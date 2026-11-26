元朗｜每逢週末及長假期，大家都會物色交通便利又具新鮮感的消閒熱點。新界西即將迎來全新玩樂地標！元朗YOHO MALL宣布，將於今年12月中推出戶外主題樂園「 獅家樂園Zoofari Park」，園區以全港首個非洲草原動物為主題，集結5大探索區及多項大型遊樂設施，入夜後更會變身超靚光影打卡位！想知更多？即看下文！



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YOHO MALL｜全港首個非洲草原動物主題樂園 集結5大探索區

YOHO MALL宣布，將於今年12月中下旬在YOHO MALL I 地下推出佔地近20,000呎的戶外主題樂園「獅家樂園 Zoofari Park」。樂園打破傳統遊樂場設計，將非洲大草原的野性活力帶入繁華鬧市。園區以獅子、河馬、大象、狐獴及彩虹蜂虎組成，劃分為5大感官探索區：

獅家樂園園區【1】8米高獅子主題巨型滑梯繩網：

作為全場最吸睛的焦點設施，巨型滑梯繩網集攀爬塔、管道滑梯及超過10款訓練感官、手腳協調與平衡力的關卡於一身。近80平方米的雙層繩網設有多條探索路線，讓小朋友猶如置身草原冒險，旁邊更有「哨兵」狐獴及色彩斑斕的彩虹蜂虎裝置陪伴穿梭。

獅家樂園園區【2】河馬彈跳遊樂區：

以呆萌河馬為造型設計，讓大小朋友盡情跳躍，體驗騰空與降落的躍動快感。

獅家樂園園區【3】歷奇山丘隧道：

設有多個高低起伏的隧道與小斜坡，考驗參加者手腳並用翻越攀爬，極具挑戰性。

獅家樂園園區【4】大象主題噴泉：

充滿非洲綠洲氛圍的打卡熱點，遊人可近距離欣賞「溫柔巨人」大象噴水嬉戲的療癒畫面。

獅家樂園園區【5】慢活休閒區：

專為家庭及伴侶而設的休憩空間，玩樂放電過後可在此稍作休息，享受寫意的戶外時光。

YOHO MALL｜夜晚化身浪漫光影打卡點

「獅家樂園 Zoofari Park」除了適合日間在陽光下盡情放電，入夜後園區隨即上演光影變奏，柔和燈光勾勒出8米高巨型獅子與高架通道；樹上更懸掛了別緻的光影圖騰，配合地面投射的動物圖案投影燈，極具浪漫氛圍，無論是親子同遊、情侶約會或好友漫步打卡都十分合適。

家長必睇！入場裝備與安全防護指南

鑑於「獅家樂園 Zoofari Park」焦點設施為高達 8 米的「獅子主題巨型滑梯繩網」，並設有逾近 80 平方米的雙層立體繩網與多條高空攀爬探索線，家長攜幼童前往時務必留意衣著安全。

官方與兒童遊樂設施安全準則建議，小朋友應穿著包頭防滑運動鞋及貼身長褲，避免穿著涼鞋、連帽衫或佩戴過長飾物以防勾絆；同時，河馬彈跳區及歷奇山丘隧道考驗幼童的下肢肌力與前庭平衡感，建議家長在地面引導，並預先準備水樽及替換衣物，以便在野外歷險主題區盡情放電後及時補給與更換。

交通指南與 The Point 會員換領全攻略

前往 YOHO MALL「獅家樂園」交通十分便利，市民乘搭港鐵屯馬綫抵達元朗站後，經 K 出口步行約 3 分鐘即可經全天候行人天橋直達 YOHO MALL I，自駕人士亦可利用商場專用停車場並享用會員泊車優惠。

針對入場門票，樂園採取常態化預約制：The Point 會員須提前登入手機應用程式（App），於活動專區以指定積分換領指定入場時段憑證，憑電子二維碼於商場地下（近純寿司旁園區入口）核銷進場。由於假日人流眾多，建議有意前往的家庭盡早留意 The Point 最新點數兌換公布，避開週末午後的尖峰時段，享受更愜意的遊玩體驗。

「獅家樂園 Zoofari Park」入夜後園區隨即上演光影變奏。（官方提供）

YOHO MALL「獅家樂園 Zoofari Park」開放及入場詳情

開幕日期： 2026年12月中下旬

地點： 元朗 YOHO MALL I 地下（近純壽司）

入場方法： The Point 會員憑指定積分即可換領指定遊樂時段（詳細積分要求及換領詳情請參閱 The Point 應用程式內的活動資訊）



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