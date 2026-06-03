親子酒店3推介｜記者實測！屯門悅品企鵝主題／兒童泳池／$177起

親子酒店推介｜酒店實測｜香港酒店繁多，要脫穎而出，各大酒店自然花盡心思。記者早前實測了主打各主題房間的屯門悅品度假酒店，有日本、泰國、希臘以及自家「企鵝仔」吉祥物等選擇，十分多元化，無論是情侶還是家庭入住都適合。另外還有兩間親子酒店亦同樣高CP值，即睇實測內容！



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香港親子酒店有哪些推介？

香港親子酒店推介【1】實測！屯門悦品度假酒店（Hotel COZi Resort）

雖然屯門對於港島區人士而言位置稍遠，但正因遠離市區的繁喧，反而多了一份寧靜。屯門悦品度假酒店鄰近屯門站，從A出口轉右便能看見酒店，非常易找，接著步行3分鐘便可到達，而鄰近亦有Vcity、卓爾廣場，不愁沒地方吃喝玩樂。酒店旁邊更有一條輕鐵鐵路，乍看下頗具日本風情，亦可打打卡。

甫進酒店，側門有一輛1:1火車模型，而大堂亦設有多個企鵝主題的打卡位，感覺就像走進了「企鵝仔」的候車站，十分親切可愛，絕對是一大亮點。

屯門悦品度假酒店｜設5大主題房 獨佔一層＋專屬氣味超有儀式感

屯門悦品度假酒店設有5大主題房間，包括日本、泰國、非洲、希臘及企鵝主題，每個主題獨立佔有一層。記者從電梯出來時，走廊已有相關主題的佈置和專屬氣味，例如泰國主題的走廊及房間都能聞到淡淡的檸檬草香，別具儀式感，值得一讚！

屯門悦品度假酒店｜企鵝主題房：天藍色主調企鵝仔滿佈 溫馨療癒

記者今次實測企鵝主題房，整個房間採用天藍色為主調，而且站在任何一個角落都能找到酒店吉祥物「企鵝仔」的身影，整體氣氛十分溫馨和療癒。而床舖軟硬適中，與電視的距離亦恰到好處。

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記者測試了房間的隔音、遮光等細節，拉上窗簾後沒有漏光，合格有餘。另外，酒店雖然鄰近輕鐵及西鐵站，但完全聽不到車聲，隔音良好。浴室方面，廁所不但乾濕分離，而且花灑冷熱水調節靈敏，不會忽冷忽熱。

屯門悦品度假酒店｜2,500呎兒童樂園＋火車主題餐廳＋免費貼紙相

酒店配備了2,500平方呎的兒童樂園、健身室及餐廳。其中，餐廳提供每季不同的自助餐，用餐環境舒適，位置繁多，不怕要等位，此外還設有火車主題的卡位、戶外平台等等，滿足大家的打卡與用餐需求。

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另一大加分位，絕對是餐廳內的貼紙相機館，消費滿指定金額便可免費體驗，機內還有各式各樣的道具提供，可拍出近年大受歡迎的「人生四格」，十分適合作為飯後娛樂活動！

記者總評：

雖然酒店位處屯門，但鄰近就有港鐵站，出行不會有太大影響，「避世」一流。而且酒店環境相對市區寧靜，又鄰近各大商場，可以滿足日常需要，加上主題房間眾多，頗有新鮮感，如果作為Staycation慶祝還可省下佈置時間。房間定價約$350至$500一晚，人均約$200左右，比一頓放題還便宜，性價比不錯！

總評：4.5分

抵住指數：4.5分

好瞓指數：5分

靚景指數：3.5分

洗白白指數：4分

記者加分位：5分



香港悦品度假酒店（屯門）（Hotel COZi Resort）

房價：人均HK$177起（高級客房）

地址：屯門建豐街4號

交通：屯門站步行約3分鐘

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另外，記者亦整理了同為主打親子路線的兩間酒店，分別是擁有兒童嬉水池、室內兒童玩樂區的香港富麗敦海洋公園酒店；以及擁有不同主題的香港海洋公園萬豪酒店，即看兩大酒店的設施詳情！

香港親子酒店推介【2】香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）

香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）於2022年開幕，坐落在海洋公園內。酒店擁有425間客房及套房，均坐擁南中國海美景，且配備浴缸，部分房型亦設有露台，0至11歲小童如不需額外床位可免費入住。酒店亦設有5間餐廳、無邊際泳池、兒童嬉水池、室內兒童玩樂區、健身中心和水療中心，大人小朋友都可以有無盡歡樂！

香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$558起（海景客房）

地址：香港仔海洋徑3號

交通：海洋公園站轉乘免費接駁巴士

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香港親子酒店推介【3】香港海洋公園萬豪酒店（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel）

香港海洋公園萬豪酒店（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel）於2019年全新開幕，距離海洋公園3分鐘步程，去樂園玩都超方便！酒店擁有469間房，更有小紅熊森林、包包天地及威威潛艇主題房！酒店大堂設有16米高的圓柱形水族館，亦配備礁湖主題游泳池、兒童遊樂場、日光浴場、健身室等設施，在酒店內都有超多娛樂！0至11歲小童如不需額外床位更可免費入住！

香港海洋公園萬豪酒店（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel）

房價：人均HK$495起（豪華特大床房）

地址：黃竹坑道180號

交通：海洋公園站步行3分鐘

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