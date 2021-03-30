撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-30 11:29

荃灣4月將有美食市集開幕，《香港01》飲食頻道記者為大家率先報道14大攤檔的精選美食及飲品，包括日式和牛小食、關東煮、山葵汁串燒、麻糬銅鑼燒、芝心漢堡飯團、伯爵茶大福等等。再教大家4個入場購物打卡小貼士。 （下列食品款式以發稿日為準，最終安排視乎商場或個別攤位而定）

荃灣愉景新城將於4月1日舉辦「高山老街食の祭」，布置成充滿日本小村風情的高山街屋第，設置14個攤檔，主打日式美食和清酒等飲品。

「高山老街食の祭」於4月1日開幕，重現日本高山古町的著名景點「大手門」城門，還有一字排開的日式舊房子，塑造出古色古香的日本老街打卡位。（駱煥琳攝）

記者親試和牛鵝肝煎餅、芝心漢堡飯團、伯爵茶大福

場內14個攤檔之中，大部分美食都充滿日本特式，而且賣相精緻，十分適合各位foodie到此打卡。記者親試了多款食品，精選出5款推介必試美食！👇👇👇還有咸檸清酒、牛角酥窩夫等等！按圖看記者精選TOP 5及全部攤檔招牌美食👇👇👇

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入場打卡必學4招

疫情之下，要掃街需要更多準備以保障健康，以下有4個貼士提提大家！👇👇👇教你特別打卡位影得更靚！按圖看記者4個小提示👇👇👇

高山老街食の祭 日期：4月1日至6月27日 時間：中午12時至晚上9時 地點：荃灣D・PARK愉景新城L1（近戲院）

🍱同場加映1：Donki小食排行榜🍱

日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DonDonDonki）日式小食多籮籮，哪款才是最受歡迎？👇👇👇按圖看港人票選至愛小食👇👇👇

想知哪款最多人喜愛？請按➡️【Donki香港顧客最愛日式小食Top 10 流心忌廉蟹餅上榜 炸雞排第2】⬅️觀看全文

🌄同場加映2：西貢郊遊好去處🌄

西貢高山連連，以為「高不可攀」？其實也有不少易行的路徑兼有美景欣賞！有條上落高度不足100米，連小朋友也行到。👇👇👇隱世外國風情小村落在哪兒？按圖看其中2條路線資料👇👇👇

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