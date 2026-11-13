港鐵將軍澳綫提示燈｜橙色寶琳、紫藍色康城　告別搭錯車康城輪迴

港鐵｜將軍澳綫｜港鐵將軍澳綫列車分為前往康城或寶琳方向，不少人趕時間的時候上車都會不小心上錯車去錯方向，更有網民曾經笑指上錯車變成「康城無限輪迴」。有見及此，港鐵最近在將軍澳站及調景嶺站的指定月台，新增設「顏色暗號」。大家在上車前先望一望月台幕門上方的提示燈，就可以減少上錯車的機會。即看下文了解更多！



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港鐵將軍澳綫｜網民笑指上錯車變「康城無限輪迴」

不少網民也曾經在社交媒體Threads上分享，在將軍澳站上錯車就會變成「康城無限輪迴」。亦有網民解釋指，「康城輪迴」是因為康城出發去將軍澳的列車，對面月台的列車也很大機會是去康城，變相如果搭錯一次沒看清楚，就會搭錯第二次，「點轉車都轉唔返出去」。

港鐵將軍澳綫｜橙色寶琳 紫藍色康城

為了讓大家可以輕鬆上到正確方向的列車，港鐵最近在Facebook上宣布，於11月12日起在將軍澳站1號月台和調景嶺站的3號月台新增設「顏色暗號」提示燈——「橙色去寶琳」、「紫藍色去康城」。由於該2個月台均同時供往寶琳及往康城的列車停靠，乘客上車前必須分辨列車前往哪一個終點站。

大家以後在上車前，可以先望一望月台幕門上方的提示燈，當橙色燈亮起時，即代表列車前往寶琳；若紫藍色燈亮起，即代表列車前往康城站。下次去寶琳或康城，除了可以留意乘客資訊顯示屏和廣播外，也可以看看幕門上的指示燈。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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