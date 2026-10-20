元朗Cafe推介9大｜世界級虹吸咖啡+錦田日系榻榻米　1間班戟必試

元朗元朗Cafe｜想要暫時逃離市區繁囂，元朗的咖啡角落總能給人意外驚喜。從流淌著昭和復古氛圍的純喫茶店、滿溢南歐彩磚風格的度假咖啡館，到榮獲國際冠軍認證的虹吸手沖，大西北隱藏著許多讓人放慢腳步的寶藏空間。《香港01》好食玩飛記者精選出9間不同風格的必訪元朗咖啡店，無論是想品嚐世界級咖啡、打卡拍照，還是週末悠閒慢活都很適合，記得看下去啦！



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元朗Cafe推介【1】Accro Coffee｜虹吸咖啡世界冠軍殿堂

元朗精品咖啡界的代表，店內咖啡師曾代表香港榮獲世界虹吸咖啡師大賽冠軍（創辦人莫偉健亦為沖調大賽冠軍得主），店內隨處可見各式專業咖啡器材與獎盃。虹吸萃取風味乾淨通透，能突顯豆子花香、柑橘調性；同時亦供應意式、手沖及冷萃咖啡。

吧檯整齊排列虹吸壺，單品豆單定期更新，咖啡師會細心講解不同產區豆的風味，虹吸沖煮香氣層次突出，是不少咖啡迷專程由市區過來朝聖的原因。

除各款精品咖啡，亦供應窩夫等輕食，店內氣氛寧靜，適合細味咖啡、靜坐閱讀。單品虹吸咖啡需要等候，建議預留時間慢慢品嚐。

地址：元朗安寧路162-164號金城樓地下D舖

營業時間：星期一至日11:00-19:30

人均消費：$90‑$140



元朗Cafe推介【2】By The O Studio｜水泥木質風寵物友善人氣Cafe

元朗鳳攸南街人氣兩層高社區Cafe，走暖調木系簡約風，樓底夠高，空間闊落，樓下適合打卡，二樓位置較寧靜，同時屬寵物友善店，不少主人會帶毛孩前來。

店舖主打份量十足的All Day Breakfast、意粉和創意咖啡，當中蟹籽蟹肉明太子忌廉意粉最為出名，忌廉醬濃滑，每一口都食到蟹肉同魚籽鮮味，是食客必點。另外亦有獨特的Croffle牛角窩夫甜品，例如提拉米蘇牛角窩夫，牛角包外皮酥脆，配上軟滑內餡，甜點愛好者不容錯過。

咖啡方面有不少特色創意款，橙皮朱古力鮮奶咖啡香氣清新，焦糖蜂巢拿鐵鹹甜平衡，賣相打卡一流。整體餐點鹹甜選擇豐富，適合約朋友一齊食brunch，由主食到甜品咖啡一次過滿足。假日人流較多，建議提早到場。

地址：元朗鳳攸南街3號好順景大廈1座地下2號舖

營業時間：星期一至日09:00-18:00

人均消費：$110‑$160



元朗Cafe推介【3】BRAVA JAVA COFFEE & CO.｜葡萄牙氛圍復古咖啡店

店內以經典藍白花磚配木質傢俬，充滿南歐假日氣息，設室內座位及戶外雅座，採光充足。餐牌主打全日早午餐，招牌Brava Brunchin全日早餐份量豐盛，集合煙燻三文魚、牛油果、滑蛋、貝果同香草薯塊，可加錢升級黑松露炒蛋，香氣更突出。

咖啡方面最大亮點是獨家挪威焦糖芝士咖啡，以洪都拉斯酒桶發酵咖啡豆做基底，面層鋪上挪威Brunost焦糖芝士絲，風味獨特。整體餐點鹹甜選擇齊備，適合約朋友chill住食brunch。

地址：元朗西菁街23號富達廣場地下118號舖

營業時間：星期一至日09:00-18:00

人均消費：$110‑$160



元朗Cafe推介【4】Proton｜工業風寵物友善Cafe

元朗市中心人氣工業風Cafe，以灰色水泥牆配簡約燈飾，樓底高空間闊落，設室內座位及街邊半戶外雅座，屬寵物友善店，歡迎帶同毛孩到訪，店員亦會提供清水。

餐牌主打手工意粉、brunch和特色甜品，甜點方面必試提拉米蘇，手指餅吸滿酒漿，質感濕潤。咖啡與飲品方面有季節限定的熱貝貝南瓜拿鐵、特濃可可棉花糖鮮奶。餐點由主食、咖啡到甜點都有誠意，鹹甜兼備，一餐可以同時滿足正餐與下午茶需求。

