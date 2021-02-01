撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-02-01 16:12

IKEA的生活家居好物種類豐富，加上價錢實惠，設計簡約，吸引不少人採購。最近台灣IKEA公佈了2020的實用家居小物人氣銷量Top 10，包括收納盒、密實袋、噴水壺、各款廚房用具，全部香港買到，而且大部分$10有找，嚟緊農曆新年大掃除必買！

在10款人氣好物中，最神奇的可算是矽膠食物保鮮蓋，伸縮力強，可以代替保鮮紙，包覆切了一半的蔬果，又可以當作杯蓋，阻擋灰塵，而且可以重複使用，夠晒環保！疫情下家中必備消毒酒精，倒入噴水壺就最適合，更可以調整噴水口的出水大小，只售$9.9，CP值超高！

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除了IKEA外，MUJI無印良品亦有不少優質小物，台灣MUJI早前公布最新2020年的人氣熱賣商品，幾乎每樣都可以在香港買到！想知邊款零食唯一上榜，立即按圖睇2020年台灣MUJI 10大最受歡迎產品🤩👇👇

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💡同場加映：20個台灣美食你可能一直搞錯💡

台灣美食非常多，但到當地旅行時，有時望著餐牌卻不太清楚食物的真面目，記者更試過因為不了解當地美食而錯怪了老闆，非常丟臉！

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