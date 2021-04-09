撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-04-09 15:54

香港各大酒店自助餐繼續不停推出優惠，《香港01》飲食頻道記者精選了4月27間酒店Buffet超抵優惠，包括君悅、帝逸、萬麗海景、都會海逸、百樂、JW萬豪、W酒店、尖沙咀凱悅、帝京、逸東、朗廷、Cordis、Kerry、Hyatt Centric、千禧新世界、港威、8度海逸、灣仔Novotel、灣景國際、城景國際、恆豐酒店、Marco Polo、金域假日、萬怡、皇家太平洋、海景嘉福洲際及帝都酒店。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】君悅酒店 —— 9折歎人氣茶園Buffet

Grand Hyatt茶園的自助餐最近備受好評，網民大讚雖然款式不多，但勝在味道高質。自助晚餐可任食生蠔、蟹腳、烤雞、自家製鵝肝醬配多士、威靈頓牛柳、香橙火焰班戟、自家製雪糕等多款美食，現場更有鋼琴伴奏，氣氛不錯。

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茶園 地址：灣仔港灣道1號君悅酒店閣樓 電話：25847722

【2】帝逸酒店 —— 85折歎龍蝦鮮蟹主題

酒店全新推出「龍蝦．鮮蟹」主題自助晚餐，任食生蠔、日式鐵板燒及爐端燒、天婦羅，還有超過15款龍蝦及鮮蟹美食，包括法式龍蝦湯、蟹粉小籠包、鮮蟹肉龍蝦千層麵、龍蝦蟹肉大阪燒餅、蟹黃芝士撻、龍蝦火炙芝士牛油果卷等。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【3】萬麗海景酒店 —— 7折起任食生蠔

酒店推出高達7折優惠，可以任食生蠔、蟹腳、龍蝦箝等凍海鮮，亦有龍蝦（每位客人一隻）、烤羊架、烤鴨肝等熱食。另外有New York Cheesecake、斑蘭椰子蛋糕、朱古力慕絲等多款甜品。

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萬麗咖啡室 地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓 電話：2802 8888

【4】都會海逸酒店 —— 75折起歎星馬風味美食

酒店全新推出「味遊星馬」海鮮自助晚餐，以75折起任食生蠔、冰鎮海鮮、香煎鴨肝及低溫烤香料牛肉眼扒等，還有多款星馬風味美食，包括巴東牛肉、肉骨茶、馬來咖哩雞、蕉葉烤魚。

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Promenade 西餐廳 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【5】百樂酒店 —— 7折起任食多款龍蝦、鮑魚美食

酒店自助餐可以任食三重芝士焗龍蝦伴蠔皇鮑魚時蔬、鮑魚野菌撻、花雕鹽漬龍蝦粒蒸蛋、鮑魚水蟹粥、鮑魚蟲草花杞子燉烏雞湯、桃膠蓮子鮮奶燉蛋白等，另外可任飲橙汁、果汁和啤酒。另外由於貨源供應問題，由即日起生蠔將暫停供應，並以麵包蟹、小龍蝦和翡翠螺和避風塘炒龍蝦代替。

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Park café 地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓 電話：27312168 / 65880682 (WhatsApp)

【6】JW萬豪酒店 —— 高達85折歎蟹腳、手握壽司

JW Marriott推出85折優惠，有蟹腳、青口等多款凍海鮮，還有即場手握壽司和刺身，亦有多款熟食美食，例如燴花膠、蒸龍躉、蒜蓉蝦、片皮鴨、招牌即煮雲吞麵等，還有水信玄餅、法式焦糖燉蛋、Tiramisu等多款甜品。

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JW咖啡室 地址：金鐘道88道太古廣場香港JW萬豪酒店5樓 電話：2810 8366

【7】W酒店 —— 7折任食生蠔

酒店現時推出7折優惠，自助晚餐可以任食法國賽維爾生蠔、即煎鴨肝、現切西班牙黑毛豬叉燒、澳洲斧頭扒、波士頓龍蝦、龍蝦鉗等美食，星期五至日更可以歎清蒸海星斑、蘆筍凍湯伴松露泡沫。

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KITCHEN 地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓 電話：3717 2299

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【8】尖沙咀凱悅酒店 —— 85折送龍蝦

Hyatt Regency自助餐可任食凍海鮮、刺身、即製天婦羅、鐵板燒等美食。自助晚餐時段更會每人送一隻龍蝦，可自選烹調方法，品嘗鮮甜味道。另外還有多款甜品，更有即製班戟及窩夫。

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尖沙咀凱悅酒店咖啡廳 地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層 電話：3721 7700 / 3721 7701

【9】嘉里酒店 —— 高達6折任食多款海鮮

Kerry Hotel自助餐可以任食麵包蟹、翡翠螺、青口等凍海鮮，亦有各款刺身，包括三文魚、吞拿魚等。熟食方面，有即叫即製石頭鍋飯、海南雞飯、咖哩、燒肉扒、蒸點心等，另外還有即製窩夫、法式薄餅Crepe、各款蛋糕等多種甜品。

