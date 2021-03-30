撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-30 16:00

香港春日美食節4月復活節於會展開鑼！今年雖然不設熟食攤位，其他乾貨及急凍美食都有抵買優惠！《香港01》飲食頻道記者為大家率先推介其中20個優惠，有即食碗仔翅、零食福袋、急凍鵝肝、日本燒酎、馬來西亞澳門等手信名物等，優惠低至1折！ （下列食品款式以發稿日為準，最終安排視乎個別攤位而定）

第18屆「香港春季購物節」及「香港春日美食節」於4月2日假灣仔會展1號及3號館舉行，集合逾500家參展攤位，方便市民復活節假期參觀掃貨。不過因為防疫安排，今屆將不會設熟食攤位，而且場內以及會展範圍亦禁止進食。

2021年「香港春季購物節」將不會設熟食攤位。（香港01圖片）

必搶$1美食

春日美食節分為7大展區：「買回家。慢慢歎」美食街、日韓食材及環球美食、國際品酒嘉年華及高級食品區、東南亞特色食品區、節日食品糧油及蔘茸海味區、健康綠色食品及素食區、至尊品牌區。

以往美食節以平靚正貨吸引大眾，今年同樣會有抵買美食，有限量$1產品、買一送一、3折零食福袋等等！👇👇👇哪款食品1折買到？按圖看20大美食優惠👇👇👇

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今年香港01成為美食節和購物節的指定休閒生活平台，特別為大家網羅各式平靚正優惠，讓你可搶先換領電子優惠券到現場大買特買！更有現場攤位遊戲，即賺「01積分」換街市現金券及其他精選禮物！想要電子優惠券在展場購買更多$1及半價產品？請按➡️【即搶春季購物節電子優惠券 現場玩攤位遊戲再贏禮物】⬅️觀看全文

5折門票購買攻略

美食節設有3大獎賞，包括入場禮物和抽獎活動，有機會贏走Maxcare按摩椅、Samsung Galaxy Z或Dyson吸塵機等禮物。想入場更加抵，有一個方法可以半價就買到門票！👇👇👇把握2個特價時段！按圖看如何購票及免費禮物介紹👇👇👇

第18屆香港春日美食節 展期：4月2日至6日 開放時間：（4月2日至5日）10am – 8pm；（4月6日）10am – 7pm 地址：灣仔會議展覽中心3號館 票價：$20

🍜同場加映1：米線配餸熱量排行榜🍜

米線抵食配料多，同一價錢可以有不同選擇，不過部分配料暗藏致肥陷阱！👇👇👇豬肉比豬膶更高卡？按圖看營養師分享熱量排行榜👇👇👇

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豬腩肉不是最高卡？想知全部23款食物的熱量請按➡️【卡路里｜米線配料23款熱量排行榜 腩肉非最高卡？有種菜肥過墨丸】⬅️觀看全文

🎡同場加映2：消失的玩樂設施🎡

舊時水上樂園是海洋公園最有標誌性的設施之一，以下多個已消失的樂園設施當中，哪個是你最懷念的項目？👇👇👇按圖看充滿兒時回憶的海洋公園舊有景點👇👇👇

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全新水上樂園預計8、9月正式開幕，比以前大兩倍，設27項室內及戶外遊樂設施！想知有哪些新設施？請按➡️【海洋公園水上樂園料8月開幕！10大最懷念設施：洗衣機、海洋劇場】⬅️觀看全文