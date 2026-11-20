深圳｜深圳灣口岸｜港深兩地往來日益頻繁，口岸配套亦不斷升級，最近深圳灣口岸便迎來大變身美食街，引入多間人氣餐飲及手信名店！其中包括喜茶、瑞幸咖啡、LAWSON等等。這批新舖方便經常往返兩地的通勤人士和旅客買手信，不過其前身位置竟被眼利網民揭發原來是洗手間，瞬間引發「廁所爆改奶茶店」的爆笑熱議。想知更多？即睇下文！



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深圳灣口岸｜變身8大人氣餐飲、手信美食街

內地多名網民於社交平台《小紅書》上分享，經過升級改造後的深圳灣口岸區域已煥然一新，引入了多個大型連鎖品牌，從圖片中可見店舖涵蓋茶飲、咖啡、烘焙糕點及便利店。新商戶陣容相當豐富，無論過關前後「掃街」醫肚，或是回港前補買手信都能一站式滿足：

人氣茶飲及咖啡： 內地兩大龍頭品牌「喜茶」及「瑞幸咖啡」雙雙進駐，讓旅客隨時都能買到手搖飲品或提神咖啡。

烘焙糕點及手信： 包括極受港人歡迎的中式糕點「瀘溪河」、主打手工現烤蛋糕的「南洋大師傅」、現烤海味零食店「黃油與漁」，以及著名茶葉品牌「八馬茶業」，最適合回港前順道掃貨。

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特色輕食及便利店： 現場亦設有連鎖炒酸奶及冰糖葫蘆品牌「喜識」，以及「LAWSON」便利店，方便旅客隨時補給輕食或日用品。

給大家一個小貼士，北上旅客如果想過關後便可享用美食茶飲，務必善用「手機提前下單」功能以節省等候時間。如進駐的瑞幸咖啡門店與喜茶，在假日尖峰時段現場排隊動輒需時20至30分鐘。通勤人士可於搭乘地鐵抵達深圳灣口岸前，透過官方微信小程序預先選購招牌飲品或烘焙點心，並設定自取時間；通關完成後即可於門市櫃台「即取即走」，既不耽誤乘搭跨境巴士或私家車的返港行程，又能避開排隊擁擠人潮。

深圳灣口岸美食街｜網民意見兩極：全因前身位置是廁所！

口岸大變身的消息一出，隨即在港深兩地網絡引發熱議。不少經常往返兩地的通勤人士大讚新配套大大提升了過關便利度，直言「港深通勤的人有救了」；亦有旅客表示新設施非常實用，「等車的時候可以逛一逛，順便買點東西吃」。與此同時，不少網民建議口岸增設「外賣智能櫃」，方便訂購周邊美食，以及增設候車室改善等車環境。

然而，有眼利的網民卻發現這批新商舖的位置前身竟是洗手間，隨即引來大批網民爆笑調侃，紛紛留言：「廁所爆改奶茶店！」、「會不會用廁所水沖奶茶？」、「廁所一條街，你今天吃的是男廁還是女廁？」，甚至成為部分網民直言不會光顧的理由。

也有網民較好奇廁所新位置：「那廁所現在去哪裏了？」；其他網民解答：「再直走轉右」，「繼續往前走幾步左右都有新洗手間。」

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