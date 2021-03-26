撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-03-26 16:33

亞洲50最佳餐廳2021（Asia’s 50 Best Restaurants Award）昨日（3月25日）公佈，香港共有11間餐廳上榜，包括大班樓、Vea、Neighborhood、Belon、Caprice、8½ Otto e Mezzo BOMBANA、Amber、Ta Vie、Mono、龍景軒及家全七福。

「亞洲50大最佳餐廳」主辦單位聯同亞洲各地的餐飲業專家評審投票選出，因此一直備受餐飲界高度重視，能夠登上這個榜，可算是得到業界的最高認同。今年香港共有11間餐廳入圍，比去年多3間，而大班樓榮登榜首之位，成為香港首家登上第一位的餐廳！

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😋同場加映：全球盒裝即食麵Top10😋

除了香港即食麵外，早前即食麵達人亦公佈了2021年必食的10款盒裝即食麵，分別來自台灣、香港、日本、馬來西亞、印尼及內地品牌，當中台灣有四款入榜，成為贏家。由謝霆鋒研發的「鋒味拌麵」是唯一上榜的香港牌子，不過現時只能在台灣買到。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

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😲😲😲 同場加映：全球10句性暗示說話 😲😲😲

在韓國，即食麵其實是性暗示的一種，邀請對方到家中食麵代表了希望與對方共度美好的一夜。記者為大家拆解全球各國的10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國、美國等地，如果聽到對方跟你說這些句子，通常都不單純！立即按圖睇睇全球10大性暗示句子😨👇👇

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