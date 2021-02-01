IKEA打掃收納必買好物Top10　矽膠保鮮蓋超好用　冠軍只售$9.9

旅遊
撰文：
最後更新日期：

IKEA的生活家居好物種類豐富，加上價錢實惠，設計簡約，吸引不少人採購。最近台灣IKEA公佈了2020的實用家居小物人氣銷量Top 10，包括收納盒、密實袋、噴水壺、各款廚房用具，全部香港買到，而且大部分$10有找，嚟緊農曆新年大掃除必買！

在10款人氣好物中，最神奇的可算是矽膠食物保鮮蓋，伸縮力強，可以代替保鮮紙，包覆切了一半的蔬果，又可以當作杯蓋，阻擋灰塵，而且可以重複使用，夠晒環保！疫情下家中必備消毒酒精，倒入噴水壺就最適合，更可以調整噴水口的出水大小，只售$9.9，CP值超高！

😍👇👇按下圖即看IKEA實用生活家居好物排名！😍👇👇

+5
+5
+5

除了IKEA外，MUJI無印良品亦有不少優質小物台灣MUJI早前公布最新2020年的人氣熱賣商品，幾乎每樣都可以在香港買到！想知邊款零食唯一上榜，立即按圖睇2020年台灣MUJI 10大最受歡迎產品🤩👇👇

+5
+5
+5

想知道更多台灣玩樂、景點及住宿推介，click 入專頁睇更多資訊！👉👉👉台灣旅遊天書　住宿　美食　景點　購物　不停更新！

💡同場加映：20個台灣美食你可能一直搞錯💡

台灣美食非常多，但到當地旅行時，有時望著餐牌卻不太清楚食物的真面目，記者更試過因為不了解當地美食而錯怪了老闆，非常丟臉！

😮🤔😲原來牛肉湯麵沒有牛肉？立即按圖睇睇20種台灣食物的真身！😮🤔😲

想知七里香是雞的哪個部位？立即觀看全文👉👉👉20個台灣美食你可能一直搞錯！牛肉湯麵無牛肉　A菜/愛玉是甚麼？

全球10句性暗示說話　韓國人邀請「去香港玩」有18禁意思？
全球20大最值得朝聖Starbucks　首爾水中星巴克　有間開在貨櫃裡
台灣即食麵2021必食10大　老媽、曾拌麵上榜　有款麵連續2年奪冠
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。