港式奶茶日｜100間茶餐廳11.2起免費派1萬杯奶茶！　附餐廳名單

免費奶茶｜奶茶迷注意！黑白淡奶「港式奶茶日」再度回歸，由11月2日起至11月30日期間，品牌將聯同全港100間指定茶餐廳，向市民及旅客免費派發合共10,000杯地道港式奶茶。除此之外，更有校園快閃、昂坪市集，以及餐廳抽獎活動，其中獎品更包括價值$8,500的旅遊現金禮券等等，讓大家一邊品嚐奶茶，一邊贏豐富禮品！想知在哪裡可以喝到免費奶茶？即看下文！



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港式奶茶日｜全港100間茶餐廳免費派奶茶！一周派足5日

每年的黑白淡奶都會舉辦「港式奶茶日」，適逢品牌85周年，今年來到第14屆，活動規模更為盛大！由11月2日至11月30日期間的逢星期一至五，黑白淡奶將聯乘港九新界多達100間指定茶餐廳，於指定日子及時間免費派發港式熱奶茶，全港合共送出10,000杯。

指定茶餐廳名單

除了茶餐廳駐點派發外，品牌亦會在指定日子現身各大專院校周邊及鬧市熱點，向大眾免費派發濃滑經典奶茶與限定禮品。

昂坪市集｜奶茶沖泡示範／免費送奶茶

另外，黑白淡奶於11月至12月期間聯乘昂坪市集，推出「昂坪360 X 黑白港味聖誕之旅」，特別邀請華星冰室的資深奶茶師傅親臨昂坪現場，展示港式奶茶沖泡技藝，讓大家近距離觀賞「拉茶」，現場更會免費派發奶茶。

港式奶茶日｜抽獎贏$8,500旅遊現金券、限定周邊

歎奶茶隨時中大獎！黑白淡奶首度攜手本地連鎖人氣餐飲品牌太興及敏華冰廳，於11月1日至12月31日推出「歎奶茶，抽大獎」活動：

「歎奶茶，抽大獎」活動，頭獎更包括價值$8,500的旅遊現金禮券。（官方提供）

參加方法：於指定太興或敏華冰廳分店堂食惠顧凍或熱黑白奶茶，憑有效收據正本登入活動網站登記，即可參加即抽即獎。

豐富獎品逾40,000份，頭獎更包括價值$8,500的旅遊現金禮券，另有昂坪360來回纜車門票、黑白港式茶餐廳迷你積木及限量版長雨傘等。

另外，每次掃描收據登記抽獎，更有機會獲得虛擬拼圖，集齊指定組合即可免費換領「黑白85周年限定奶茶杯碟套裝」或「黑白限定暖水壺」。

黑白「港式奶茶日」免費派發活動

派發日期：2026年11月2日至11月30日（逢星期一至五）

派發地點：全港100間指定茶餐廳（各分店指定時間）

「歎奶茶，抽大獎」推廣期：2026年11月1日至12月31日（於指定太興及敏華冰廳分店）



本文作者：蘇琬淇（Crystal So）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，善於捕捉城中熱話、流行文化與海內外旅遊美食趨勢。作為一名旅遊與生活達人，熱衷於向讀者分享第一手吃喝玩樂與實用資訊，擅長將數據分析與複雜政策解構為趣味十足、簡單易懂的生活懶人包，帶領讀者輕鬆玩轉世界各地！



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