地址：元朗教育路83號地舖

營業時間：星期一至日11:30-17:00、18:00-22:00

人均消費：$110‑$170



元朗Cafe推介【5】Find The Way｜昭和復古風隱世喫茶店

元朗極具人氣的昭和日式純喫茶店。店舖空間細小，座位不多，木質暖調裝潢營造出復古氛圍，一走進店內就像置身日本舊式喫茶店，適合安靜放空。

店舖主打咖啡、日式經典甜品同懷舊梳打，招牌焦糖雞蛋布甸靈感來自櫻桃小丸子，布甸質感滑嫩，焦糖苦甜平衡，是食客必點；楓糖漿熱鬆餅烘得蓬鬆軟綿，配上香濃棕牛油，熱食風味最佳。

另外蜜瓜梳打、藍橙梳打充滿日系懷舊感，拍照打卡一流；檸檬磅蛋糕質感紮實，適合配咖啡一齊品嚐。咖啡以經典款為主，沖調細緻，適合搭配甜點。另外留意店舖逢星期一休息，只接受現金付款。

地址：元朗屏會街9號同發大廈地下P3號舖

營業時間：星期一休息、星期二至日13:00-19:00

人均消費：$80‑$120



元朗Cafe推介【6】37°C Cafe｜紅磚屋的摩洛哥洞穴風秘境

藏身錦田紅磚屋市集內的摩洛哥異國風Cafe，黃泥牆配洞窟式打卡位、民族風地氈與古舊木窗，滿滿北非度假氛圍，戶外空間開闊，屬寵物友善店，露天區可以帶毛孩一齊打卡。

37°C Cafe最大特色是一般Cafe極為罕見的招牌煙燻乳鴿（售價約$108），乳鴿外皮帶煙香，肉質Juicy不乾身，鹹香入味，咖啡配乳鴿的組合非常特別。飲品方面，棉花糖熱朱古力濃滑香甜，Latte拉花精美，適合打卡。

店舖只於週末及公眾假期營業，平日休息，逛紅磚屋市集時可以順道安排，適合郊遊打卡、毛孩主人假日chill。

地址：元朗錦上路紅磚屋18號地舖

營業時間：星期六至日10:30-20:30、公眾假期10:30-20:30

人均消費：$100‑$200



元朗Cafe推介【7】The Third｜深綠色文青打卡點與自家製班戟

元朗墨綠色咖啡店「The Third」是西營盤Tuckshop by Social Club第三間分店，故以The Third命名。以極具辨識度的深綠色與白色調門面，成為區內深受文青喜愛的特色咖啡店。

店舖同時是自家烘焙工坊，主打單一產區精品咖啡，咖啡豆會輪替更新，涵蓋埃塞俄比亞、哥倫比亞、尼加拉瓜等產區，提供手沖、意式咖啡，咖啡迷亦可選購咖啡豆帶回家。除了高質的手沖與意式咖啡外，更供應極具人氣的即叫即製鹹甜班戟（Pancake），空間雖小卻充滿精緻的悠閒氛圍。

地址：元朗建德街69-71號大福大廈地下1-B號舖

營業時間：星期一至日10:00-18:00

人均消費：$80‑$150



元朗Cafe推介【8】阿貴咖啡｜性價比極高的人氣親民小館

藏於元朗市中心橫街的街坊 cafe，亦是香港咖啡社群內人氣小店，屬寵物友善店，毛孩可坐戶外位置，適合帶寵物一齊用餐。

老闆擅長拿鐵拉花，可拉出獨角獸、小狗等立體拉花圖案，拉花打卡感十足。餐點主打fusion意粉同all day breakfast，將泰式、日式、中式風味融入西式意粉。

另外蘑菇蓉忌廉湯質感濃滑，滿佈蘑菇粒；All Day Breakfast份量足，是不少熟客必點。咖啡以意式為主，拿鐵奶泡細緻，適合搭配主食。小店位置隱蔽，要在橫街尋找，假日戶外座位很受毛孩主人歡迎。

地址：元朗泰豐街9號翠華樓地下9號舖

營業時間：星期一至日09:00-18:00

人均消費：$90‑$140



元朗Cafe推介【9】CoHee Studio｜鄉村風日系精品咖啡工作室

錦田人氣日系簡約風精品咖啡店，前身是咖啡豆網店，後開設實體店，距錦上路站步行約 10 分鐘。店舖保留了村屋的純樸質感，配搭大片落地玻璃、木系裝潢與榻榻米元素，採光極佳，讓人能一邊品嚐咖啡，一邊享受窗外的翠綠景致。由知名咖啡豆烘焙品牌起家，這裡對豆種選擇與手沖技術有著極高水準的要求。

店除供應咖啡，亦售賣精品咖啡豆、沖煮器具，不時舉辦手沖、拉花工作坊，是咖啡迷交流地點。主打單品手沖、冷泡咖啡，以日式陶器盛載；夏日必試Espresso Tonic，甘爽清透。

地址：元朗錦田市街152號地舖班戟

營業時間：星期一至日09:00-18:00

人均消費：$60‑$120



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