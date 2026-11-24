青山醫院開放日｜為慶祝成立六十五周年，青山醫院將於2026年12月5日（星期六）舉行開放日，活動費用全免且毋須預先登記！現場設有多項適合一家大小參與的活動，包括醫院導賞團、攤位遊戲、舞台表演及主題展覽等，即睇活動詳情及交通懶人包！



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青山醫院過往亦舉辦過開放日。（資料圖片）

青山醫院開放日｜設醫院參觀導賞及互動攤位

青山醫院今年踏入成立六十五周年，將於2026年12月5日（星期六）舉辦開放日，並以「抗逆‧共融」為主題，透過多元化活動向公眾推廣正向思維，讓市民更深入了解醫院發展及關注精神健康。開放日由上午10時至下午4時舉行（最後入場時間為下午3時30分），免費入場之餘亦毋須預先登記，方便市民隨時到訪。

青山醫院開放日｜現場5大重點活動：

醫院參觀及導賞： 由專人帶領深入了解醫院設施與歷史發展

攤位遊戲： 透過輕鬆互動遊戲認識精神健康資訊

健康教育講座： 專業人士現場分享正向思維與抗逆實用貼士

舞台表演活動： 連場精彩演出助興

主題展覽活動： 回顧青山醫院65年來的演變與社區連繫

今年開放日的重點活動之一，是回顧青山醫院65年來的演變。（資料圖片）

青山醫院開放日｜學生形容似高級住宅

事實上，青山醫院過往亦曾舉辦過開放日。曾有學生向《香港01》形容，青山的環境幾好，感覺「好大好舒服，唔似醫院，好似高級住宅咁」。臨近開放日的尾聲，「青山醫院」四個大字吸引數十名市民排隊拍照「打卡」。

青山醫院開放日 2026 活動詳情

日期： 2026年12月5日（星期六）

開放時間： 上午10時至下午4時（最後入場時間：下午3時30分）

地點： 新界屯門青松觀路15號青山醫院（由正門進入）

入場費用： 免費入場，毋須登記

惡劣天氣安排： 如黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於當日上午6時仍然生效，全日活動將會取消



青山醫院前往交通方法一覽

活動當日公眾可乘搭港鐵、輕鐵、巴士或專線小巴前往青山醫院：

1. 港鐵及輕鐵（最快約3分鐘步程）

乘搭港鐵屯馬線至兆康站，轉乘輕鐵 505（兆康 – 三聖）、615（元朗 – 屯門碼頭） 或 615P（兆康 – 屯門碼頭） 線至青松站下車，步行約3分鐘即達。

2. 巴士

960線（會展站－建生總站）： 於建生總站下車，步行約10分鐘。

途經「屯門醫院」站（下車步行約5分鐘）： 56線（天平邨－NOVO LAND）、56A線（皇后山邨－NOVO LAND）。

途經「建生邨屯門天主教中學」站（下車步行約10分鐘）： 58X線（旺角東站－良景邨）、58M線（葵芳站－良景邨）、260X線（紅磡站－寶田）。

3. 專線小巴

42號線（屯門市中心站－青磚圍）： 於青松觀路與青麟路交界下車，步行約5分鐘。

44A號線（上水站－屯門站）： 於屯門醫院下車，步行約5分鐘。

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