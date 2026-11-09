酒樓優惠6推介｜明星加$98享龍蝦＋富臨$38片皮鴨　1間加$1食雞煲

連鎖酒樓優惠｜晚市優惠｜不少人不想煮晚餐的時候，都會選擇到酒樓叫小菜吃飯。最近各大連鎖酒樓都推出不少晚市優惠，當中包括$28清蒸沙巴龍躉、$88上湯開邊龍蝦伊麵、用$1加配胡椒豬肚地雞煲等等。《香港01》「好食玩飛」記者已經整理了6大連鎖酒樓晚市優惠，想知還有甚麼超抵小菜？即看下文！



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連鎖酒樓晚市優惠【1】明星海鮮酒家（集團）——$98加購加拿大龍蝦

明星海鮮酒家於11月份推出晚飯超值優惠，凡惠顧一款指定正價小菜，即可以$98享用上湯開邊焗加拿大龍蝦一隻、兩款指定正價小菜亦可加購2隻龍蝦，如此類推。另外，惠顧一款指定正價小菜亦可以$28加購例牌至尊鵝皇、或以$28加購清蒸沙巴龍躉一條。

凡惠顧一款指定正價小菜，即可以$98加購龍蝦一隻。（明星海鮮酒家Facebook截圖）。

明星海鮮酒家

地址：

西環明星海鮮燒鵝專門店：香港德輔道西271-285號二樓B舖

筲箕灣明星金閣：香港筲箕灣道333號H21商場一樓

牛頭角金閣海鮮酒家：九龍牛頭角道165號地下及一樓

屯門明星金閣海鮮酒家：新界屯門屯喜路2號栢麗廣場3字樓R1-R2舖

大埔明星皇宮：新界大埔汀角路29-35榮暉花園商場一樓(全層)

大圍明星海鮮燒鵝專門店：新界沙田大圍道1-35號金山樓一樓

廣福明星海鮮酒家：新界大埔廣福邨廣福商場4樓R1號舖

人均消費：$101-200



連鎖酒樓晚市優惠【2】稻香集團——$1加配胡椒豬肚地雞煲

稻香集團推出晚市限定優惠，即日起凡惠顧任意一款頭牌小菜，就可以用$1加配「胡椒豬肚地雞煲」、或「荷香籠仔蒸海蝦 (12隻)」。頭牌小菜包括：$158薑蔥蝦蟹粉絲煲、$168清蒸藍瓜子斑、$188芝香波士頓龍蝦（烏冬底），可選擇芝香或上湯。

稻香集團推出凡惠顧頭牌小菜即可用$1加配胡椒豬肚地雞煲。（稻香集團Facebook截圖）

稻香集團

優惠適用分店：

稻香：粉嶺碧湖花園分店、東涌藍天海岸分店、屯門海趣坊分店、何文田愛民商場分店、尖沙咀緬甸臺分店、沙田蔚景園分店、九龍灣德福廣場分店、紅磡廣場分店、青衣翠怡商場分店、彌敦道雅蘭中心分店、銅鑼灣皇室堡分店、屯門時代廣場分店、牛頭角淘大商場、將軍澳新都城分店、將軍澳南豐廣場分店

稻香茶居： 荃灣分店、將軍澳星峰薈分店、觀塘鱷魚恤中心分店、「九龍一號」分店

稻香超級漁港： 朗屏商場店

人均消費：$101-200



連鎖酒樓晚市優惠【3】富臨皇宮——$38半隻京式烤鴨

富臨皇宮推出晚飯六選一優惠，當中包括$38例牌極品燒鵝皇、$38鮮蓮海皇冬瓜盅、$38清蒸龍躉斑、$38半隻京式烤鴨、$88上湯開邊龍蝦伊麵等等，而且全線分店適用。

富臨皇宮推出晚飯六選一優惠。（富臨皇宮Facebook截圖）

富臨皇宮

地址：

九龍美孚新邨百老匯街85號C地下

九龍黃大仙龍翔道120號新光中心3樓

新界天水圍天盛苑天盛商場1樓L116號舖

新界沙田石門安群街1號京瑞廣場二期2樓201號舖

新界葵涌和宜合道26-30號地下A舖

新界屯門海榮路22號中央廣場地下及1樓

九龍九龍灣常悅道9號企業廣場1期1樓

人均消費：$101-200



連鎖酒樓晚市優惠【4】海港薈——$298龍躉＋鮑魚雞煲

海港薈推出「晚市特惠孖寶」，$298可以吃到清蒸沙巴龍躉仔 (1條1斤)、以及招牌皇阿瑪鮑魚雞煲，孖寶優惠星期一至日晚市時段均有供應。

海港薈推出$298晚市特惠孖寶。（海港飲食集團Facebook截圖）

海港薈

地址：

新界荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城購物商場3樓3005號舖

新界青衣青敬路33號青衣城1期3樓310A號舖

新界大埔南運路9號新達廣場2樓101-120號舖

人均消費：$101-200



連鎖酒樓晚市優惠【5】海港酒家——$188優惠孖寶

海港酒家亦有「晚市孖寶」低至$188，可以歎到皇阿瑪鮑魚雞煲及濃湯魚腐浸菜苗，每晚5時半起供應，星期六、日及假日需另加$30。

海港酒家推出$188優惠孖寶。（海港飲食集團Facebook截圖）

海港酒家

地址：

新界葵涌興芳路177號葵芳廣場地下17號舖

新界粉嶺馬適路3號綠悠軒第1層B舖

新界沙田德厚街3號禾輋廣場3樓331號舖

香港西環卑路乍街8號西寶城2樓243號舖

新界天水圍天華路 30 號T Town South 2樓S224 號舖

九龍馬頭角新碼頭街38號翔龍灣廣場一樓122號舖

新界屯門石排頭徑1號卓爾廣場第3層312號舖

新界屯門友愛邨友愛路愛定商場(H.A.N.D.S)S區第三層S-321號舖

新界西屯門湖翠路1號蝴蝶廣場3樓R301號舖

九龍旺角洗衣街39號金雞廣場1字樓

人均消費：$101-200



連鎖酒樓晚市優惠【6】百好飲食集團——$1走地雞

百好飲食集團推出「晚市優品4選1」優惠，當中包括$1醬皇脆皮走地雞、$38清蒸生猛海斑、$38鮑魚粉絲煲、$68上湯波士頓龍蝦配伊麵。優惠晚市由晚上5時半起供應，每檯按入座位數計限選一款，但大家須另加惠顧正價小菜一款。

百好飲食集團推出「晚市優品4選1」優惠。（百好飲食集團Facebook截圖）

百好飲食集團

地址：

百好名宴：

黃大仙龍翔道110號豪苑中心

荃灣青山公路南豐中心4至5樓

上水龍琛路龍豐花園商場1樓

彩匯皇宮：

上水彩園路8號彩園廣場4樓

青衣担杆山路6號長發廣場5樓

百匯酒家：

葵涌大隴街石籬商場2期2樓

葵涌葵盛東商場1樓129號舖

百匯軒：

慈雲山毓華街慈雲山中心7樓

沙田沙角邨沙角商場3樓

大埔太和路12號太和廣場3樓

九龍藍田碧雲道德田商場3樓

天水圍天瑞路9號天瑞商場1樓

都匯漁港：

柴灣小西灣廣場3樓303號舖

鑽石山鳳德商場3樓301-3號舖

將軍澳培成里10號明德商場1樓

人均消費：$101-200



本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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