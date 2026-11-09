天文台料周二急跌10度　HEATTECH不暖8大原因　官方1招睇有冇過期

天文台｜東北季候風｜冷鋒｜終於轉涼！天文台表示，受冷鋒相關的強烈東北季候風影響，本港今早（9日）各區氣溫普遍較昨日低2度左右，早上更錄得最低氣溫23.2度，是今年入秋以來的最低紀錄。另外，天文台再進一步調低明日（10日）市區最低氣溫預測至16度，最新預測新界分區或低見13度，大家要留意天氣變化，注意保暖。



氣溫驟降，很多人都會馬上掏出家中保暖衣物禦寒，不過也有不少人抱怨HEATTECH已經不保暖。UNIQLO官方曾在社交媒體發文，列出保暖衣不保暖的原因，其中一點令大多數人都感到非常驚訝，原來HEATTECH會過期！今次就跟大家盤點8大保暖衣不保暖原因，還會教大家檢查你的HEATTECH有沒有過期！



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天文台錄得入秋以來最低紀錄

天文台今日上午11時45分發出特別天氣提示，指受強烈東北季候風影響，預料本港今晚氣溫將進一步下降，明早最低氣溫在16度左右。星期三早上新界仍然清涼，日夜溫差頗大。市民請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

天文台又表示，與冷鋒相關的強烈東北季候風正影響廣東沿岸，本港今早更錄得最低氣溫23.2度，是今年入秋以來的最低紀錄。據天文台九天天氣預報顯示，今日市區最高氣溫為26度，而到明日最低氣溫約16度，即意味一夜之間跌了10度。而到周三（11日）早上新界仍然相當清涼，日夜溫差頗大。

天文台料周二市區最低氣溫跌至16℃。（天文台網頁截圖）

天文台料周二分區最低13℃

據天文台分區天氣預報顯示，本港周二早上8時分區氣溫均在17度以下，其中打鼓嶺更低至13度。天文台亦呼籲大家要留意天氣變化，注意保暖。

天文台預測本港明早分區氣溫最低13度。（天文台網頁截圖）

天氣轉涼，家中HEATTECH又是時候出動。不過，大家知不知道HEATTECH原來會過期？以下整理了HEATTECH不保暖的可能原因，大家穿著時可以留意：

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HEATTECH｜為何穿了不暖？

HEATTECH不保暖原因【1】HEATTECH過期

HEATTECH保暖原理是藉著纖維鎖緊皮膚散發出來的汗水、蒸氣，並將其轉化為熱能，帶來保暖的效果。由於衣服纖維經過長期洗滌後，保暖程度會大大降低，因此UNIQLO官方建議每3年就換新以保持最佳的保暖功效。至於怎樣知道HEATTECH有沒有過期呢？原來可以從衣服標籤看出製作日期。

衣物洗水標籤虛線----下第二排末端會有（○○ – ○○）4碼數字，第一組第1個數字是0-9，代表西元年尾號，例如8代表西元年尾號為8（如2018年或2028年生產，若於2026年檢視標籤為「84」，便代表是2018年秋冬生產，已使用超過7年）；第一組第2個數字，代表季節春夏秋冬，如果是4就代表冬天生產。如果標籤顯示（84 – ○○），結合起來就代表是2018年冬季生產；若穿著超過3年就建議更換。

HEATTECH不保暖原因【2】起毛球或破損

雖然官方建議穿著年份是3年，但香港現在寒冷的日子越來越少，一年可能都穿不了多少次，同樣的方法可能應用不了，所以官方也提出另一種方法判斷是否需要更換新保暖衣，就是發現它已經開始起毛球或有破損，代表已經頻繁地使用，衣物纖維有機會已老化，如果發現保暖衣不再保暖，就是時候更換！

如發現HEATTECH已經開始起毛球或有破損，即代表衣物纖維有機會已老化。（Facebook@Uniqlo Taiwan）

HEATTECH不保暖原因【3】保暖衣下再穿衣服

保暖衣的原理是吸收人體排出的水蒸氣再發熱，如果保暖衣沒有緊貼著皮膚，就無法發揮以上的效能。有些人喜歡在穿著HEATTECH底下再穿其他禦寒衣物，但這樣反而會削弱保暖衣的保暖功能。

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HEATTECH不保暖原因【4】保暖衣尺寸買太大

購買保暖衣時，很多人會因為怕保暖衣縮水、太緊身，所以會買大一號尺寸。但由於保暖衣無法緊貼皮膚，就無法有效吸收人體排出的水蒸氣，導致保暖效果欠佳。

日本節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》早前請負責研發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長，了解保暖內衣的原理。（節目截圖）

HEATTECH不保暖原因【5】運動時穿保暖衣

保暖衣雖然是吸收人體排出的水蒸氣再發熱，但當運動大量流汗的時候，則避免穿上保暖衣。由於保暖衣無法排出過多的水分，結果衣服纖維吸收大量水分，猶如將一條濕毛巾披在身上，反而會讓體溫流失導致更寒冷。

HEATTECH不保暖原因【6】熱水洗保暖衣

高溫會導致保暖衣的保暖纖維加速老化，所以洗保暖衣前應留意洗水標籤顯示的建議溫度，一般不宜超過40度。

洗水標籤一般會列明衣服能不能熱水洗。（資料圖片）

HEATTECH不保暖原因【7】乾衣機高溫烘乾

保暖內衣最好自然晾乾，乾衣機一般以高溫烘乾衣服，由於高溫會導致保暖衣的保暖纖維加速老化，影響保暖功能，所以不宜放進乾衣機。而且還有機會導致保暖衣縮水。

保暖衣應自然風乾。（unsplash）

HEATTECH不保暖原因【8】洗滌加入柔順劑

衣物柔順劑會在保暖衣表面形成薄膜，影響吸濕性及透氣性，導致保暖衣無法吸收皮膚蒸氣，沒法發揮應有的保暖功能。

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洗保暖衣應避免使用柔順劑。（unsplash）

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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