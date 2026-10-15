啟德好去處｜啟德龍津石橋公園開放!必睇百年橋墩　文物展即將開?

啟德好去處｜龍津石橋｜位於啟德的龍津石橋公園第一階段已正式開放！公園佔地約11,400平方米（逾12萬呎），實地保留和展現了1873年建成的龍津石橋遺蹟，碼頭石墩、「接官亭」等出土文物，讓大家可以瞬間回到過去。想知還有甚麼必看文物、如何到達公園？即看下文！



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啟德好去處｜龍津石橋公園｜石橋建於何時？

根據土木工程拓展署網頁資料顯示，龍津石橋始建於1873至1875年，總長度約200米。在石橋末端有一座2層高的亭，曾用於迎接中國官員，故亦稱「接官亭」。在1892年，樂善堂籌集資金，以木料搭建，向海伸延約80米；到1910年，橋的木造伸延部分以混凝土結構取代。

石橋靠近陸地的部分，包括「接官亭」，在1924年進行啟德填海工程時被埋；石橋的靠海尚存部分仍繼續使用，提供香港島、紅磡及九龍城之間的渡輪服務至上世紀30年代。其後，1942年二次大戰日佔時期，石橋及碼頭遭拆毁及埋藏於啟德機場的新填海區。而土木工程拓展署於2008至2009年間為啟德發展計劃進行考古勘探時，發現了龍津石橋遺蹟。

啟德好去處｜龍津石橋公園｜有甚麼文物可以看？

原址保存石橋遺蹟已變身成今日的龍津石橋公園！公園佔地約11,400平方米，實地保留和展現當年建成的龍津石橋遺蹟，石橋結構、上落船平台、碼頭石墩、「接官亭」等出土文物，讓大家可以瞬間回到過去。

根據康文署Facebook顯示，公園現時率先開放地面的遮蔭及座椅設施、行人通道、綠化園景等，為市民提供舒適的休憩空間。至於地下層的保育長廊和文物展覽，則積極籌備中，將於未來分階段開放。

龍津石橋公園

地點：九龍啟德世運道一帶

交通： 港鐵啟德站D出口或宋皇臺站A出口步行即達



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