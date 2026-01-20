香港士多啤梨園｜10推介粉嶺/元朗+日韓品種草莓任摘+沒最低消費

香港士多啤梨園推介｜2026年香港士多啤梨季正式開鑼，各大農莊的收成正值巔峰！想在香港吃到媲美日本直送的「淡雪」、「甜王」或「紅臉頰」？《香港01》好食玩飛記者為大家搜羅了10大香港士多啤梨園，詳細比較各大農莊的品種特色、每磅價錢及預約詳情。即看下文啦！

香港士多啤梨季節是何時？

香港士多啤梨季節一般在12月至4月，天氣較冷能讓士多啤梨長得特別紅潤香甜，產量也最是豐富！到了4月，天氣開始回暖，士多啤梨季節便會逐漸完結。

香港士多啤梨季節一般在12月至4月。（網上圖片）

士多啤梨園推介【1】朗屏士多啤梨園

朗屏士多啤梨園匯聚7種特色士多啤梨，包括茉莉香、章姬、妙之香、紅寶石、閃亮香 、越秀、穗之香。場地有鞋套可供選售，不用擔心弄骯髒雙鞋！場內不單可以摘士多啤梨，還有晚夏提子、巨峰提子、香印提子、葫蘆瓜、苦瓜、粟米、西瓜等著你帶回家！這裡入場完全免費，蔬果採摘後按磅收費，絕對是親子同樂的好地方。

朗屏士多啤梨園

地址：元朗大棠路大棠村（牌坊後面－球場側）

交通：在朗屏西鐵站乘坐K66巴士，在大棠（回旋處）站落車，往大棠村口牌坊後面步行

電話：9251 8926

營業時間：08:00－18:00

入場費：免費



士多啤梨園推介【2】老徐農莊士多啤梨園

作為本地士多啤梨品種最多的農場，老徐農莊一直堅持主打本地有機蔬果。來到這裡，可以摘到多款士多啤梨，還能親手採摘並購買大量時令瓜果菜蔬回家！農莊是免收入場費，不設最低消費，按磅計算。

老徐農莊士多啤梨園

地址：粉嶺打鼓嶺昇平村

交通：在上水火車站側「上水廣場」乘坐九巴79K至「雲泉仙館」下車，從停車場直行到尾／在粉嶺火車站（粉嶺名都）乘坐專線小巴52K至坪輋（雲泉仙館）下車步行

電話：9168 8931／6774 8037

入場費：免費



士多啤梨園推介【3】羅氏士多啤梨園（羅志強種植園）

元朗白沙村的羅士多啤梨園，於12月起正式開放，提供免費入園摘士多啤梨體驗。此外，現場亦有多種時令蔬菜可供購買，例如紅菜頭、粟米、生菜、蕃薯等，紅寶石蕃茄更是從日本進口，超鮮甜！

羅氏士多啤梨園

地址：元朗白沙村第一段橋頭

交通：【的士】從西鐵朗屏站或教育路上車，在白沙村第一段橋頭（即信箱）下車／【專線小巴39線】從總站（元朗市鳳翔路小巴總站）或分站（合益路73號）乘車，在白沙村第一段橋頭下車

電話：2429 1877／9786 4218

入場費：免費



士多啤梨園推介【4】阿方士多啤梨園

園區內栽種了琳瑯滿目的士多啤梨，實行免入場費、按重量計價的模式，同時亦有甘蔗等當造農作物。此外，場地更設有免費泊車。結束採摘行程後，建議前往鄰近的雲泉仙館一遊，其古典雅致的建築風格與花圃，為遊人提供了絕佳的攝影背景與休憩空間。

阿方士多啤梨園

地址：新界粉嶺打鼓嶺坪輋路雲泉仙館後門（太歲殿）停車場則

交通：在上水火車站側「上水廣場」乘坐九巴79K至「雲泉仙館」下車，從停車場直行到尾／在粉嶺火車站C岀口乘坐專線小巴52K至坪輋（雲泉仙館）下車步行

電話：6436 1127

營業時間：07:00－19:00

入場費：免費



士多啤梨園推介【5】觀光有機士多啤梨園

觀光有機士多啤梨園最大的特點是免入場費，且以「有機」及「觀光」為主題，地點鄰近著名景點雲泉仙館。農場內的士多啤梨品種包括紅顏、妙香等，果肉較軟熟、糖度也較高。除了有士多啤梨摘，還有供應薯仔、羽衣甘藍、椰菜花、猴頭菇、白雪耳等。

