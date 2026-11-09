沙田大閘蟹放題｜金溏上園3小時任食!網民2人吞24隻　小菜無限叫?

大閘蟹放題｜踏入秋冬，正是大閘蟹當造的黃金期，不少愛吃蟹的人都會四處找放題，想一次過食得痛快。沙田利東集團旗下酒樓「金溏上園」推出限時大閘蟹放題，足足3小時任食。有網民試過之後，在社交平台分享自己的戰績，兩個人總共食了24隻大閘蟹，帖文一出，隨即引來大批網友討論。想知道究竟大閘蟹質素如何？又是否抵食？即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

大閘蟹放題｜網民曬戰績：2人食24隻

事主在社交平台Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載於金溏上園的用餐收據與蟹殼「戰績」。帖文一出，吸引眾多食客留言查詢大閘蟹的品質及用餐限制。

對於網民關注蟹隻大小與供應限制，事主留言回覆表示當日供應的大閘蟹「唔大，三両頂盡」，並笑言「應該就冇五両咁重」。而在飲品收費及戰績方面，事主則表示「飲品要加$38，2個人食咗24隻」。

網民曬戰績：二人食24隻。（Facebook網頁截圖）

大閘蟹放題｜3種口味任食+逾25款粵菜甜品無限追加

根據資料，利東集團旗下酒樓（包括沙田「金溏上園」）今季推出的3小時大閘蟹放題，提供清蒸、鹽焗及花雕蒸3款經典口味鮮蟹。

除了主打大閘蟹外，放題套餐更涵蓋多款精選小菜及點心，包含經典片皮鴨、生炒糯米飯、椒鹽海生蝦、避風塘雞中翼、脆滷豆腐等，甜品亦有薑茶湯圓、呂宋香芒布甸及奶皇千層糕等逾25款熱食與甜品可供無限追加。

+ 2

地址、價錢詳情及快閃優惠

快閃優惠價：逢星期四及星期日特定日子，優惠價每位$398。

標準優惠價：其他日子每位$428。

附加費用：另收原價加一服務費（$59.8）及茶芥（$15）。



金溏上園（沙田店）

地址：沙田瀝源街7號沙田娛樂城4樓

兌換日期：2026年9月15日至11月30日

用餐時間：午市12:00-16:00；晚市17:30-21:00



預訂及查詢：需提前一日預訂，可透過利東集團官方網站預訂及查詢。

張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略