壓力球｜捏捏樂｜Squishy｜近年在韓星熱捧下，主打清脆破殼聲與軟糯觸感的減壓玩具脆皮捏捏、Squishy等迅速風靡年輕族群，成為不少人日常紓壓的新寵。不過這類玩具卻暗藏健康風險，輕則引致皮膚敏感，嚴重更會影響肝臟和生殖能力！韓國消費者院和內地河北省產品質量安全檢測技術中心針對多款市售脆皮捏捏進行測試，脆皮捏捏全數檢出禁用防腐劑，減壓神器隨時變成傷身毒物！想知更多？即看下文！



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減壓玩具「脆皮捏捏」是甚麼？

主打敲碎蠟殼清脆聲響（ASMR）的減壓玩具脆皮捏捏，造型多以水果、雞蛋、麵包等食物為主。其外層為蠟殼，內裡則包裹著軟黏填充物，按壓或敲碎時會發出清脆的破殼聲，帶來療癒感。由於在一般文具店及網購平台均有售，且價格廉宜，因此大受年輕人歡迎。

加上獲IU李知恩、ITZY Yuna等多名韓星拍片試玩，這股熱潮迅速席捲多個地區。然而，減壓歸減壓，你又是否想過它可能對身體造成損害？

韓國調查揭多款「脆皮捏捏」含有害物

韓國消費者院於早前抽查了市面網售的15款玩具，發現多款樣本檢出有害物質。其中，8款「脆皮捏捏」全部檢出玩具禁用的防腐劑 CMIT 及 MIT，可引致過敏性皮膚反應及刺激眼睛；另有1款檢出硼元素超標，或導致消化及代謝障礙；還有1款捏捏玩具的塑化劑超標逾6倍，長期接觸恐損害肝腎。

此外，部分用家為求讓玩具變得更柔軟，會將其放入微波爐加熱。韓國消費者院實測發現，7款捏捏玩具中有4款在加熱2分30秒內隨即爆裂，表面溫度最高更達攝氏171度，一旦接觸可致嚴重燙傷。消費者院提醒，選購兒童觸感玩具時應挑選附有安全認證標誌的產品，避免接觸高溫及火源，切勿以非原廠指定用途的方式使用（如擅自微波加熱）；若使用期間出現皮膚紅疹等異常狀況，應立即停用。

韓國消費者院實測發現，7款捏捏玩具中有4款在加熱2分30秒內隨即爆裂。（韓聯社TV＠YouTube截圖）

CMIT、MIT屬於高敏致敏原，具強烈腐蝕性與過敏性；當玩具在反覆揉捏、破損滲液的過程中，化學分子極易隨手汗經皮吸收，不僅會引發接觸性皮炎、紅斑、水泡，若兒童把玩後未經洗手揉搓雙眼，更可能誘發嚴重結膜充血與角膜受損。

內地指「捏捏樂」Squishy有害物超標 嚴重可損肝臟及造血功能

內地河北省產品品質安全檢測技術中心亦曾對同類型的「捏捏樂」玩具進行風險監測，檢測其總揮發性有機物（TVOC）及二甲苯釋放量，結果發現部分樣本的兩項指標均不符合安全標準。專家指出，產品中常見的「鄰苯二甲酸酯類」塑化劑極易釋放，並經由呼吸道及皮膚進入人體，具有干擾內分泌及生殖毒性；長期過量接觸可能損害男性生殖能力，或導致女性性早熟。

同時，「捏捏樂」含有的苯系化合物（如甲苯、二甲苯、乙苯）具急慢性毒性，不僅會刺激皮膚黏膜，嚴重更可損害肝臟及造血功能，並降低人體免疫力。

脆皮捏捏｜專家提醒4大注意事項

專家指出，吸入過量 TVOC 輕則會引致流眼淚、喉嚨痛，重則影響免疫系統、中樞神經及消化系統，引發頭暈、胸悶及噁心等症狀。若市民確實想把玩，建議先將玩具裝入密封袋中再按壓，以減少皮膚直接接觸及氣味揮發。

為確保安全，專家指，選購及使用時應注意以下4大事項：

【1】認明標示： 留意產品標示及安全認證，避免購買來歷不明或氣味刺鼻的產品。

【2】遠離熱源： 切勿將玩具加熱或靠近火源使用，以免爆裂燙傷或加速有害物質釋放。

【3】注意衛生： 把玩後應徹底洗手，減少化學物質殘留；兒童使用時家長應在旁看管，避免誤食或啃咬。

【4】不適求醫： 若使用後出現皮膚過敏、頭暈或呼吸不適，應立即停用並求醫。

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