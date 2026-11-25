港燈優惠2027｜各位使用港燈的市民注意啦！港燈宣布在最新一輪計劃中，居住於港燈供電範圍內的合資格劏房租戶，每戶可獲發放$1,000電費津貼、1萬個弱勢家庭則可獲派$200現金券。此外，港燈更推出全新「清涼關懷社區試驗計劃」，向合資格基層家庭及長者免費贈送空氣循環扇等降溫設備，更有電費4折優惠計劃。即睇以下申請資格、所需文件及詳情！



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港燈｜合資格住戶派$1,000電費津貼 4類情況即可申請

港燈宣布，將於2027年撥款7,800萬元延續「智惜用電服務」，支援弱勢社群及推廣社區節能！港燈將於2027年繼續為合資格劏房租戶提供每年每戶$1,000電費津貼。申請住戶必須居住在港燈供電範圍，且居住單位沒有安裝獨立港燈電表，

港燈$1,000電費津貼申請條件

【1】家中有一名成員持有「長者咭」

【2】家中有一名成員正領取綜合社會保障援助（綜援）、普通或高額傷殘津貼、長者生活津貼、在職家庭津貼、學校書簿津貼，或幼稚園及幼兒中心學費減免；

【3】正在申請公屋，並持有房屋委員會發出、印有申請編號及登記日期的「藍卡」；

【4】經審核中心或區議員轉介的低收入住戶，或有經濟困難的住戶。

港燈$1,000電費津貼申請方法及所需文件

該項津貼不接受直接向港燈遞交申請，申請人必須透過與港燈合作的指定非政府機構（即「審核中心」）辦理。申請時須備妥以下文件正本或證明：

【1】香港身份證或護照；

【2】劏房租約正本，或申請日前三個月內的租金收據正本；

【3】相關資格證明文件（如長者咭、綜援通知書、傷殘津貼通知書等）；

【4】以申請人本人名義開立的本地港元儲蓄或往來銀行戶口證明（如銀行存摺首頁、月結單或銀行信件）。

香港電燈有限公司（港燈）正式宣布，將於2027年撥款7,800萬元延續「智惜用電服務」。（資料圖片）

填妥申請表後，連同上述文件交予所屬區內的審核中心核實。獲批後，港燈將透過銀行轉賬把$1,000津貼一次過存入申請人戶口（不設現金發放），並以電話短訊或郵寄方式發出通知書。須注意，若港燈在收到申請起計三個月內未能聯絡申請人、未獲補交文件或未能安排家訪，有關申請將會自動終止。

港燈｜1萬個家庭派$200現金券、長者贈送風扇

除了現金津貼外，港燈亦從多方面為基層及長者送上實物與生活支援：

【1】$200現金券：

2027年將向1萬個弱勢家庭派發每戶$200現金券，受惠對象包括「電費優惠計劃」住宅客戶，以及經社福機構或區議員識別的有經濟困難家庭（具體派發時間及方式有待公布）。

【2】免費贈送空氣循環扇：

港燈推出「清涼關懷社區試驗計劃」，延續今年夏季的「港燈清涼角落」項目，在社區舉辦抗熱消暑及節能講座，並向合資格基層家庭和長者免費贈送空氣循環扇等降溫設備，協助市民應對酷熱天氣。

港燈將於2027年繼續為合資格劏房租戶提供每年每戶$1,000電費津貼。（資料圖片）

【3】添置節能家電：

經社福機構轉介的弱勢家庭，可獲免費添置電磁爐及電熱水器，提升家居用電安全與能源效益。

【4】社區活動餐飲資助：

港燈供電範圍內由社福機構營運的社區中心，為基層舉辦活動時，每間中心可申請上限2.5萬元的餐飲資助。

港燈｜哪4類人士可專享電費4折？

現時由港燈與香港社會服務聯會合辦的「電費優惠計劃」，亦持續為長者、殘疾人士、單親家庭及失業人士提供電費減免。以長者為例，凡年滿60歲、為港燈註冊住宅客戶、獨居或與同等資格長者同住，並正領取或合資格領取綜援的人士，獲批後每月最初200度電可享四折優惠，同時可獲豁免電費按金及最低收費。

港燈提供四種電費優惠，包括長者、殘疾人士、單親家庭及失業人士電費優惠。（港燈官網）

港燈｜ 大廈維修及商戶都有資助？

在推動社區環保及大廈節能方面，港燈亦於2027年擴大資助範圍：

節能共享資助計劃： 住宅樓宇公共電力賬戶的註冊客戶，可獲資助更換或升級老化的固定電力裝置，每幢樓宇或處所最高可獲資助50萬元；非牟利社福機構及學校樓宇每幢資助上限更達200萬元；

節能設備資助計劃及樓宇基金： 資助更換LED燈、節能冷氣機及安裝熱能回收系統，已完成強制性能源審核的處所最高可獲八成項目開支資助。

港燈「智惜用電服務」查詢詳情：

電郵查詢： SPCF@hkelectric.com

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