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大灣咖啡廳 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 電話：2252 5246 / 2252 5888

【10】帝京酒店 —— 免加一歎生蠔、和牛肩、花膠

花月庭全新推出升級自助餐，周五至日及公眾假期更可享用比平日更多種類的美食，包括長腳蟹、翡翠蠔皇鮑魚、烤澳洲M5和牛肩、甜蝦刺身、金蒜蟹肉糯米飯、自選海鮮生滾粥等，還有多款冰鎮海鮮、即開生蠔，以及以火鍋和烏冬為造型的鬼馬蛋糕，模樣幾可亂真！

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花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【11】逸東酒店 —— 任食多款燒海鮮

Eaton HK全新推出燒烤主題自助餐，任食多款南美炭火烤肉串，例如牛肉眼、雞腿、各式肉腸等，更有秘製阿根廷辣椒醬及10款特色辣醬可蘸。另外還有生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳等凍海鮮，及泰式燒海鮮、炙燒大頭蝦、蒜香檸檬燒蠔、牛油芝士烤焗開邊龍蝦等熱食。

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普慶餐廳 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 電話：2710 1901

【12】朗廷酒店 —— 75折歎8款海鮮

酒店推出超級海鮮聯盟自助餐，任食8款海鮮，包括波士頓龍蝦、加拿大蟹腳、新西蘭生蠔、大蝦、青口、小龍蝦、翡翠螺等。另外還有多款日式刺身，例如北寄貝、油甘魚、甜蝦。其他熱食包括香煎鵝肝、炭燒肉眼扒及紐西蘭羊扒、蛋黃醬焗魚、黃金杏仁烤雞捲、慢煮鴨胸配橘子汁、北京片皮鴨。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【13】康得思酒店 —— 75折歎多款士多啤梨甜品

Cordis推出75折優惠，任食生蠔、青口、凍蝦、小龍蝦等冰鎮海鮮，亦有香草忌廉汁煎三文魚、海南雞飯、德國咸豬手、黑松露忌廉意粉、馬來西亞喇沙湯麵等美食。自助晚餐更可歎芝士焗龍蝦、鱈場蟹腳、即煎鵝肝等。甜品方面，有士多啤梨巴克斯芝士蛋糕、士多啤梨千層酥、士多啤梨開心果歌劇蛋糕、即製銅鑼燒伴糖漬士多啤梨等。

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The Place 地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層 電話：3552 3028 / 6656 2680 (Whatsapp)

【14】維港凱悅尚萃酒店 —— 7折起任食韓國美食

酒店推出韓國主題自助餐，韓迷可以任食辣韓國炸雞、泡菜五花腩包、鯛魚燒、韓燒、紫菜包飯、泡菜牛肉沙律、辣炒年糕、韓式海鮮煎餅、泡菜火腿炒飯、韓國牛肋骨湯、韓式炒粉絲、韓國甜年糕及糯米冬甩等。

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The Farmhouse 咖啡廳 地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓 電話：3896 9896

【15】千禧新世界香港酒店 —— 自助餐買二送一

酒店推出買二送一自助餐優惠，以優惠價任食龍蝦、蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有鐵板燒和牛及大蝦、香煎法國鴨肝、法式白汁芝士焗龍蝦、鮑魚扣鴨掌等美食及多款甜品。

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Café East 地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店1樓 電話：2313 4222

【16】港威酒店 —— 75折歎藥膳養生主題

酒店推出藥膳養生自助晚餐，任食花雕枸杞醉雞卷、涼拌麻辣鮮淮山、藜麥桃膠沙律、川椒慢煮牛臉頰、當歸肉骨茶、何首烏黑豆燉肉排湯、酸甜山渣骨、酥炸鮮雲耳配山渣醬等。另外亦會特別推出多款甜品，包括紅莓夏洛特蛋糕、菊花香梨意大利奶凍、川椒慕絲蛋糕及黑豆布朗尼蛋糕。

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Three on Canton 地址：尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店 3 樓 電話：2113 7828 / 5217 6428（WhatsApp即時訂座）

【17】8度海逸酒店 —— 8折起歎生蠔、松茸燉花膠湯

自助晚餐推出高達8折優惠，任食即開生蠔、青口、凍蝦等多款凍海鮮，還有原盅松茸燉花膠湯及即炸天婦羅，周末更可獲贈日式慢煮磯燒鮑魚一隻。甜品方面，有即製窩夫、薰衣草芝士餅、即製燕窩蛋白杏仁茶、芒果慕絲餅及芒果布甸、特濃朱古力蛋糕、藍莓芝士蛋糕。

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8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 電話：2126 1960

【18】諾富特世紀酒店 —— 低至55折歎生蠔

酒店推出超抵自助午餐優惠，任食生蠔、松葉蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有肉眼扒、即制石爐意式薄餅、多款熱食、即煮湯麵檔、多款Mövenpick口味雪糕及10數款甜品。

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Le Cafe 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869

