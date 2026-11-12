天文台料冷鋒襲港下周四分區15°C　康文署暖水池攻略｜附開放時間

天文台｜冷鋒｜本港今星期氣溫就像過山車一樣，冷了2日又開始熱。天文台預料，一道冷鋒會在下周中後期抵達廣東，下周四（19日）市區最低氣溫再度跌穿20度，而分區最低亦跌至15度。受隨後的東北季候風影響，該區北風增強，氣溫顯著下降。天氣忽冷忽熱，更有網民笑指「對我忽冷忽熱都唔知係咪想溝我？」、「秋天體驗一周卡」。



康文署暖水泳池｜室內暖水泳池｜為配合地鐵屯門南延綫工程而關閉並拆卸的屯門游泳池已於龍門路重置，並已經正式投入服務。目前康文署轄下有30個公眾游泳池開放暖水游泳設施，方便市民冬季繼續勤做運動。不過要留意，部分游泳池將進行保養及維修工程，冬季部分時段會暫停開放，即睇全港暖水泳池名單及詳情！



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天文台料下周四氣溫再度跌穿20°C

天文台表示，受一股偏東氣流影響，今日（12日）廣東沿岸氣溫回升，市區最高氣溫已回升至27度。天文台亦預料，一道冷鋒會在下周中後期抵達廣東，受隨後的東北季候風影響，該區北風增強，氣溫顯著下降。

天文台預料下周四氣溫再度跌穿20度。（天文台網頁截圖）

據天文台九天天氣預報顯示，下周四（19日）市區最低氣溫再度跌至19度，到周五（20日）亦跌至18度。而天文台分區天氣預報亦顯示，下周四早上7時打鼓嶺氣溫跌至15度，而其他區亦跌至16至19度左右。

天文台料下周四分區最低15度。（天文台網頁截圖）

最近天氣時凍時熱，有不少網民也在社交媒體Threads上笑指，「對我忽冷忽熱都唔知係咪想溝我？」、「想flirt」、「秋天體驗一周卡」。

暖水泳池｜康文署30個暖水游泳池一覽！港九新界都有 附開放時間

由11月11日起至5月，康文署轄下30個游泳池會提供暖水游泳設施，名單如下：

暖水泳池｜港島區

暖水泳池【1】堅尼地城游泳池 （戶外泳池維修：11月1日至2027年4月15日）

（圖片來源：Farrells）

地址：香港堅尼地城西祥街北2號

電話：2817 7973／2817 4504

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【2】中山紀念公園游泳池（維修：2027年4月16日至6月5日）

（圖片來源：電影服務統籌科）

地址：香港西營盤東邊街北16號

電話：2540 6708／2547 3982

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【3】港島東游泳池

地址：香港西灣河鯉景道52號

電話：2151 4082

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-21:00／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【4】小西灣游泳池（維修：2027年4月17日至6月6日）

地址：香港小西灣道15號小西灣綜合大樓一樓

電話：2558 3538

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-21:00／（4月）6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【5】摩理臣山游泳池

（圖片來源：電影服務統籌科）

地址：香港灣仔愛群道7號

電話：2575 3028 / 2891 7335

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【6】維多利亞公園游泳池（維修：2027年2月13日至4月14日）

地址：香港銅鑼灣興發街一號

電話：2570 8347

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【7】灣仔游泳池（只供團體訓練之用）（維修：12月1日至2027年1月20日）

地址：香港灣仔港灣道27號

電話：2827 5240

開放時間：07:00-22:00



暖水泳池｜九龍區

暖水泳池【8】何文田游泳池

地址：九龍何文田忠義街1號

電話：2715 0139

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-21:00／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【9】九龍仔游泳池（室內主池維修：2027年4月16日至6月5日）

地址：九龍延文禮士道13號九龍仔公園

電話：2336 5817／2336 5790

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-21:00／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【10】觀塘游泳池（維修：2027年1月2日至2月21日）

地址：九龍觀塘翠屏道2號

電話：2717 9022 / 2347 8140

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【11】藍田游泳池（維修：2027年4月16至6月5日）

（圖片來源：電影服務統籌科）

地址：九龍藍田慶田街1號藍田綜合大樓1樓

電話：2205 6535 / 2205 6711

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【12】荔枝角公園游泳池

地址：九龍荔枝角荔灣道1號

電話：2745 5234 / 2742 8387

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:00／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【13】深水埗公園游泳池（維修：2027年2月24日至4月15日）

地址：深水埗公園游泳池

電話：2360 2329 / 2708 7514

開放時間：（11月11日至2月23日）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:00／（4月16日至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【14】斧山道游泳池（室內泳池維修：2027年5月11日至6月30日）

地址：九龍黃大仙龍翔道30號

電話：2350 6173 / 2350 6062

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-21:00／（4月中至5月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【15】摩士公園游泳池(室內泳池維修：2027年4月16日至6月5日）

地址：九龍黃大仙鳳舞街80號

電話：2320 2023／2324 1795

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-21:00／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【16】九龍公園游泳池（室內泳池維修：2027年4月16日至6月5日）

地址：九龍尖沙咀柯士甸道22號九龍公園

電話：2724 3577

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池【17】大角咀游泳池

（圖片來源：電影服務統籌科）

地址：九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈4樓

電話：2393 1237

開放時間：06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00



暖水泳池｜新界區

暖水泳池【18】東涌游泳池

（圖片來源：電影服務統籌科）

地址：東涌達東路5號

電話：2109 9107 / 2109 0147

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【19】青衣西南游泳池

地址：青衣涌美路70號

電話：2715 4202

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【20】粉嶺游泳池

地址：粉嶺新運路73號

電話：2675 6951

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【21】將軍澳游泳池

（圖片來源：電影服務統籌科）

地址：將軍澳運隆路9號

電話：2706 7646 / 2706 6767

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月中旬至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【22】顯田游泳池

地址：沙田大圍車公廟路68號

電話：2607 3423

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【23】沙田賽馬會游泳池（主池及跳水池維修：2027年4月16日至6月5日）

地址：沙田源禾路10號

電話：2693 6613

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【24】大埔東昌街游泳池

地址：大埔東昌街康體大樓1樓

電話：2691 2428／2691 2433

開放時間：06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【25】城門谷游泳池

地址：荃灣城門道21號

電話：2416 0522 / 2414 8985

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【26】屯門游泳池（室內泳池維修：2027年4月16至6月5日）

地址：屯門龍門路50號

電話：2404 1918 / 2458 8022

開放時間：（11月至3月）第一節：上午6時30分至中午12時、第二節：下午1時至6時、第三節：晚上7時至9時30分／（4月至5月）第一節：上午6時30分至中午12時、第二節：下午1時至6時、第三節：晚上7時至10時



暖水泳池【27】屯門西北游泳池

地址：屯門鳴琴路95號

電話：2164 8355 / 2164 8349

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【28】屏山天水圍游泳池

地址：天水圍聚星路1號

電話：2856 2244 / 2856 1739

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【29】天秀路游泳池

地址：天水圍天秀路20號

電話：2381 1433

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



暖水泳池【30】元朗游泳池

地址：元朗體育路10號

電話：2475 0184 / 2449 3506

開放時間：（11月至3月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30／（4月至5月）06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00



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