TPARK水療｜屯門｜誰說假日好去處一定要花大錢？介紹大家一個由交通到做Spa都免費的好去處啦！《香港01》「好食玩飛」小編親身到訪T·PARK [源·區]，為大家整合出5大必玩攻略，包括集結了海景水療池、海景Cafe以及歐陸風公園打卡位，即睇園區必玩及打卡攻略 ！



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TPARK水療｜5大必玩直擊

T．PARK [源．區]位於屯門曾咀，除了是一所綜合污泥處理設施，同時設有多個可以讓公眾參觀的休閒教育設施，包括戶外園林花園、雀鳥保護區、自助茶館等，設計上多使用再造木及重用物料，主打簡約風格，小編親身到訪參觀，為大家結合出5大必玩點兼交通攻略，即睇下文！

屯門T．PARK直擊必玩。（蘇琬淇攝）

TPARK水療｜【1】必歎無敵海景水療池！免費＋海景浸Spa

來到 T·PARK [源·區]，第一個必玩必定是免費開放的海景水療池。水療池設有多個不同水溫的池區，採用焚化過程產生的餘熱為池水加熱，環保之餘亦非常舒適。一邊浸泡在暖笠笠的水療池中，一邊透過落地大玻璃觀賞後海灣的無敵海景，寫意程度滿分，絕對是放鬆身心的最佳選擇。

水療池開放時段： 10:15、12:30、14:30、16:00、17:30



TPARK水療｜【2】濟州島風海景Cafe

玩累了想醫肚？園區內設有坐擁開揚海景的Cafe，採光極佳。店內的桌椅採用舊灣仔碼頭的廢木改造而成，木系風格配上窗外的海景，環境讓小編猶如置身韓國濟州島的海邊咖啡店，氣氛十分Chill。

店內的食物選擇也不少，有多款芝士蛋糕，例如開心果豆乳、抹茶巴斯克；另外也有三文治、飛碟、螺絲粉沙律等輕食。飲品方面則有咖啡、花茶及朱古力等。

為貫徹環保理念，大家在享用完餐點後，需要親自到洗碗區清洗餐具，特別的環保用餐體驗。

TPARK水療｜【3】 10樓觀景台俯瞰海景

除了水療與美食，大家亦可乘搭電梯登上10樓觀景台。這裡同樣擁有極佳的開揚海景視野，更可以從高空俯瞰毗鄰的堆填區景觀。樓層內擺放了多款由環保回收物料製成的特色傢俬，設計感十足，大家可以坐下來靜靜欣賞風景。

TPARK水療｜【4】戶外打卡位：歐陸花園風噴水池＋免費足浴池

走出室內，戶外園林區同樣充滿驚喜！「源·林」佔地超過9,800平方米，設有噴泉花園、悠閒花園、禪園、濕地花園和戶外足浴池等。若未有預約水療池，戶外的免費足浴池也可以讓大家在微風吹拂下泡泡腳，同樣寫意。

另外，園區內藏著一個具異國風情的噴水池打卡位，周圍綠意盎然，配合周邊園林設計，環境優美得彷彿一秒飛到歐洲花園，隨手一拍是靚相。

TPARK水療｜【5】參加免費導賞團 了解「轉廢為能」

T·PARK [源·區] 其實是香港首個自給自足的污泥處理設施。園區設有免費導賞團，由專人帶領參觀各項先進環保設施，講解污水及污泥處理的運作原理，非常適合親子週末遊。

TPARK水療｜交通及預約攻略：免費穿梭巴

T·PARK [源·區] 所有設施及交通均需提前於官方網站預約，而且費用全免。

官網預約： 出發前先到 T·PARK [源·區] 官方網站預約入場時段（如需使用水療池及參加導賞團，記得一併勾選預約）。

乘搭免費穿梭巴： 成功預約後，可同時預留免費穿梭巴士座位。當天前往屯門 V city 指定的上車點即可找到穿梭巴站，車程約30分鐘便能直達園區門口，非常方便！

T·PARK [源·區]

地址：屯門曾咀稔灣路25號

費用：全免（須提前於官網預約）

開放時間：星期一、星期三至日上午 10:00 至下午 7:00（星期二逢休館）



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