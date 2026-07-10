港鐵北上3優惠｜落馬洲減$6！小童免費+八達通搭6送1　附領取方法

港鐵｜北上優惠｜不少人北上遊玩時都會選擇搭港鐵。港鐵東鐵綫由即日起推出3重跨境乘車驚喜優惠，包括小童免費、搭6送1跨境車程獎賞及即日來回落馬洲車費扣減優惠。同時「鐵仔」亦會於8月快閃羅湖及落馬洲站，向大家派發限量版車站磁石貼，想知在哪裡可以拿到？即看下文！



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港鐵推3大北上搭車優惠

北上港鐵優惠【1】小童免費乘車到深圳

3至11歲持有效小童八達通的小童乘客，可由2026年7月13日至8月31日期間，在每次入閘前帶同有效小童八達通前往港鐵站內非付費區的「數碼服務站」或「自助換領機」換領優惠，即可享免費往來羅湖站或落馬洲站的單程車程。

持小童八達通乘客可免費換領往來羅湖站或落馬洲站的單程車程。（資料圖片）

北上港鐵優惠【2】落馬洲站即日來回車費扣減

而持成人八達通或樂悠咭的乘客在9月30日前，由任何港鐵車站乘車前往落馬洲站，並於4個指定深圳地鐵站之「優惠換領點」，再以同一張八達通或樂悠咭領取優惠，然後同日經落馬洲站乘搭東鐵綫返港，出閘時即可享$6車費扣減。

若大家並非經落馬洲站北上，亦可先於深圳指定優惠換領點領取優惠，並於同日經落馬洲站乘搭東鐵綫返港，亦可享$3車費扣減。

落馬洲站即日來回可享車費扣減優惠。（資料圖片）

4個領取優惠的指定深圳地鐵站：

・福田口岸站 （深圳地鐵4號綫）

・福民站（深圳地鐵4號綫）

・會展中心站（深圳地鐵1號綫）

・深大站深圳地鐵13號綫



北上港鐵優惠【3】用八達通北上搭6送1

港鐵亦有另一個跨境乘車獎賞，由即日起至8月2日，在八達通App登記活動，並使用已登記的八達通乘搭付費跨境車程，每完成6程合資格跨境車程，即可獲得1程免費跨境車程，每位乘客最多可獲4程免費跨境車程。合資格用戶完成所需車程後，即可透過八達通App換領獎賞。

8月免費派發限量版車站磁石貼

港鐵在今個夏天特別推出一套16款限量版東鐵綫車站磁石貼，免費派發給大家。「鐵仔」將於8月1日及2日上午率先快閃現身落馬洲站及羅湖站，大派首4款限量版車站磁石貼，每日派發2款。大家只需在活動現場分享東鐵跨境的好處，就有機會獲贈磁石貼。而港鐵將於其後連續3個周末，繼續於羅湖站及落馬洲站，每日派發2款限量版磁石貼，名額有限，先到先得，送完即止。

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