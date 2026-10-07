西九活動6大推介｜實試租日式單車！西九渡輪＋野口勇展免費睇

西九文化區｜故宮文化博物館｜M+｜不少人在放假時都喜歡到西九文化區放鬆一下，不但可以望到無遮擋的海景，還有超大片草地可以野餐！而去西九除了拍照外，附近還有2大博物館可以觀賞展覽，當中包括日本人氣互動展覽「設計啊！」。想知還有甚麼活動？即看下文！



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西九文化區位於九龍市中心，而且有多種交通工具可以直達，非常方便大家假日和親朋好友去打卡放鬆！

西九活動【1】野餐節——直接租野餐用品 解放雙手

西九文化區於9月18日至10月11日推出西九野餐節，提供野餐用品租借服務，讓市民即場租借各種野餐用品，解放雙手享受野餐樂趣。租借服務配備相當全面，有多款戶外實用裝備，包括成人及兒童摺疊野餐椅、摺疊野餐桌、野餐墊、戶外電風扇以及野餐燈等。各項用品租借價格介乎港幣40元至50元不等，每件租借用品需收取港幣100元按金，數量有限，以先到先得形式提供，額滿即止。

西九文化區推出野餐用品租借服務。（西九文化區官方圖片）

西九野餐節

活動日期：即日起至2026年10月11日

活動時間：下午2時至晚上9時

地點：藝術公園海濱東草坪



西九活動【2】設計啊！感受日常設計之奇妙——日本人氣互動展覽

目前M+博物館正舉行「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽，共展出21件作品，圍繞10個與日常行為息息相關的動詞主題，部分展品內容更特別呼應香港的視覺環境和飲食文化。參與者可以透過動手玩遊戲、互動裝置和沉浸式視聽室，激發好奇心。這次展覽最大的特色就是可以和展品互動，同時盡情打卡。

「設計啊！感受日常設計之奇妙」

展期：即日起至2027年1月10日

地點：香港西九文化區M+博物館地下大堂展廳

門票價格：成人門票：港幣$190、特惠門票：港幣$100（適用於全日制學生、7至11歲小童、60歲或以上長者等）、大小同樂套票：港幣$250（1位成人及1位7-11歲小童）/港幣$400（2位成人及1位7-11歲小童）



購票連結：01空間

西九活動【3】傅丹創意現場：野口勇的「光」——免費入場

M+博物館除了有付款的展覽外，還有一些免費入場的展覽！其中《傅丹創意現場：野口勇的「光」》由即日起至10月26日展出，呈獻美籍日裔藝術家野口勇的一系列Akari燈具雕塑，並搭配精心挑選的熱帶植物。此外，大家也可密切留意「傅丹創意現場」第二階段於潛空間的持續展覽。

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《傅丹創意現場：野口勇的「光」》

展期：即日起至2026年10月26日

地點：香港西九文化區M+博物館B2層潛空間

門票價格：免費入場



西九活動【4】故宮文化博物館——近距離觀賞故宮博物院珍貴文物

香港故宮文化博物館也是西九文化區另一個重點博物館。目前正有多個專題展覽展出中，當中包括《香港賽馬會呈獻系列：紫禁城看世界──中外文化交流與互鑒》、《天馬凌雲──故宮博物院藏繪畫珍品》等。另外，由9月30日起亦有新一項專題展覽《清宮製造與當代設計》展出，大家可以觀賞到150多件來自故宮博物院的珍貴文物。

香港故宮文化博物館。（資料圖片）

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀早前亦提到，香港故宮文化博物館新一年度會有很強勁合作，預料當中有3個展覽或可媲美埃及展，大家可以期待一下。

香港故宮文化博物館

地點：九龍西九文化區博物館道8號

門票價格：標準門票$70起



西九活動【5】Tokyobike——租日式復古單車

大家到西九文化區除了拍照及野餐外，還可以租單車！位於西九文化區西閘的Tokyobike提供多款日式復古單車租借，成人單車價錢每小時$45起。租完單車就可沿著海邊踩單車，非常愜意。想租單車的話，無需提早預約，直接到店登記電話即可租借。

Tokyobike

租借地點：西九文化區西閘Pet Zone旁空地

價錢：成人$45/小時、小童輔助輪$25/小時、寵物單車$65/小時

營業時間 ：星期一至五：下午1時至晚上8時／星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上8時



西九活動【6】西九渡輪——坐船來往西九至中環

雖然西九文化區附近有港鐵站，但玩完一日不想走太多路回程的話，大家現在可以選擇乘搭西九渡輪，從M＋博物館走到西九碼頭只需約5分鐘。渡輪每日定時往返西九碼頭與中環九號碼頭，每半小時就有一班，而且船程約8分鐘，非常方便！如果大家在黃昏時分乘搭，更可以在海中心欣賞日落美景。另外，西九渡輪也歡迎寵物同行，讓主人與寵物一同暢遊西九。

西九渡輪

路線：西九碼頭<->中環九號碼頭

營運時間：星期一至五上午8時至晚上10時、星期六、日及公眾假期服務上午8時至晚上11時

票價：成人單程$20、3至11歲兒童、65歲或以上長者、殘疾人士$10

付款方式：八達通、微信支付、銀聯雲閃付、PayMe、信用卡（萬事達卡、JCB及銀聯）及現金



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