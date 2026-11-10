天文台料周三分區13度　保溫瓶原來有使用限期　虎牌教摸杯身即知

東北季候風｜天文台｜踏入11月終於感到有秋意！天文台表示，受強烈東北季候風影響，廣東沿岸今早（10日）天氣清涼，今早天文台更錄得最低氣溫17.5度，是今年本港入秋以來的最低紀錄。天文台預料，明日（11日）市區最低氣溫仍然跌穿20度，分區最低更低至13度，大家要注意保暖。



天氣轉涼，相信不少人都開始拿出保溫瓶，在外出時也可以喝熱水保暖。但大家知不知道保溫瓶有沒有使用壽命？日本百年保溫瓶品牌「虎牌魔法瓶」（Tiger）早前在官方網站分享保溫杯保養與檢測秘訣，教大家用「5分鐘檢測法」一眼看出杯身是否壽命已盡，更有1招天然去垢神技，想知如何檢測？即看下文！



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天文台料周三分區最低13℃

天文台表示，東北季候風會在今明兩日為廣東帶來普遍晴朗及非常乾燥的天氣，而受其影響，廣東沿岸今早天氣清涼。本港方面，天文台錄得最低氣溫17.5度，是入秋以來的最低紀錄，而新界普遍再低一兩度。

天文台預料明日市區最低氣溫達18度，早上稍涼。（天文台網頁截圖）

據天文台九天天氣預報顯示，本港明日市區最低氣溫仍是「1字頭」，只有18度。而分區天氣預報則顯示，打鼓嶺更跌至13度。天文台展望明日日夜溫差頗大，早上新界仍然清涼。

天文台料明日分區氣溫最低13度。（天文台網頁截圖）

保溫瓶｜何時要更換？

天氣轉涼，又是保溫瓶出動的時候了！但大家知不知道保溫瓶外表看似完好無缺，但原來內部的真空斷熱層隨時因碰撞或鏽蝕而受損，令保溫效果大打折扣。雖然保溫瓶本體並無明確的更換年限，但日本虎牌（Tiger）官方曾指出，如果覺得保溫杯「好似無以前咁保溫」，可以用以下步驟自行檢測：

保溫瓶檢測方法【1】官方教5分鐘檢測法

首先大家可以在保溫瓶內倒入足量的滾燙熱水，然後靜置約5分鐘後，用手觸摸保溫杯「側面中央至下方」的位置。如果該處杯身明顯發熱，代表內部的真空斷熱層已經損壞，無法阻隔熱力傳導，意味著這個保溫杯已經到達使用壽命終點，需要更換。

官方小貼士： 檢查時切記要摸「中央偏下方」的位置。如果只是杯身接近杯口（上方）發熱，通常只是瓶口熱氣自然傳導，並不代表真空層失效。

官方教5分鐘檢測法檢查保溫杯已經到達使用壽命終點。（AI生成圖片）

保溫瓶檢測方法【2】密封膠圈每年也要檢查

除了杯身本體，杯蓋內側用作防漏的「矽膠密封墊圈」其實屬於消耗品。虎牌建議每年都要定期檢查一次！若發現墊圈出現鬆弛、變形或明顯洗不掉的污垢，就應單獨購買配件更換。而更換時務必看清說明書上的「正反面」及安裝方向，否則容易引起漏水。

官方提醒，保溫瓶內的密封膠圈每年也要檢查。（AI生成圖片）

保溫瓶｜如何延長使用壽命？

為了保持水瓶的衛生和良好狀態，使其能夠長時間使用，大家根據污垢類型進行正確的清潔至關重要。

大家要根據污垢類型進行正確的清潔，以延長保溫瓶的使用壽命。（AI生成圖片）

保溫瓶延長壽命方法【1】加入檸檬酸

如果發現設備內部有紅色斑點或粗糙紋理，這表示水中的礦物質已經積聚。在這種情況下，可以使用檸檬酸進行清潔，只需將約10克檸檬酸用溫水稀釋後加入瓶內待2至3小時，之後便用軟刷清洗即可輕鬆去除殘留物。

保溫瓶延長壽命方法【2】切勿使用「氯系漂白劑」

官方指，氯化物會直接腐蝕不鏽鋼，導致生鏽甚至穿孔破洞；若要深層除菌，只能選用「氧系漂白劑」，且僅限於杯內清洗，不能接觸杯身外殼以免塗層剝落。

保溫瓶延長壽命方法【3】運動飲品要即時清洗

由於運動飲料含有鹽分，會腐蝕不鏽鋼，因此大家在使用後必須立即清洗。即使外出時無法徹底清潔，最好也立即用水沖洗設備內部。

使用保溫瓶放運動飲品後必須立即清洗。（AI生成圖片）

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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