壽司生薑一直吃錯！原來不是配料　日本名廚3隱藏功能＋正確吃法

壽司生薑｜不少人去壽司店享用壽司時，座位附近都會擺放粉紅色的醋漬生薑。很多食客會直接把薑片鋪在魚身與醋飯之間，跟壽司一同入口，視作壽司的其中一種配料。然而按照日本傳統壽司的用餐邏輯，醋漬生薑並不屬於壽司本體的餡料或調味料。想知道這些生薑到底有何用，即看下文了解！



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壽司生薑｜多數人都食錯？Gari並非調味料！

在享用壽司料理時，餐碟旁必會附上粉紅色的醋漬生薑，日文專稱「ガリ」（Gari）。絕大多數食客的習慣用法，是直接將薑片鋪在魚身與醋飯之間，與壽司一起吃，認定其為壽司的專屬配料或風味調味料，用以增添酸辣層次、中和魚腥。社交平台Threads網民普遍討論指出，將Gari與壽司同食是海外常見習慣。但從傳統壽司職人的專業角度來看，這種做法容易掩蓋魚材本身的細緻鮮味，浪費了優質食材。

餐碟旁附上的粉紅色的醋漬生薑（AI生成）

名廚解析｜壽司薑的核心功能是味覺清潔劑

國際知名日料名廚松久信幸（Nobu Matsuhisa）曾公開解釋生薑的正確用途。他指出，壽司薑真正的身份是palate cleanser（味覺清道夫 / 味覺清潔劑）。 不同魚種的油脂含量、鮮味濃度差異懸殊，高脂魚類的油潤香氣與餘韻會長時間滯留於口腔，若未及時清理，會徹底遮蓋白身魚清淡、細膩的天然風味，導致食客無法分辨不同魚材的特色。

壽司生薑｜正確吃法與三大關鍵作用

生薑作用及吃法｜【1】消臭、更換口味

根據日語教學文化專頁指出，壽司生薑（Gari）具備去脂解膩與轉換味覺的關鍵功能。例如剛品嚐過油脂豐富的吞拿魚腩（台灣稱鮪魚大腹 / 拖羅），口腔會殘留濃郁魚脂；此時吃一片醋薑，其酸甜與微辣能迅速洗滌油膩感，重置味蕾。

生薑作用及吃法｜【2】防止味道重疊

引述美國美食平台《Chowhound》壽司主廚Shingo Akikuni受訪，壽司職人強調Gari的核心功用在於重置味覺。食客應在品嚐不同魚種的空檔吃一片薑，避免前後兩款魚生的油脂與風味互相混淆或串味干擾（Cross-contamination of flavor），讓每一貫壽司都能展現其原始鮮度。

生薑作用及吃法｜【3】天然殺菌與促進消化

台灣大眾醫療健康科普網站《Hello醫師》中表示，生薑含有豐富的薑辣素（Gingerol），具有強效的天然抗菌與殺菌效果，對於食用生魚片的衛生大有裨益；同時酸甜醋薑也能刺激胃液分泌、幫助消化。

壽司薑隱藏用法｜還能當「醬油刷」！

除了作為味覺清潔劑外，傳統壽司老饕與職人還會將生薑作為實用的輔助工具「醬油刷」。Threads上的網民表示，在吃握壽司或軍艦卷時，若直接拿壽司去沾醬油，常因角度不當使醋飯吸取過多醬油而過鹹，甚至導致飯粒散落於醬油碟中。這時可以用一片生薑輕輕沾取適量醬油，然後像刷子一樣塗抹在魚生表面，既能精準控制醬油用量，又能保持壽司整體結構的完整。

用生薑沾取醬油刷在壽司表面（AI生成）

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