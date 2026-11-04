羊腩煲10大推介｜藥膳口味超足料！大件厚身無羶味　任食$448起

羊腩煲香港｜羊腩煲推介｜天文台指，預料一股達強風程度的東北季候風在周五（6日）晚上抵達廣東沿岸，週末期間風勢頗大。天文台料下周氣溫顯著下降，下周三（11日）本港氣溫料由最高26度跌至20度，大半日跌6度。分區預報更顯示，當天早上7時，多達8區跌穿20度，一區更低見17度。



氣溫稍涼，是時候吃個羊腩煲暖暖身！一班人圍住個煲暖笠笠！《香港01》好食玩飛記者為大家精選全港10間必食羊腩煲，有古法黑草羊腩煲、雙冬羊腩煲，甚至有羊腩煲放題，即看下文啦！



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天文台料下周中市區氣溫 跌至最低20度

天文台預料，預料一股達強風程度的東北季候風會在星期五晚上抵達廣東沿岸，周末期間風勢頗大。下周初至中期華南天色大致良好，氣溫顯著下降，內陸地區日夜溫差較大。天文台料，本港氣溫將由下周三最高26度，跌至周四最低20度，氣溫大半日跌6度，有望打破今年入秋最低溫。

據天文台分區天氣預報顯示，下周三當日早上7時新界多區跌穿20度，其中將軍澳、屯門、流浮山、上水、大埔及沙田為19度；石崗跌至18度，打鼓嶺更低見17度。

下周三最高26度，跌至20度，氣溫大半日跌6度。（天文台官網截圖）

天文台分區天氣預報指，下周三早上新界區、上水跌至19度，打鼓嶺更低至17度。（天文台官網截圖）

天寒地凍，最適合吃暖笠笠的羊腩煲！以下為大家推介10間高CP值的羊腩煲，地點遍佈港九新界，地點方便就腳！

羊腩煲推介【1】坤記煲仔小菜——2023-2024米芝蓮必比登推介 超足料羊腩

位於西營盤的「坤記煲仔小菜」，絕對可以稱得上大名鼎鼎，除了連續三年獲得米芝蓮推介，而且但凡品嚐過「坤記」的煲仔飯、煲仔菜，都對其讚不絕口！招牌菜包括有白鱔滑雞煲仔飯、窩蛋牛肉煲仔飯，當然不少的枝竹羊腩煲。羊腩煲夠足料，羊肉不會過分軟腍，配料有馬蹄、枝竹等，湯底的腐乳味濃，難怪廣獲網民好評。

坤記煲仔小菜

地址：

西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖

西環西營盤德輔道西268號地舖



羊腩煲推介【2】豪門小菜火鍋——特選藥材去羶 羊皮爽脆肉嫩

九龍城手工菜館「豪門小菜火鍋」，除了招牌菜芝士龍蝦伊麵，另一必食菜式就是古法秘製羊腩煲！店家的羊腩煲，先會用特選藥材包過水去除羶味，再炒香羊皮層，最後炆4至5小時才完成，工序多多！羊腩煲吃上口，羊肉特別鮮嫩細緻，不會有好重羊羶味！

豪門小菜火鍋

地址：九龍城衙前塱道22號地舖



羊腩煲推介【3】潮鮮牛火鍋放題——羊腩煲、大閘蟹任食

如果覺得淨食羊腩煲太單調，可以試試潮鮮牛火鍋放題！它是一家位於香港旺角的粵菜、廣東火鍋店，主打潮汕牛肉火鍋放題。店家推出無限任吃的古法羊腩煲，更有大閘蟹、潮汕牛肉任食，價錢為$448起。