觀光有機士多啤梨園以「有機」及「觀光」為主題。（官方圖片）

觀光有機士多啤梨園

地址：新界粉嶺打鼓嶺李屋新村居民信箱直入

交通：由東鐵粉嶺站C岀口乘搭小巴52K前往坪輋，在總站下車／由東鐵上水站A4岀口乘搭79K巴士，至打鼓嶺李屋村站下車

電話：2674 6198

營業時間：09:00－17:30

入場費：免費



士多啤梨園推介【6】大埔田士多啤梨園

「大埔田士多啤梨園」是香港粉嶺、打鼓嶺一帶非常受歡迎的士多啤梨園。農場的賣點是免收入場費，採摘後秤重付款。以及提供多款士多啤梨！

大埔田士多啤梨園

地址：粉嶺打鼓嶺路（近雲泉仙館巴士站）

交通：由東鐵粉嶺站C岀口乘搭小巴52K前往坪輋，在總站下車／由東鐵上水站A4岀口乘搭79K巴士，至打鼓嶺李屋村站下車

電話：9168 8931／6897 8678

入場費：免費



士多啤梨園推介【7】塱原生態公園-農業士多啤梨田

「塱原生態公園-農業士多啤梨田」位於上水塱原濕地一帶，由當地著名農戶英姐經營的士多啤梨農莊。園區主要劃分為保育區和農業區，而供公眾採摘的士多啤梨田是位於該區的私人農場，並非公園的官方設施。除了可以在這裡摘士多啤梨，還可以購買多款蔬菜瓜果。

「塱原生態公園-農業士多啤梨田」位於上水塱原濕地一帶，由當地著名農戶英姐經營的士多啤梨農莊。（官方圖片）

塱原生態公園-農業士多啤梨田

地址：上水河上鄉牌坊河對面

交通：從上水站乘坐51K專線小巴，至總站河上鄉下車，步行3分鐘到河邊牌坊

電話：9486 5095



士多啤梨園推介【8】錦田有機大王士多啤梨園

坐落於錦田水頭村的「有機大王農莊」，園區廣達10萬平方呎。這裡匯聚了源自日本、韓國及法國的優質士多啤梨，同時亦有種植北海道雙色粟米。農莊採用免入場費及無最低消費的模式，遊客只需先領取藤籃和剪刀，採摘後再按重量付款。

錦田有機大王士多啤梨園

地址：錦田水頭村DD109 LOT668（錦田鄉村俱樂部側）

交通：從元朗市交通廣場斜對面乘坐601專線小巴至北圍村

電話：5132 5131



士多啤梨園推介【9】開心花園農莊

開心花園農莊是一個集農莊、菜園、遊樂場、燒烤場及動物餵飼於一身的五合一大型休閒場所，入場費統一為每位$80。這裡種植了日本品種的士多啤梨，並隨季節提供各類時令蔬果。場內的兒童遊樂設施豐富，擁有跳彈床、沙池、滑梯和攀爬架等。場地還提供免費泊車！

開心花園農莊

地址：香港元朗大棠山道（往大欖郊野公園方向）

交通：從朗屏站B2出口轉乘K66往大棠的接駁巴士，在「大棠山路」巴士站下車，下車後，沿偉記食堂步行10分鐘即到／從元朗千色廣場停車場入口對面乘坐大棠紅小巴，在大棠山道路口下車，經偉記食堂步行約8分鐘即到

電話：9868 5420



士多啤梨園推介【10】香港綠屋

香港綠屋元朗東成里，鄰近博愛醫院，是由兩位90後本地農夫創立，宗旨是將農場帶入社區。他們亦是香港極少數在工廈天台成功種植士多啤梨的農莊。「香港綠屋」主打引進外國優質品種，包括聖誕紅、粉玉等。

香港綠屋

地址：元朗東成里

電話：9301 2136

營業時間：11:00－17:00



