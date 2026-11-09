啟德新好去處｜草間彌生展！5米高巨型南瓜免費打卡　3大亮點必睇

草間彌生｜啟德｜香港的文藝氣息愈來愈濃厚！繼早前於啟德「The Twins雙子匯」1期露天廣場亮相的3米高墨綠色經典《南瓜》後，國際知名的已故日本藝術巨匠草間彌生另一震撼全球的代表作——高達5米的巨型雕塑《舞動的南瓜》（Dancing Pumpkin），亦正式進駐啟德雙子匯2期。本文為大家整理三大必睇亮點、同期主題展覽及限定店詳情，趁著假期不妨去感受波點女王的奇幻藝術世界！



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草間彌生展亮點｜1.全亞洲唯一！5米高《Dancing Pumpkin》動感登場

南瓜作為草間彌生（Yayoi Kusama，日本當代藝術大師，亦常被尊稱為波點女王）最雋永綿長的代表作，對她而言不僅是童年回憶的心靈避風港，更象徵著和平、治癒與強大的生命力。

今次於雙子匯2期戶外廣場亮相的《Dancing Pumpkin》，全球限量僅五座（亞洲、北美、中東、大洋洲等主要地域各一座，香港為亞洲唯一永久落地點），體積更是草間彌生創作生涯中最大型的作品之一。

最引人入勝之處，在於它打破了傳統雕塑靜止不動的印象，作品高約5米、直徑達8米，由11條充滿律動感的支柱高高托起，配上標誌性的黃底黑圓點。遠看就像一顆歡快躍動的大南瓜在空中起舞，完美演繹出其標誌性的「自我消融」美學與無窮動感。

5米高《Dancing Pumpkin》。（The Twins Hong Kong香港雙子匯）

草間彌生展亮點｜2.三大主題展區+逾20幅珍貴版畫與畫作

除了戶外的巨型地標，為配合《舞動的南瓜》正式落戶，場內更特別舉辦「Dancing Pumpkin：你好，香港！」主題展覽。

展覽設有多個主題展區，帶領大眾深入探索草間彌生的創作哲學，現場更難得展出超過20幅草間彌生的精選版畫及畫作。

無論是藝術發燒友還是純粹想沾染文藝氣息，都能在這片色彩斑斕的波點世界中慢下來，細味大師筆下的生命脈搏。

草間彌生展亮點亮點｜3.首個官方期間限定店+南瓜主題美食

朝聖過後當然少不了掃貨與打卡！同場特設了草間彌生官方期間限定店，帶來近100款官方授權的獨家周邊商品，讓粉絲們將經典波點小物帶回家。

此外，雙子匯多間人氣食肆亦同步推出「南瓜限定Menu」，由鹹食到精緻甜品均融入金黃南瓜元素。商場更為會員準備了「南瓜藝想創作坊」親子活動，讓大家親手彩繪陶瓷質感南瓜。

當代藝術不再局限於冰冷的美術館中，而是真正融入市民的日常生活，成為週末好去處的不二之選！

實用資訊｜草間彌生《舞動的南瓜》常設展

展出日期：戶外雕塑《Dancing Pumpkin》為利福國際永久企業收藏之常設展出；室內「Dancing Pumpkin：你好，香港！」特展展期為2026年11月6日至2027年3月31日。

開放時間：上午10時至晚上10時（戶外廣場全天候開放）

展出地點：九龍啟德沐翠街12號 The Twins雙子匯2期（近啟德車站廣場）

入場費用：免費參觀（無需預約）



張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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