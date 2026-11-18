明日的天氣｜冷鋒｜東北季候風｜天文台｜天文台下午發出特別天氣提示，受冷鋒隨後的強烈東北季候風及一道雲雨帶影響，本港未來一兩日天氣顯著轉涼，星期五（20日）市區氣溫由午夜約18度下降至最低約15度，新界再低兩三度，內陸地區及高地寒冷。天文台料，市區氣溫將由今日最高27度，降至明日（19日）最低18度，意味一夜急跌9度。



氣溫急降，相信不少人都會用到保溫瓶，方便隨時可以飲到暖水！日本著名保溫瓶品牌TIGER（虎牌）曾於在社交平台X上發布帖文，指原來保溫瓶底部的貼紙十分重要，揭貼紙2大秘密，提醒大家千萬不要多手撕走！



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天文台預料，一道冷鋒在今日（18日）稍後橫過沿岸地區。（資料圖片）

冷鋒襲港 天文台料周五氣溫跌至15℃

天文台指，受冷鋒隨後的強烈東北季候風及一道雲雨帶影響，本港未來一兩日天氣顯著轉涼，星期五多雲及有幾陣雨，氣溫由午夜約18度下降至最低約15度，新界再低兩三度，內陸地區及高地寒冷，而星期五及星期六初時風寒效應會較為明顯。

天文台料，周五市區氣溫跌至最低的15度。（天文台官網）

天文台料周六一區跌至10℃

據天文台分區天氣預報顯示，由今日最高氣溫27度，跌至明日最低氣溫18度，一夜料跌9度。而到周六（21日）凌晨3時，有三區跌至12度或以下，其中打鼓嶺更低見10度，已達天文台的寒冷水平。

保溫瓶底貼紙不可撕 日牌TIGER解釋原因

氣溫急降，大家都準備使用保溫瓶，外出時也可以喝熱水保暖，但不少人都疑惑保溫瓶底的貼紙到底可不可以撕掉？日本著名保溫瓶品牌TIGER（虎牌）曾在社交平台X表示，一直有很多客人向他們查詢可否撕走保溫瓶底部的貼紙。官方則透過X帖文揭開貼紙2大秘密，呼籲用家不要撕走貼紙！

日本著名保溫瓶品牌TIGER透過X帖文揭貼紙2大秘密，呼籲用家不要撕走貼紙。（X@Tiger_PR_JPN）

保溫瓶底貼紙｜1個關鍵原因不可撕掉

保溫瓶要達到保溫、保冷的效果，保溫瓶設計上使用雙層構造，內瓶和外瓶之間呈現真空狀態，並透過表面的隔熱材料抑制3種來自外部的傳熱方式，包括熱傳導、熱對流及熱輻射。可見，要有效維持保溫瓶的保溫效能，表面的保護層就顯得相當重要了。

TIGER（虎牌）在X平台表示：「不少客人向我們查詢可否撕走保溫瓶底部的貼紙。其實，保溫瓶在製造期間，為進行抽真空處理，會在底部開一個洞，完成後再將其密封。底部的貼紙正是用來保護這個開洞位置的。因此，撕掉貼紙可能會影響瓶子保溫效果，請勿將其撕除。」

TIGER（虎牌）指撕掉貼紙可能會影響瓶子保溫效果。（X@Tiger_PR_JPN）

根據各大不鏽鋼真空保溫杯製造商（包括日本虎牌Tiger與象印ZOJIRUSHI）的說明書指引，保溫瓶底部通常存在兩種貼紙：第一種是位於中央的「圓形金屬箔保護貼」，主要用於密封並保護瓶身製造抽真空時留下的「真空排氣焊接孔」，一旦強行撕除或刷洗脫落，水氣與空氣容易滲入真空層，導致雙層結構失效並使金屬氧化生鏽，保溫瓶將徹底喪失溫控功能；部分新款型號若改用一體成型樹脂底座包覆，則不會看到此圓形貼紙。

保溫瓶底貼紙｜網民：已撕掉怎麼辦？

帖文一出，網民都表示非常震驚，紛紛表示不知道保溫瓶貼紙有這個功能，更有網民嘆：「每次見到都很想撕掉，現在看來只能忍了。」這個小知識隨即在X上引起很大迴響，網民紛紛討論如果撕掉了貼紙要怎麼辦，又有人問部分保溫瓶型號的底部沒有貼紙，它們又是如何保溫的？

保溫瓶底貼紙｜原來是指另一張貼紙

虎牌隨後將相關帖文刪除，再發文澄清指：「保護貼紙是指保溫瓶底部圓形的部分（如圖示）。另外沒有貼紙的產品，則是使用樹脂物料的底部覆蓋。」

虎牌指，保護貼紙是指保溫瓶底部圓形的部分。（X@Tiger_PR_JPN）

官方又補充指：「雖然撕開長方形銀色貼紙（標籤貼紙）不會影響保溫效果，但圓形保護貼紙是用於保護真空焊接孔；而銀色標籤因標有商品及製造編號，撕毀將影響售後保養與零件配對，故兩者皆不建議撕除。」

雖然撕走保溫瓶底部的貼紙未必會對保溫瓶的功能即時造成影響，但大家最好還是乖乖忍手，不要胡亂撕開保溫瓶的貼紙！

（X@Tiger_PR_JPN）

消委會教保溫瓶保養

除了底部貼紙切忌胡亂撕除外，消費者委員會過去亦多次提醒市民，使用不鏽鋼保溫杯有四大安全及保養紅線。首先，切勿長時間盛載果汁、酸梅湯等酸性強的飲品或碳酸氣泡水，以免侵蝕內部金屬保護層；其次，清洗時絕對不能將整個保溫瓶放入洗碗碟機或高溫消毒櫃中烘乾，極度的高溫與強烈水柱容易破壞底部的密封膠與焊接密封結構，導致真空層滲水失溫。日常清洗應選用軟身海綿配合中性清潔劑，嚴禁使用鋼絲刷或強鹼漂白水，才能確保保溫杯長久維持高效溫控性能。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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