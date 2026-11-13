繽紛冬日巡禮｜11.18登場！小鎮首擴3大區　22米高聖誕樹歷年最高

繽紛冬日巡禮2026｜聖誕節｜由旅發局主辦的「香港繽紛冬日巡禮」將於11月18日至2027年1月5日舉行，今年的「香港冬日小鎮」擴展至中環、尖沙咀及銅鑼灣三大旅遊熱點！其中，位於中環皇后像廣場的聖誕樹更高達22米，是歷年最高、銅鑼灣亦會設置40米長的戶外精靈酒吧、太空館更化身成巨型水晶球。想知還有哪些打卡位？即看下文！



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繽紛冬日巡禮｜冬日小鎮首次擴展至3大旅遊熱點

旅發局年度旗艦節慶盛事「香港繽紛冬日巡禮」11月18日至2027年1月5日舉行。今年活動規模歷來最大，更首次將焦點活動「香港冬日小鎮」擴展至中環、尖沙咀及銅鑼灣三大旅遊熱點，並呈獻不同主題的光影表演，更聯同業界推出全城十萬份冬日優惠。

冬日小鎮【1】中環——歷年最高22米戶外聖誕樹

中環皇后像廣場花園將變成以環球聖誕歷奇為主題的冬日小鎮，並化身成歐陸風格火車站，大家可以與長達12米的經典蒸氣火車及可愛馴鹿、經典玩具熱氣球等聖誕裝飾盡情打卡。另外亦有歷年最高的22米戶外聖誕樹！而場內設有多間特色小木屋，營造歐陸聖誕市集氛圍，深受大小朋友喜愛的聖誕老人亦將不時於小鎮内的聖誕郵局驚喜現身。

在活動期間，每晚7時起皇后像廣場花園附近多座標誌性建築，包括中國銀行大廈、終審法院大樓、滙豐總行大廈、香港文華東方酒店等的外牆將呈獻全新光影表演。

香港冬日小鎮·中環

日期：2026年11月18日至2027年1月5日

聖誕市集：2026年11月18日至2027年1月3日（逢星期四至日）

地點：中環皇后像廣場花園（南、北）

時間：

開幕日：2026年11月18日晚上8時至晚上11時30分

常規開放時間：2026年11月19日至12月22日；2026年12月27日至30日；2027年1月3日至2027年1月5日：星期一至五：下午4時至晚上11時30分、星期六及星期日：上午11時至晚上11時30分

節慶延長時段：2026年12月23日上午11時至晚上11時30分、2026年12月24日至26日；2026年12月31日至2027年1月2日上午11時至翌日凌晨1時30分



聖誕市集開放時間：

星期四：下午4時至晚上8時

星期五：下午4時至晚上9時

星期六、日及公眾假期：中午12時至晚上10時

2026年12月21日至2026年12月23日：下午4時至晚上8時

2026年12月24日：上午11時至凌晨1時

2026年12月25日：上午11時至凌晨12時



冬日小鎮【2】尖沙咀——雙重冬日光影體驗

而尖沙咀的冬日小鎮則以連串光影體驗為主軸，鐘樓及香港文化中心將化身光影舞台，上映「冬日星光音樂會」。屆時大家可於文化中心觀景台欣賞匯演，更會有多首耳熟能詳的聖誕樂曲重新演繹成活力十足的流行舞曲，透過璀璨光影與動感音樂交織，為海濱注入節日動感。

另外，香港藝術館及香港太空館外牆亦將舉行「極光幻境」，其中太空館更化身為巨型水晶球，漫天雪花伴隨可愛馴鹿翩然飛舞，情侶打卡極浪漫！

香港冬日小鎮·尖沙咀

日期：2026年11月18日至2027年1月5日

地點：香港文化中心建築群（香港文化中心、鐘樓、香港藝術館及香港太空館）

時間：

開幕日：2026年11月18日晚上8時45分至晚上11時

常規時間：2026年11月19日至2027年1月5日晚上7時至晚上11時

特別日子安排：2026年12月24日至27日；2027年1月1至2日延長開放時間至凌晨1時／2026年12月28日至30日暫停部分演出／2026年12月31日因應香港跨年倒數活動，暫停演出



冬日小鎮【3】銅鑼灣——化身成精靈村莊

銅鑼灣的冬日小鎮將變身成精靈村莊，屆時蘭芳道及白沙道2幢大廈外牆將上演光影表演，呈現精靈們在聖誕工房內忙碌準備禮物的故事。而希慎道更會變成全長40米戶外精靈酒吧，讓市民和旅客一邊品嚐特調飲品，一邊共度歡樂的夜晚。此外，大家也可以參加一系列銅鑼灣導賞團及本地樓上舖文化體驗，深入感受銅鑼灣的魅力。

香港冬日小鎮·銅鑼灣

日期：2026年11月25日至2027年1月3日

地點：銅鑼灣利園區（軒尼詩道至禮頓道）

時間：

光影表演：2026年11月25日至2027年1月3日晚上7時至10時

戶外精靈酒吧：2026年11月25日晚上8時至晚上10時／2026年11月26日至2027年1月3日下午5時半至晚上10時

聖誕市集：2026年12月中



本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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