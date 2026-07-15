啟德新商場｜啟點KEyPoint料27年開幕！30萬呎/定期市集/地鐵直達

香港新商場｜啟德新商場｜啟德區商場版圖再擴張！香港房屋協會（房協）宣布，位於啟德的全新旗艦商場正式命名為「啟點 KEyPoint」，新商場主打一家大細共融概念，預計將於今年內落成，並在2027年正式開幕！即睇新商場有什麼亮點！



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啟點 KEyPoint｜佔地達30萬平方呎 房協歷來最大型商場

「啟點 KEyPoint」佔地達30萬平方呎，為房協歷來最大型的商場。位置上，商場選址沐縉街2號，由港鐵啟德站B出口起步，只需大約5分鐘步程即可直達。值得一提，商場提供逾250個地庫停車位，方便家庭或車主出遊；此外，鄰近的啟德公共交通交匯處有多達60條巴士路線途經，另有82線專線小巴來往彩興苑與啟德，即使不自駕也能輕鬆前往，交通十分方便。

「啟點 KEyPoint」佔地達30萬平方呎，為房協歷來最大型的商場。（官方圖片）

啟點 KEyPoint｜毗鄰啟德3大商圈

商場同時相連區內多個大型零售熱點，包括啟德SOGO、雙子匯、AIRSIDE等，方便市民串連周邊設施，日後大可以一條龍行勻整個啟德商圈，無論拍拖行街還是周末消遣都相當就腳。

商場同時相連區內多個大型零售熱點，包括啟德SOGO、雙子匯、AIRSIDE等。（官方圖片）

啟點KEyPoint｜首個「跨代共融」為主題商場

「啟點 KEyPoint」有別於一般注重購物的商場定位，商場是全港首個以「建立跨代生活圈」為主題的商場，同時適合不同年齡的客群需要，例如場內設有花園區，具備適合各年齡層的康體設施，建造出跨代共享的綜合空間。此外，不同樓層預計設有多用途活動場地，並定期舉辦主題市集、文創展覽及親子工作坊。

商戶方面，除了結合購物、餐飲與娛樂等範疇外，更特意預留空間予本地及外地初次進駐香港的特色商戶，為消費者帶來新鮮感。

啟點 KEyPoint｜走大自然路線 「山‧石」設計概念

「啟點 KEyPoint」的建築風格亦頗具心思，商場走大自然路線，以九龍東自然地貌與「獅子山精神」為靈感，採用「山‧石」設計概念，在空間內融入花崗岩的堅固質感與石英的多彩光芒，營造出充滿活力及和諧的社區空間。

「啟點 KEyPoint」的建築風格亦頗具心思，商場走大自然路線。（官方圖片）

啟點KEyPoint詳情

地址：九龍東啟德沐縉街2號

交通：港鐵啟德站B出口步行約5分鐘

開幕日期：預計2027年



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