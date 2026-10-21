大快活優惠｜限時全單85折　滿額再享連續7日8折　新會員送7折券

大快活優惠｜大快活推出全新「橙色搗蛋折」手機APP推廣活動，於指定日期內，只要用手機APP點餐，全單即可享85折，累積消費滿指定金額，更可再獲連續一星期的8折優惠。此外，新會員更可獲得不同時段的美食券。即睇下文了解優惠詳情！



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大快活又有快閃優惠！（官方圖片）

大快活優惠｜萬聖節快閃優惠 滿額再享連續7日全單8折

大快活推出萬聖節快閃優惠！優惠分為兩個階段，在第一階段，即日至10月26日，大家只需透過大快活APP進行外賣或堂食點餐，即可享全單85折！

而在第二階段，在10月27日起一連七天，大家透過APP累積消費滿$100，系統將會自動把優惠升級。合資格會員的所有手機APP訂單，均可獲全單8折優惠。

大快活優惠｜新會員註冊隨機送7折美食券 涵蓋早午茶晚市

除此之外，大快活亦推出專屬新會員的優惠。即日至11月2日，下載大快活APP並註冊成為大快活新會員，將會免費獲得兩張隨機發放的電子美食優惠券，享受低至7折的優惠。

美食券涵蓋了多款大快活的經典美食，包括在早晨時段，僅需$28的「即炸脆香魚柳早餐」或「脆香黃金雞扒早餐」（零售價$39起）；在午市及晚市時段，則有$32的「阿活忌廉粟米肉粒飯」、$35的「菠蘿咕嚕肉配白飯」，以及$38的「香煎雞胸紅米飯」（零售價$45起）。

此外，下午茶時段亦有$26的「即煎西多士伴蜜味燒雞翼配熱飲」及$27的「吉列魚柳或豬扒脆豬包配迷你雪菜肉絲湯米粉」（零售價$37起），在不同時段都能享受美食優惠。

下午茶時段亦有$26的「即煎西多士伴蜜味燒雞翼配熱飲」及$27的「吉列魚柳或豬扒脆豬包配迷你雪菜肉絲湯米粉」。（官方圖片）

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