【19】灣景國際酒店 —— 高達7折任食鮑魚、花膠

酒店推出「鮑魚．花膠」自助晚餐，任食多款凍海鮮之外，還有花雕醉鮑魚、香麻涼拌花膠海蜇手撕雞、牛肝菌鮑魚鍋巴、鮑魚茶碗蒸、避風塘金磚脆鮑魚、花膠鮑汁荷葉飯、鮑魚花膠燒鴨粥。甜品方面，有冧酒提子玉桂芝士蛋糕、薰衣草梳乎厘、萬壽果雪耳燉花膠。

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灣景廳 地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓 電話：3909 9088 / 5721 2553 (WhatsApp)

【20】城景國際 —— 任食阿拉斯加皇帝蟹腳

酒店推出全新海鮮主題自助餐，任食美國及紐西蘭生蠔、布朗蟹、荷蘭藍青口等凍海鮮，更有多款鮮蟹美食，包括冰鎮阿拉斯加皇帝蟹腳、雪花蟹腳、阿拉斯加蟹肉海鮮飯釀魷魚筒、金箔法式阿拉斯加蟹肉燉蛋、日式水蟹鮑魚粥、阿拉斯加蟹腳鮑螺絲清酒啫喱凍等，每位更可獲贈一份「黄金焗釀野菌鮮鮑魚」。

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City Café 地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287

【21】恆豐酒店 —— 65折起任攞生蠔

紅煙窗可以任攞生蠔，共有紐西蘭和法國兩種，想食幾多攞幾多！還有蟹腳、藍青口、翡翠螺等凍海鮮，熟食方面則有西冷牛扒、鴨肝多士、鮑魚雞粥、燒雞等。另外還有Häagen-Dazs雪糕、葡撻、新鮮爆谷、楊枝甘露、班戟等，亦可以任飲橙汁和柑橘汁。

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紅煙窗 地址：佐敦彌敦道222號恆豐酒店2樓 電話：2732 4611

【22】馬哥孛羅香港酒店 —— 7折任食生蠔、手握壽司

Marco Polo推出和風自助晚餐，除了任食生蠔、龍蝦、小龍蝦、松葉腳蟹外，還可歎手握壽司及多款新鮮刺身包括油甘魚、希靈魚等，指定時間更會有即切原條油甘魚刺身表演。另外還有日式照燒豬頸肉、味噌魚柳配芝麻豆腐、日式海鮮煎餅配蛋黃醬、大蝦及蔬菜天婦羅、關東煮等美食。

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馬哥孛羅咖啡廳 地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店1樓 電話：2113 3912

【23】金域假日酒店 —— 任食生蠔、清蒸石斑

酒店推出「環球海鮮自助晚餐」，任食生蠔、凍龍蝦、凍小龍蝦、凍蝦、凍藍青口、日本長腳蟹，還有海膽、帶子、鯛魚等刺身。另外亦有花膠圓肉燉老雞湯、蠔仔粥、黃金蝦、椒鹽賴尿蝦、清蒸石斑鱼等美食。甜品方面，有榛子蜜糖蛋糕、海鹽焦糖卷、曲奇妙趣蛋糕、軟心朱古力撻等。

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Bistro on the Mile 地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓 電話：2315 1118

【24】皇家太平洋酒店 —— 高達6折歎多款日式美食

酒店推出「日式爐端燒」自助餐，包括燒海鮮，例如波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、帶子、鱈魚、鯖魚、 秋刀魚、魷魚、錫紙清酒煮蜆，還有錫紙鵝肝燒、清酒煮牛尾、軟殼蟹手卷。甜品方面，則有綠茶梳乎厘配雲呢嗱汁、日式栗子蛋糕、日式紅豆窩夫等。

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柏景餐廳 地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓 電話：2738 2322

【25】沙田萬怡酒店 —— 買一送一

酒店先推出買一送一優惠，任食生蠔、鱈場蟹腳、青口、海蝦等冰鎮海鮮，還有即烤澳洲和牛小臀肉。另外亦有買二送二優惠，最啱和家人或三五知己食餐好！

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MoMo Café 地址：沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店 電話：3940 8788

【26】海景嘉福酒店 —— 72折歎黑松露及和牛主題

酒店推出「黑松露和牛盛宴」自助晚餐，任食生蠔、多款凍海鮮等，另外亦有多款黑松露及和牛主題美食，例如火炙和牛壽司配黑松露、蟹肉蒸蛋松露汁、燒和牛肉配黑松露汁、香煎和牛扒、和牛他他手卷、露筍和牛炒飯等。

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海景咖啡廊 地址：尖沙咀麼地道70號海景嘉福酒店M層 電話：2731 2860

【27】帝都酒店 —— 56折送紅/白酒

酒店推出56折自助晚餐優惠，任食生蠔及多款冰鎮海鮮，還有即煎鵝肝，更可免費獲贈花膠扣原隻鮑魚及紅/白葡萄酒一支。

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2+2 Café 地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓 電話：2694 3886

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來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間任食燒肉餐廳，包括牛舞、全部$300有找，非常抵食！

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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