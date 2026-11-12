扶手電梯旁神秘方塊有何用？以為是裝飾就錯了　港鐵揭關鍵時救命

扶手電梯｜每日乘搭港鐵通勤上學，出入各大轉線站時，扶手電梯絕對是不可或缺的代步工具。不過，大家每日搭乘港鐵、雙手緊握扶手之際，可曾留意到扶手電梯旁，那些看似平平無奇的「神秘方塊」，究竟有什麼用途呢？港鐵官方曾公開，原來這些方塊在關鍵時可以起到救命之用。想知道這些方塊有什麼用，即看下文！



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扶手電梯｜網民創意大爆發：是用於瀡滑梯？

帖文一出，瞬即吸引大批網民留言，發揮無窮想像力猜測這些神秘方塊的真正功能。其中最多人聯想到的，竟然用來美化的裝飾。

扶手電梯｜港鐵開估：原來背後大有乾坤！

究竟這堆神秘方塊是什麼來頭？答案終於揭曉！

MTR港鐵官方早年在Facebook解答指，這些看似普通的小方塊其實是扶手梯外蓋板或兩部平行自動梯之間的內蓋板或相鄰金屬斜面中蓋板處重要的「防滑行裝置」。

它們的主要功能是減低由上向下滑落的衝力，防止有人、大型行李或雜物不慎在扶手電梯高處滑落時造成嚴重意外。

扶手電梯中間的小方塊。（AI生成）

換言之，別看它細小不起眼，它在關鍵時刻可是保障公眾安全、防止骨牌效應意外的幕後功臣！港鐵亦藉此機會提醒大家，乘搭扶手電梯時緊記要「緊握扶手、左右企穩」，安全第一。

（資料圖片）

扶手電梯｜防滑行配件的原理

根據香港機電工程署（EMSD）執行的《升降機及自動梯條例》（第618章）及相關的《升降機工程及自動梯工程實務守則》，圖片中扶手電梯中間金屬蓋板上的小方塊在工程與法規上稱為「防滑行裝置」。

防滑行配件設計原理【1】物理阻斷滑行路徑

兩台平行排列的扶手電梯之間，通常會形成一條光滑、傾斜且無梯級阻擋的金屬中蓋板。這極易誘使兒童或頑皮乘客將其當作「滑梯」向下滑行，或在上方放置大型行李箱、手推車等物件。

防滑行配件設計原理【2】防止高速墜落與撞擊

一旦人或重物沿傾斜面滑下，重力加速度會使其在抵達底部時產生極大衝擊力，不僅會撞傷底部的乘客，還可能損壞梳齒板或跌入機件隙縫。凸起的方塊能從物理上中斷滑行軌跡，使人或物件無法連續滑落。

防滑行配件設計原理【3】防止坐臥與攀爬

凹凸不平的結構，亦能阻嚇乘客坐在或躺在兩條扶手帶之間的蓋板上，避免衣物、頭髮或肢體被移動中的扶手帶捲入。

張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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