撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-03-17 16:00

踏入春季，不少餐廳都乘勢推出春日下午茶，以櫻花或士多啤梨為主題，充滿少女心，《香港01》飲食頻道記者精選了6間打卡必去的夢幻High Tea，包括Morokok、Madame Fù、Sensu、Camellia、帝逸酒店及荃灣西如心酒店，有間更包租借和服，可以在櫻花樹下影相！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】Morokok —— 包櫻花樹下和服體驗

這間泰國新派菜餐廳間中都會推出不同主題的限定推廣，今次推出櫻花主題下午茶，露台花園亦會佈置成夢幻粉紅櫻花場景，最正是High Tea包兩套和服及一張即影即有，可以在櫻花樹下打卡，充滿日本風情！

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Morokok 地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖 電話：2363 1882

【2】Madame Fù —— 送$400 PAUL & JOE禮物

位於大館内的Madame Fù，設有Pink Room，餐桌和都是粉紅色，最適合和好姐妹一齊打卡！餐廳最近聯乘PAUL & JOE，推出花漾春日野餐下午茶，有多款法式茶點，更配由伏特加及柑橘橙汁混合而成的精緻雞尾酒。最正的是會贈送$400 PAUL & JOE 禮物，當中的唇膏已價值$260，超落本！

😋😋😋想知下午茶幾錢、有咩禮物送，立即按圖睇睇😋😋😋

Madame Fù 地址：中環荷李活道10號大館營房大樓3樓 電話：2114 2118 / 57655881 (Whatsapp)

【3】Sensu —— 夢幻仙氣打卡必去

餐廳裝修以螢火蟲為主題，周邊都吊著藍調花裝飾，場中有一棵藍色大樹，夢幻感十足，吸引不少女生打卡！全新推出的「綠野仙蹤」主題，設有8款基本鹹甜點，包括芝士年糕、日式炸豆腐、鬆餅、布朗尼、乳酪杯、雲卷、蘋果撻等。唔夠飽的話，可再加配3至6款。

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

SENSU 地址：荃灣楊屋道1號荃新天地一期UG樓78號舖 電話：2885 0968

【4】Camellia —— 紅寶石朱古力主題

餐廳以山茶花為主題，裝修以粉紅色為主調，更有一幅以9999朵山茶花砌成的粉紅花牆，超級夢幻！「紅寶石朱古力下午茶」 每天供應，精緻鹹甜點放進一個透明六角形首飾盒裡面，美食包括海膽松葉蟹肉撻、紅酒啫喱鵝肝醬、香煎帶子伴魚子、紅寶石朱古力雪糕、蘋果玫瑰撻等。

😋😋😋想知High Tea幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Camellia 地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea地下033號舖 電話：2885 2320

【最強流動派】想賺多啲「01積分」換禮品？即玩「地表最強鬥一番」有獎問答遊戲，賺高達388「01積分」換禮品兼答簡單問題，贏埋$300 DON DON DONKI禮券！

【5】帝逸酒店 —— 福岡甜王燕窩主題

酒店推出「Glam Up Pink Lady」下午茶，鹹甜點以福岡甜王士多啤梨及燕窩入饌，有士多啤梨燕窩配火炙帶子及三文魚子、士多啤梨燕窩蟹肉甜筒、士多啤梨燕窩芝麻蝦多士、士多啤梨燕窩配煙三文魚慕絲杯、士多啤梨燕窩芝士蛋糕、士多啤梨燕窩白桃撻、士多啤梨燕窩蛋白脆餅等。

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

PitStop 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1319

【6】荃灣西如心酒店 —— 櫻花主題下午茶

酒店推出櫻花主題下午茶，可享用多款精美鹹甜點，包括鮮蝦他他拌脆櫻花蝦、鴨肝慕絲配櫻花醬、櫻花水信玄餅等，每位客人更可獲贈得獎清酒「一代彌山」一杯。現場更有櫻花樹浪漫佈置，打卡一流！

😋😋😋想知下午茶幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

折實價$386/2位，供應時間為2021年3月13、14、20、21日14:15 - 16:00。（荃灣西如心酒店圖片）

Sky Lounge 天空酒廊 地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店41樓 電話：6313 0378

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😋同場加映：3月下午茶27間High Tea😋

記者精選了3月27間High Tea，包括酒店和打卡下午茶，有文華東方、Ritz Carlton、朗廷、W酒店、St. Regis、半島、Rosewood、SENSU、Hue等，最平$98就食到！

【1】文華東方酒店 —— 送貴婦級護膚品或香水

酒店聯乘Harvey Nichols推出春日下午茶，供應多款美食，包括維多利亞海綿蛋糕、櫻桃鬆糕、檸檬蛋白撻、文華牛奶朱古力蛋糕、1963文華芝士餅、覆盆子玫瑰白朱古力撻。還有煙三文魚伴魚籽刁草三文治、烤牛肉辣根伴西洋菜三文治、豬腿肉凍配英式酸辣醬及蜜糖芥末醬三文治及無花果風乾番茄撻。

😋😋😋想知呢款下午茶有咩送、下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

快船廊 地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓 電話：2825 4007 Café Causette 地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓 電話：2825 4005

想知邊間$98食到，立即觀看全文👉👉👉下午茶2021｜27間High Tea $98起 文華送香水／護膚品｜3月更新

🤔🤔🤔 同場加映：網民熱數10間吹大咗過江龍 🤔🤔🤔

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」登陸香港後人氣持續高企，不斷在各區開設分店。不過連登討論區有網民就認為這間壽司店被過於吹捧，味道其實非常一般，引來一眾網民留言附和。Five Guys亦是另一個網民認為被「吹大咗」的過江龍餐廳，很多網民都認為漢堡包的麵包更又濕又稔。記者整理了10個網民熱數的名過於實過江龍餐廳，立即按圖睇睇🙄👇👇

有間更曾經要等過百張檯，立即觀看全文睇睇邊間咁誇張👉👉👉壽司郎不斷開分店 熱數10間吹大咗過江龍 網民：FiveGuys個包好濕