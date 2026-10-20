屯門Cafe 6大推介｜大玻璃窗坐得耐+黑膠主題　1間世界級烘焙得獎

屯門Cafe｜近年屯門出現不少各具特色的精品Cafe，不只隱身於村屋與社區小巷，更有不少主打自家烘焙、虹吸及手沖咖啡的實力小店。部分店家更設有戶外寵物友善空間或懷舊黑膠音樂主題，非常適合假日前來歎Brunch、下午茶或放空工作。以下6間屯門人氣Cafe，可以納入你的屯門行程。記得看下去啦！



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屯門Cafe推介【1】新墟咖啡（Sun Hui Cafe）

隱身新墟村內的鄉村風咖啡店，深綠色外牆相當搶眼，店內以木系傢俬搭配大量綠色盆栽植物。同時設有室內及戶外庭院座位，是一間寵物友善咖啡店。

整體氛圍充滿社區感，步調悠閒，除咖啡之外，鹹食、Pancake和甜點都有水準，並非只重門面打卡的網紅店，餐點用料同樣講究。假日遊人眾多，大多需要輪候，適合相約朋友歎brunch，慢慢聊天消磨時間。

營業時間：星期二至日10:00-17:30（星期一休息）

地址：屯門新墟徑新墟村2台33號地舖

人均消費：$100-$150



屯門Cafe推介【2】PHI Coffee&Pancake

商場內連鎖人氣cafe，木系小清新簡約裝修，位置方便，逛商場中途可以順道下午茶。店內主打日式梳乎厘班戟，蓬鬆軟綿，有多款創意口味，同時供應意式咖啡、意粉及All Day Breakfast。

店內人流長期偏高，假日入座一般需要等30至40分鐘。適合甜品愛好者、朋友短暫聚會，不用特意跑入村，交通最便捷。

營業時間：星期一至日及公眾假期08:30-21:00

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期3樓Kiosk 2

人均消費：$51-$100



屯門Cafe推介【3】First Stage Cafe

位於屯門良德街的First Stage Cafe，是一間風格清新的純白文青系咖啡店。店面採用大面積玻璃窗設計，配搭木質裝潢與門口綠植，環境舒適溫馨，是區內極具人氣的休閒聚腳點。

店舖主打各款優質咖啡（如虹吸咖啡）及貝果、多士等輕食，更會不定期推出每日限定餐單，每次去都有新鮮感！

營業時間：星期一至日08:00-20:00

地址：屯門良德街8號珀御坊地下G07號舖（鄰近輕鐵建生站或田景站）

人均消費：$50-$100



屯門Cafe推介【4】BYOB Coffee Roaster

屯門區極具口碑的隱世人氣Cafe。餐廳空間寬敞舒適，工業風帶點溫馨木系裝潢，座位之間距離闊落，讓人可以毫無拘束地歎美食。

店舖主打多款水準極高、媲美高級餐廳的自家製手工意粉，配搭各款手調咖啡及特飲，是區內街坊與文青的聚腳熱點。

營業時間：星期一至日12:00-21:00

地址：屯門青桃徑5號文翔大廈地下2A號舖

人均消費：$100-$150



屯門Cafe推介【5】Lofé Plus（樂啡）

隱身於屯門良田村的Lofe Plus（樂啡）是一間以懷舊音樂與黑膠唱片為主題的特色休閒Cafe。店內擺放了專業的音響設備與豐富的黑膠珍藏，一推門就能聽到復古唱機傳來溫暖清澈的旋律，營造出市區少有的文藝慢活氛圍。

除了可以一邊品嘗手調咖啡與精緻甜品、欣賞黑膠音樂外，這裏也是一間寵物友善的溫馨小店，非常適合假日來放空療癒。

營業時間：星期一、星期三至五10:00-18:00、星期六至日：10:00-19:00（星期二休息）

地址：屯門新秀街良田村54號地下

人均消費：$100-$150



屯門Cafe推介【6】隱啡Hidden Coffee&Roaster

店舖屢獲國際咖啡烘焙大獎（包括澳洲金豆杯Golden Bean East Asia東亞賽濃縮組冠軍、世界賽Alternative組銀牌、Filter組銅牌及IGCA國際金牌咖啡烘焙大賽水洗組冠軍），主打自家新鮮烘焙精品豆，並嚴選口感醇厚的澤西牛奶（Jersey Milk）。

除了高水準的手沖咖啡及Latte 外，還供應多款特色 Fruit/Sparkling Coffee（如有汽番石榴咖啡、隱·檸啡）及自家製烘焙輕食（如巴斯克芝士蛋糕、鬆餅）。

營業時間：星期二至日11:00-19:00（逢星期一休息，具體時間以店舖最新公布為準）

地址：屯門青山公路新墟段109號好運洋樓地下6號舖（鄰近輕鐵何福堂站，步行約1分鐘）

人均消費：$50-$100



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