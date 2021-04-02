春日美食節$20歎5隻鮑魚！開幕直擊7大小食攤檔　必試芫荽糖不甩

撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-02 15:58

《香港01》飲食頻道記者現場直擊香港春日美食節會展開鑼，雖然規舉上不能即場飲食，不過仍發現有多個熟食攤位，可以買走品嘗！根據記者遊走一圈，發現$100已經吃勻鮑魚、花膠佛跳牆、和牛漢堡扒和大大碗芋圓仙草甜品！ （下列食品款式以發稿日為準，最終安排視乎個別攤位而定）

第18屆「香港春季購物節」及「香港春日美食節」於4月2日假灣仔會展1號及3號館舉行。《香港01》飲食頻道記者首日親身進場為大家搜羅抵買抵吃的美食！

2021年「香港春日美食節」位於3號館。（黃寶瑩攝）

進場前必知4件事

今年美食節在疫情之下，更改不少規例，設施配套方面都有變動，例如為分開人流，售票處並非設在展場同一層！👇👇👇想順利入場，就要按圖看記者提提大家4個貼士👇👇👇

精選7大小食攤檔

現場有部分攤檔設有熟食買走，比以往更窩心地提供有蓋餐盒或用具盛載帶走。據記者於開幕首2小時行勻全場，為大家精選出7個攤檔，買到平靚正小食，包括$20五隻鮑魚、$50六隻即煎金蠔、$50兩隻雞翼包飯等等，還有推介必試創新度爆燈的「芫荽糖不甩」！👇👇👇按圖看小食推介、價錢及7大攤位資料👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

第18屆香港春日美食節 展期：4月2日至6日 開放時間：（4月2日至5日）10am – 8pm；（4月6日）10am – 7pm 地址：灣仔會議展覽中心3號館 票價：$20

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😍同場加映1：美食節$1優惠😍

美食節除了熟食，少不了有抵買零食或海味醬料等等。👇👇👇按圖看其中6個$1買到的產品👇👇👇

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⛩️同場加映2：在香港尋找日本景色⛩️

疫下難以去旅行，開始想念「家鄉」嗎？其實香港都有不少帶有日本味道的地方，不妨去一去望梅止渴。👇👇👇有些景點能以假亂真！按圖看哪裡有日式美景👇👇👇

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