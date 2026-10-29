一粥麵優惠｜外賣快閃！ 原隻鹽焗雞$48＋原隻豬手$38　$78歎兩款

一粥麵優惠｜一粥麵推出外賣快閃優惠，於指定日期內，原隻鹽焗雞（免斬）只售$48、原隻豬手（免斬）只售$38。如果想一次過歎齊兩款食物，亦只需$78。想知優惠幾時開始，即睇下文！



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一粥麵為大家帶來新優惠。（領展）

一粥麵優惠【1】原隻鹽焗雞$48＋原隻豬手$38

一粥麵再推外賣快閃優惠，即日至2026年10月31日，下午4時至6時，外賣自取原隻鹽焗雞（免斬）只售$48（原價$58）；原隻豬手（免斬）只售$38（原價$58）。一次過歎兩款亦只需$78。

提提大家，是次優惠不適用於手機點餐／自助點餐機／網上外賣平台，以及機場分店。此外，每款產品每人最多限購2份，數量有限，售完即止。

一粥麵推出外賣優惠，原隻鹽焗雞只需$48，而原隻豬手只需$38。（官方圖片）

一粥麵優惠【2】長者早／茶市惠顧即送熱飲

即日起，食客凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早／茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。優惠不適用於自助點餐機／手機點餐，以及不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

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本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

