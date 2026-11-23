Omart｜位於九龍灣Mega Box的倉儲式超市Omart昨日（22日）開幕，店舖佔地高達2萬平方呎，售賣多款家品、食品、服裝等產品，吸引港人大排長龍。《香港01》「好食玩飛」記者今日（23日）到場直擊，雖然是平日，但仍然排至少半小時才可以入場。場內貨品種類繁多，其中日本直送洗頭水只需$29、美國直送記憶棉枕頭售$399、法國紅酒$39等等。想知還有甚麼抵買產品、如何入會？即看下文！



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Omart直擊｜平日仍要排3層樓才可入場

本地代購巨頭「OB Group」旗下全新品牌「Omart」已於11月22日正式進駐九龍灣Mega Box，雖然過了開幕日，但周一早上還未開門的時候，門外已經排滿等候入場的市民。

記者於早上約11時30分到達，已經要排3層樓才能入場，最後排了大約30分鐘才成功入場。現場未見混亂，職員也很細心提醒排隊的市民要先登記會員才可進場，亦會從旁協助登記。

Omart｜家庭用品區有甚麼產品？

Omart位於Mega Box 12樓全層，佔地2萬平方呎，館內設有6大專區，包括美容、健康、零食、飲品、家居用品及名牌，場內也算闊落，而大家在入場前需要先掃會員卡。

一入去就是家居用品區，產品種類非常多，而且貨品非常大件！當中包括：$29日本製洗頭水、$99一套12支卡通兒童牙刷、美國直送Philips充電式電動牙刷2支裝售$799、$98韓國直送迷你雙重過濾花灑旅行套裝等等。場內亦有香港製造的洗衣珠，$159有100粒加55粒套裝。

按圖即睇Omart有什麼值得買：

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Omart直擊｜Tempur記憶棉枕售$399

至於開幕限定$299的Tempur記憶棉枕頭已火速售罄，不過同一品牌仍有另一款人體工學記憶棉枕售$399。

另外，日本直送Samsonite 34公升加73公升硬殼行李箱套裝售$1,699。Threads上大熱的Owala水樽在現場亦買到，2個475毫升套裝售$369。

Omart｜食品區有甚麼推介？

行完家居用品區就會走到食品區，這裡有來自美國、加拿大、日本、韓國等地方的零食、意粉、早餐食品、咖啡等，份量都比較大盒、而且有部分零食款式是比較少見，但價錢則不算太便宜，大部分都要過百元。其中咖啡豆價錢由$159至$399不等、$109有100包Twinings伯爵茶茶包。場內的酒類價錢則相對較便宜，法國紅酒最平$39就買到！

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零食方面也有很多選擇，其中Godiva軟心朱古力428克售$129、有法國直送的300克松露薯片售$99、日本直送472克的卡樂B薯片售$69、香港比較少見的朱古力餅售$139、杜拜朱古力15條裝售$159等。至於堅果類食品也有多款，份量都比較大包。

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Omart｜服裝區有甚麼必搶？Tommy Hilfiger運動鞋售$298

走到最後就是服裝區，部分產品價錢尚算相宜，其中Calvin Klein內衣只需$199有2件、Tommy Hilfiger運動鞋售$298，吸引不少人搶購。另外還有夾棉外套售$369、防潑水風褸$399等。現場還有少量運動品牌的漁夫帽和背囊售賣，價錢由$139起。

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結帳區除了有人手收銀處外，也有5部自助付款機，顧客在付款前，需要先掃會員卡然後才結帳，過程都算快完成。如果大家大量掃貨，該店亦提供購物滿$1,500即可免費送貨服務。

Omart｜如何做會員？

Omart採取會員制，想入場掃貨就要先做會員。現時他們推出限時3個月免費做會員活動，大家由即日起至2027年2月28日期間，就可以在網上申請獲得一年紅卡會籍。如果過了活動後想申請做會員，就需要繳付年費$198。

登記方法非常簡單，只要在官方網站中輸入手機號碼及簡單個人資料即可。成為會員後，便可以攜帶3名成人及隨行兒童入場。另外，會員消費後亦可以賺取積分，每月更有會員優惠日。

Omart

地址：九龍灣Mega Box 12樓全層

營業時間：

上午11時30分至晚上8時（平日）

上午11時30分至晚上9時（周末、紅日、公眾假期）



本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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