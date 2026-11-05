長腳蟹優惠｜海港/稻香3大酒樓減價戰！$168斤起　1間勁減$150

長腳蟹｜踏入秋冬，又到了品嚐肥美海鮮的季節！香港多間連鎖酒樓近日相繼推出阿拉斯加長腳蟹震撼優惠，掀起一股激烈的價格戰。海港酒家、茶皇殿及稻香集團紛紛以破底價吸客，最平只需$168/斤起，最高更激減$150，讓一眾蟹迷以極高性價比大飽口福！如果你也想趁這波優惠大快朵頤，記得看下去啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

長腳蟹優惠｜1. 海港酒家細蟹乸每斤僅$168

海港酒家宣佈由11月起重推優惠，細阿拉斯加長腳蟹乸每斤只需$168，大長腳蟹優惠價則為每斤$188（原先大蟹曾報$228至$288/斤不等，視乎推廣期）。

每日新鮮空運直送到港，蟹肉鮮甜多汁。

注意事項：優惠由即日起適用；外賣及廳房每斤需額外加收$40，堂食另收茶芥及加一服務費。所有優惠食品售完即止。



海港酒家阿拉斯加長腳蟹優惠每斤低至$168。

長腳蟹優惠｜2. 茶皇殿長腳蟹每斤激減$150！隻隻重達3斤半

茶皇殿將回饋力度加碼，將阿拉斯加長腳蟹由原價每斤$338，直降至每斤$188，相當於每斤激減$150！

酒樓強調每隻長腳蟹重達3斤半或以上，啖啖肉夠滿足，食客更可在門市海鮮池現場自選、撈起及即時過秤。

注意事項：土瓜灣分店售價為$198/斤；若選擇外賣或升級廳房，每斤需額外加收$40。



茶皇殿阿拉斯加長腳蟹優惠每斤$188。

長腳蟹優惠｜3. 稻香晚市堂食限定！破底價$188/斤

稻香集團同樣推出「深海直送長腳蟹」優惠，每斤由原價$338降至$188，同樣激減$150。

性價比極高，適合晚市早去的食客。

注意事項：優惠僅限於晚市晚上5時至8時30分的散座堂食使用；若選擇廳房或外賣，價格則按$238/斤計算，且不可與其他優惠同時使用。



稻香阿拉斯加長腳蟹優惠每斤$188。

食蟹前留意：

1. 各店蟹貨數量不多，賣完就結束，出門前最好先致電各分店查詢蟹貨供應情況。

2. 以上只是海鮮本身價錢，堂食一般要另收茶芥及加一，廳房及外賣會有額外收費。

3. 個別分店定價、供應情況有差異，消費前建議再向店員確認最新安排。



張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略