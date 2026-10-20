港鐵感謝日10.24半價搭車！落馬洲羅湖過境照減　哪些路綫不適用?

港鐵半價｜感謝日｜港鐵於本周六（24日）推出「感謝日」，乘客只要憑八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡之付款車程，即享車費半價優惠！想知長者是否都享有優惠、有哪條綫不能使用優惠？即看下文！



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港鐵半價｜10.24感謝日 乘車半價

港鐵公司早前宣布，按照票價調整機制下的「服務表現回贈」安排，將於本周六（24日）舉行「感謝日」向乘客提供半價乘車優惠。

港鐵於10月24日推出「感謝日」，乘客憑八達通乘港鐵可享半價優惠。（港鐵網頁截圖）

港鐵半價｜如何使用半價優惠？

大家只要於10月24日當日使用八達通或樂悠咭乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，或以二維碼乘搭重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠。另外，大家如果以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡之付款車程，亦可享車費半價優惠。

港鐵半價｜長者乘車也有半價？

今次「感謝日」的半價優惠包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程，並可與轉乘優惠、特惠站、全月通連接車程75折優惠，以及政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）同時使用。

長者「2元優惠計劃」可同時使用港鐵「感謝日」半價優惠。（梁鵬威攝）

港鐵半價｜哪些路綫不可用半價乘車？

如果大家是用八達通乘車，是次優惠將不適用於東鐵綫頭等額外費、機場快綫及港鐵接駁巴士。而優惠可與其他優惠同時使用，折扣會被分開計算，惟總優惠金額不會高於該車程之車費。扣減金額尾數少於$0.1，亦以$0.1計算。

而使用二維碼乘車，優惠不適用於東鐵綫頭等額外費及機場快綫，亦不可與其他車費折扣優惠同時使用。扣減金額尾數少於$0.1，亦以$0.1計算。

半價優惠不適用於東鐵綫頭等額外費、機場快綫。（資料圖片／廖雁雄攝）

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