香港Call車平台2026｜1間85折+免行李費！Uber/八達通/滴滴/閃的

叫車平台｜Call車｜雖然「飛的」（Fly Taxi）早前宣佈被Uber收購，並將於2026年底全面終止獨立運作，但乘客與司機的Call車選擇依然十分豐富！無論是假日過海、全家大小拖篋去機場，還是夜蒲後想舒服歸家，現時也有不少平台可以挑選。《香港01》「好食玩飛」小編為大家盤點了全港9大熱門叫車平台，讓大家可以隨時隨地輕鬆起行！即看下文！



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香港Call車程式【1】Uber

作為全球網約車平台的龍頭，Uber在香港發展多年，除了傳統的私家車網約服務（Uber X、Uber Black、Uber XL等），其中「Uber Taxi」更成功吸引了大量本地的士司機加入。

網約車平台的龍頭Uber宣佈收購「飛的」。（資料圖片）

Uber近年積極透過併購擴展香港市場，繼2021年收購本地老牌叫車App「HKTaxi」並於其後將其整合停運後，今年5月亦宣佈收購「飛的」（Fly Taxi），並正著手進行系統整合。Uber擁有極高的車輛配對效率、自動信用卡扣款體驗、完善的安全警示與安全保障系統，並提供預約行程及跨國使用便利性，是追求高穩定性與國際化服務用戶的首選。

香港Call車程式【2】的神GODTAXI

「的神GOD TAXI」於2016年成立，平台提供彈性計價模式，支援85折、一口價及按錶計費，滿足不同預算的乘客需求。車型選擇同樣豐富，由混能的士（小露寶）、6人的士、純電動的士均有提供。在支付方面，「的神」支援PayMe、八達通、Alipay、WeChat Pay及信用卡，系統更會自動配對具備電子收款功能的司機。平台累積了超過3萬名註冊司機，由於累積了一定司機及乘客數量，「的神」在繁忙時段或偏遠地區的配對速度相對上快，接單表現穩定。

「的神GOD TAXI」平台提供彈性計價模式，支援85折、一口價及按錶計費。（官網截圖）

香港Call車程式【3】八達通Call車易

八達通於2026年在「八達通」App內推出「Call車易」功能，用戶無需額外下載其他應用程式即可使用。這項服務率先對接運輸署正式發牌的五支的士車隊，包括星群的士、Big Boss Taxi、Amigo、大黃蜂愛心車隊及JOIE樂行車隊以及多個本地預約平台。

乘客可選擇經濟型、商務型、豪華型、特大行李車或無障礙車等不同車型，系統會顯示預估的一口價，並可用手機八達通、實體卡或八達通銀包預先付款，若實際車費較低或取消行程，差額可即時退回。整體操作簡單，乘客可以八達通卡、手機八達通或八達通銀包直接付款，適合已經習慣使用八達通App的用戶。

八達通App內推出「Call車易」功能，用戶無需額外下載其他應用程式即可使用。（資料圖片）

香港Call車程式【4】高德打車

高德打車是內地高德地圖旗下的打車服務，現已接入香港市場。用戶可以直接在高德地圖或AlipayHK應用程式內呼叫的士。平台提供按錶收費的士及包車價的士兩種模式，並與本地車行及平台合作，支援電子支付。高德更首創「聚合打車」模式，讓用戶在搜尋目的地後一鍵呼叫多個平台的網約車與的士服務，並在香港推出兩地互通的打車服務。另外，高德亦經常推出新用戶優惠券及各項折扣活動。

香港Call車程式【5】滴滴出行（DiDi）

滴滴出行是內地滴滴在香港提供的的士服務，同時亦有跨境專車選項。用戶可透過DiDi App、AlipayHK或WeChat小程序叫車，系統支援即時配對、實時追蹤司機位置及車資預估。平台提供跳錶的士及包車價兩種選擇，並接受現金或電子支付，包括AlipayHK、WeChatPay及信用卡等。

滴滴出行（DiDi）。（資料圖片）

香港Call車程式【6】閃的SimTaxi

「閃的」是一款較新推出的本地Call的士應用程式，主打「一閃即到」的快速體驗與24小時全天候服務。用戶可自行選擇紅的、綠的、混能、五人座、六人座以至輪椅專車等不同車型，並支援多站上落點的行程規劃。優惠方面，平台提供85折優惠及機場接送免收行李費等禮遇；同時支援電子支付與電子收據發放，特別適合攜帶行李、同行寵物或有輪椅等特殊需求的乘客。為確保乘車品質，「閃的」亦設有完善的司機服務監察與帳戶封鎖機制，保障乘客出行權益。

香港Call車程式【7】DASH

「DASH」是由Vis Mobility Limited開發、獲香港政府資助、Visa支持及香港運輸署認可的本地的士電子支付與網約平台。平台全面支援Visa、Mastercard、八達通、Alipay、微信支付、銀聯、ApplePay及GooglePay等多種無現金付款方式。對司機而言，DASH實行「0%終身平台佣金」模式，讓司機保留100%車資（平台向乘客收取3%行政費）；對乘客而言，則提供即時或預約叫車、行程記錄、4至6人車型選擇以及「至愛司機」優先配對等功能。

香港Call車程式【8】TADA HongKong

來自新加坡的知名網約車平台「TADA Hong Kong」，主打零佣金公平模式，不向司機抽取車費佣金，讓司機保留更高收入，繼而提升服務熱誠。平台除了支援直接叫的士外，更提供非常多元化的乘車服務，包括點對點日常經濟出行、優先配對附近車輛以減少等候時間的「TADAFast」、寵物友善接送「TADA寵物」，以及配備兒童束縛設備的家庭友善行程「TADA安全童行」，提供針對不同客群的服務。

新加坡的網約車平台「TADA Hong Kong」，主打零佣金公平模式，不向司機抽取車費佣金。（TADA Hong Kong＠Facebook）

香港Call車程式【9】Junto Taxi

JuntoTaxi由JuntoMobility營運，強調提供優質司機與良好服務體驗。平台採用內部推薦及邀請制招募司機，而非公開開放註冊，並會持續監察服務質素及認真跟進合理投訴。此外，該公司旗下還有lantau.taxi服務，專門預約大嶼山藍的，覆蓋機場、東涌、迪士尼及昂坪等地點，並支援即時叫車或預約功能。

本文作者：蘇琬淇（Crystal So）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，善於捕捉城中熱話、流行文化與海內外旅遊美食趨勢。作為一名旅遊與生活達人，熱衷於向讀者分享第一手吃喝玩樂與實用資訊，擅長將數據分析與複雜政策解構為趣味十足、簡單易懂的生活懶人包，帶領讀者輕鬆玩轉世界各地！



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