潮鮮牛火鍋放題。（潮鮮牛火鍋放題＠facebook）

潮鮮牛火鍋放題

地址：旺角彌敦道613號飛達商業中心3樓



羊腩煲推介【4】基隆茶餐廳——堂食外賣都得

「良心餐廳」的基隆茶餐廳太子分店今年繼續提供古法雙冬羊腩煲，配搭芹菜、馬蹄、冬菇、冬筍、枝竹，以及「廚房大佬自家調配秘製醬汁」，另送新鮮生菜一份。小煲2至3人份$238，4至6人份$468、加大煲7至9人份$698，人均最平$78，而且堂食外賣都得，啱晒外帶回家聚餐！

基隆茶餐廳

地址：太子界限街24號地舖



羊腩煲推介【5】標記樂園潮州粉麵菜館——軟腍黑草羊腩 伴炸魚皮食更有口感

「標記樂園潮州粉麵菜館」主打潮州打冷，現時香港有兩間分店，旺角分店冬天推出秘製古法黑草羊腩煲，枝竹、羊肉份量都非常有誠意，羊肉連皮帶骨，口感都相當軟腍，依然保有少許羶味但不濃，滿足到喜歡吃濃郁羊味的朋友！網民還推介必點自家製鮮炸魚皮，口感酥脆，用羊腩煲的湯汁沾來食更加有口感。

標記樂園潮州粉麵菜館

地址：旺角通菜街12-14號地下



羊腩煲推介【6】強記小廚——羊肉大件厚身無羶味

位於旺角的「強記小廚」為傳統港式大排檔，主打鑊氣小炒，招牌菜有辣雞煲、羊腩煲、黃金蝦等，而且還有燒烤、海鮮、小菜等，非常適合一大班人聚會。網民推介羊腩煲，羊肉相當大件而且厚身，入味之餘沒有羶味，再配上口感爽脆的馬蹄、枝竹、贈送的生菜等配料，非常惹味！

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強記小廚

地址：旺角甘霖街31-33號地下

電話：2899 0820



羊腩煲推介【7】大圍小館——鰂魚熬製／藥膳羊腩煲

羊腩煲是大圍總店的招牌菜，而元朗分店的菜單上，加添了藥膳羊腩煲。藥膳羊腩煲的精髓在於湯底，用鰂魚熬製岀來，非常鮮甜！這樣煲出來的藥膳魚湯清甜又暖胃，老闆仲話「鮮」字是有意思的，魚加羊就是鮮味的極致！

大圍小館

地址：大圍積福街92號地舖



羊腩煲推介【8】人人和平——古法扣炆羊腩煲

以「古法扣炆羊腩煲」而聞名的人人和平，位於北角堡壘街巷中，有網民專程遠道而來北角品嚐羊腩煲！羊腩肉質非常厚實，每件都是腩位，羊皮位的羊羶味格外濃郁，喜歡濃郁羊羶味的大家別走寶啦！要注意，每天數量有限，記得要提前預訂！

有網民專程遠道而來北角品嚐香噴噴的「古法扣炆羊腩煲」！（小紅書@酒老師Micky）

人人和平

地址：北角堡壘街6-8號地下A號舖



羊腩煲推介【9】羊癮起——新鮮羊腩／不限時

位於土瓜灣的羊癮起在羊腩煲關注組中備受好評，店鋪主打採用新鮮羊肉，選用自家製腐乳，羊腩夠腍身又啖啖肉，除了古法羊腩煲和招牌新鮮羊腩煲之外，還有清湯雷州羊肉煲，用粟米、蘿蔔、藥材搭配，適合想食羊又怕燥熱的人。網民更稱新鮮羊啖啖肉，是暫時食過最好食的羊腩煲，而且不限時。

羊癮起

地址： 九龍土瓜灣譚公道10號



羊腩煲推介【10】金玉滿堂——羊腩外皮彈牙入味

金玉滿堂的招牌古法秘製羊腩煲深受街坊喜愛，店家羊腩慢火細炆，網民大讚肉質軟腍入味，外皮彈牙入味，醬汁夠味不鹹，羊蘸上秘製腐乳醬超惹味。

金玉滿堂

地址：旺角煙廠街14-14a



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