乳鴿漢堡。想吃甜品也可以選擇空氣感梳乎厘、D24榴槤千層蛋糕。

除了掃街小食外，在「Chill飲Chill食區」也有不少微醺佐酒可以選擇，當中包括法國藍龍蝦湯、焗油封鴨腿、西班牙白毛豬火腿拼盤同冰鎮鮑魚。

各位榴槤控注意！在全新「東南亞美食區」中，必食即焗貓山王榴槤Pizza及純果肉。熱食方面也有不少選擇，包括泰式牛奶串燒、爆膏大頭蝦、船麵、新加坡肉骨茶，以及芒果糯米飯及Halo-Halo刨冰特飲，一次過吃盡地道夜市美食。

今年新增「東南亞美食區」。（美食嘉年華@Facebook）

香港美食嘉年華｜有甚麼飲品選擇？

想喝酒的話，現場也設有限定戶外酒吧，有專業調酒師即場調製嘉年華限定雞尾酒。另外也有精選紅白酒及啤酒低至每杯$30，凡消費即送精美玻璃酒杯一隻！

場內也有多款不同葡萄酒和啤酒，由紅酒、白酒、頂級香檳、威士忌，到清涼生啤、手工啤酒（如本地特色「白蘭啤」、清爽果味啤酒）、清酒以至果香梅酒，包括奔富Penfolds、巴黎之花與酩悅香檳、Cloudy Bay等。

香港美食嘉年華｜有$1優惠？

吃完美食，當然不少得再掃平貨！今屆嘉年華在10月24至26日、以及10月30至11月1日推出震撼開鑼及閉幕壓軸大減價，有大批精選好物破底價低至$1或者1折限量開搶。搶不到$1貨品也不用擔心，9日展期也有「$10/ $30/ $60」隨心購優惠，可以買到各款人氣糧油雜貨同生活用品。

香港美食嘉年華｜有甚麼活動？

逛完街還有不少精彩活動可以玩！今屆特設「爆旋陀螺S1街霸戰」及星級表演賽，場內特設自由對戰區同極速旋風抽速大比拼，讓大小朋友齊齊落場鬥一番。臨近萬聖節，在10月30至31日也有「萬聖節 We We 嘩嘩大巡遊」，屆時將有不少嘩鬼出沒暢遊嘉年華與大家近距離拍照打卡，現場也有創意手作工作坊及免費面部彩繪。

萬聖節嘩鬼大派對——嘩鬼巡遊互動拍照！（官方圖片）

另外，場內也有免費攤位遊戲，包括AR超能魔法爪、一手任擸、LUCKY碰碰、以及「搶食大作戰」等遊戲任玩！

香港美食嘉年華｜4大Chill賞

今屆嘉年華共設有4大「Chill賞」，包括每日頭500名進場人士即送精美禮物一份，先到先得、每日下午3時於酒吧免費派發紅／白酒（每節限量30杯，派完即止）。而大家在入場時掃場內QR Code填妥表格，隨時贏走總值過萬元豐富禮品。此外，憑電子貨幣累積消費滿 $300（最多2單據）即可抽獎1次；滿$600（最多3張單據）即可抽獎2次。

第13屆香港美食嘉年華

日期：10月24日-11月1日

時間：11:00am- 9:00pm（最後進場時間為8:30pm，最後一天提早至8:00pm）

地點：葵涌運動場（港鐵葵芳站D出口）

票價：$6（7:00pm後免費入場）

*身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略