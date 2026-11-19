花海｜元朗好去處｜秋高氣爽，正是郊遊賞花的最佳時節！ 近日，有網民在Threads上分享花海的照片，相中有五彩繽紛嘅百日菊同波斯菊花海，配上雞公嶺山景同白色小屋，令不少網民都驚呼「以為去咗歐洲」！其實這個隱世打卡點就是位於元朗「錦田鄉村俱樂部」，可以免費入場之餘還有免費泊車，毋須預約！花期預計去到11月底至12月初，想趁週末影靚相，即睇以下官方拍攝貼士同開放詳情！



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錦田｜雞公嶺下繽紛花海 網民驚呼以為是歐洲

近日，有網民在Threads上分享，張花海照片及一段遛狗影片，並分享此隱世好去處。貼文曝光後，引來網民紛紛留言，「邊度嚟㗎？」、「估唔到香港有咁嘅地方」、「第一張相以為是歐洲」；也有精明的網民一眼睇出位置：「矮屋配雞公嶺真係好靚，希望唔好咁快起堆高樓大廈遮住個景」其後事主也親自回覆，這是位於錦田鄉村俱樂部的外圍。五彩繽紛的花海配襯雄偉的雞公嶺山景及白色小屋，畫面充滿異國風情。

有網民在分享，位於錦田鄉村俱樂部的花海。（eu_amber＠Threads）

這片爆紅花海坐落於元朗錦田水尾村的「錦田鄉村俱樂部」。現場可見，一大片紅、黃、橙及粉紅色的百日菊與波斯菊交織綻放；後方則是線條壯麗的雞公嶺，在秋日陽光映照下呈現溫暖的啡褐色，與蔚藍天空及旁邊的白色矮屋互相映襯，構圖極具歐陸田園氣息。

「錦田鄉村俱樂部」一片花海，後方則是雞公嶺，與蔚藍天空及旁邊的白色矮屋互相映襯，構圖極具歐陸田園氣息。（eu_amber＠Threads）

錦田花海｜免費入場兼免費泊車

因應花海爆紅，俱樂部的官方IG亦發文分享花海並表示：「自從出咗第一個 IG Post，收到海量電話查詢花海，感謝各位的支持。」官方表示，以後會在平台上更新第一手資訊，有問題可以在INBOX查詢。

另外，官方表示，是次花海預計花期將維持至11月底至12月初（視乎實際花況而定）。散客可享免費入場，毋須預先登記或預約，自駕人士更可享用免費泊車服務，十分方便。

錦田花海｜官方分享3大打卡貼士

為免白行一趟並拍出最美照片，官方也分享了3大賞花及拍攝貼士：

【1】最佳拍攝時間： 建議選擇早上或黃昏時段前往，此時陽光最為柔和，拍出的花海色彩更顯自然唯美。

【2】穿搭建議： 由於花田色彩相當豐富，建議穿著白色或淺色系服裝，在鏡頭下人像會更加突出。

【3】愛護花朵：花田旁已設有專屬拍照位置，賞花及打卡時切勿踩入花叢。

公共交通前往方法

非自駕的訪客若想前往賞花，交通其實相當便利。最直接的方法是搭乘港鐵屯馬綫至港鐵錦上路站，由D出口步行至公共運輸交匯處，轉乘新界區專線小巴601B線，於水頭村鐵橋後的錦田鄉村俱樂部門口下車即可；亦可在元朗市鳳琴街體育館旁（交通廣場斜對面）搭乘專線小巴601號線直達。由錦上路站乘搭的士前往，車程亦僅需約5至10分鐘，車費約$30至$35，三五知己同行相當划算。

值得一提的是，賞花之餘亦切記愛護大自然與農民心血。錦田鄉村俱樂部過去每逢波斯菊盛開，均吸引成千上萬遊客慕名而來，但過往曾有部分缺乏公德心的訪客為了取景私自踐踏花叢，導致植株嚴重損壞，甚至一度令場方不得不提早剷走花朵。大家打卡時務必站在專屬拍攝區內，利用長焦距或借位手法營造置身花叢的視覺效果，切勿翻越圍欄或伸手採摘，共同守護這片難得的粉紅田園美景。

官方提醒，花田旁已設有專屬拍照位置，賞花及打卡時切勿踩入花叢。（kamtincountryclub＠IG）

現場盛開的花種以大波斯菊（香港俗稱波斯菊）以及百日菊（百日草）為主。波斯菊原產於墨西哥高海拔地區，喜愛涼爽乾燥的日光氣候，其花瓣在秋風搖曳中展現如櫻花般的柔美姿態，因此在日語中亦被稱為「秋櫻」；而百日菊的花期極長、花色厚實飽滿，兩者錯落混種營造出如莫內花園般的豐富層次，更為新界近郊的蝴蝶與蜜蜂提供了極佳的秋季繁衍庇護。

錦田鄉村俱樂部（花海詳情）

地址： 元朗錦田水尾村230號

花海開放期： 預計至11月底至12月初（視乎花況而定）

入場費用： 散客免費入場（毋須預約，設免費泊車）

開放時間： 星期一至五 10:00 - 18:00；星期六、日及公眾假期 10:00 - 22:00

查詢電話： 2442 0909



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