撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-04-14 06:00

下午茶2021｜坊間High Tea數之不盡，大至酒店小至餐廳都有。《香港01》飲食頻道記者精選了全港48間下午茶優惠，包括Eaton、萬麗海景、Cordis、帝苑、Hotel Icon、喜來登、文華東方、Ritz Carlton、朗廷、W酒店、St. Regis、半島、Rosewood、Hue、ARTISAN LOUNGE、Lady Nara、Madame Fù 等，最平$98就食到！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】逸東酒店 —— Mövenpick火鍋下午茶

Eaton HK的Mövenpick雪糕朱古力火鍋一直大受歡迎，現時更延長至4月30日！下午茶可以無限品嘗超過10款口味的Mövenpick雪糕，配搭香濃的黑或白朱古力火鍋及多款配料如水果、蛋糕及棉花糖等。而且更可從菜單中揀選一款主菜，例如香草烤羊架配薯蓉、安格斯牛肉漢堡配薯條等。

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下午茶每位$128起，逢星期一至五供應，公眾假期除外。（Facebook @ 普慶）

普慶餐廳 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 電話：2710 1901

【2】萬麗海景酒店 —— 7折歎Häagen-Dazs下午茶

酒店聯乘Häagen-Dazs推出「繽紛果漾幻想曲」下午茶，共有13款鹹甜點，當中兩款甜點採用Häagen-Dazs™最新推出的Cocktail Collection其中兩款口味：Piña Colada雪糕及Lime Mojito雪菓。另外還有香蕉拖肥撻、奇異果馬卡龍、荔枝馬丁尼慕絲蛋糕、焦糖熱情果軟心朱古力、大蝦塔可餅配菠蘿莎莎及牛油果等美食。

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Mirage Bar & Restaurant 地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店1樓 電話：2802 8888 / 2584 6983

【3】康得思酒店 —— 抵食米芝蓮一星點心

Cordis的米芝蓮一星粵菜食府明閣推出全新下午茶，歎招牌菜式茶壼松茸竹笙清湯及明閣四小碟，當中包括至尊蜜汁叉燒、龍帶玉梨香等。以親民價錢食到米芝蓮星級點心，超抵！

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明閣 地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓 電話：3552 3028 / 6656 2680 (Whatsapp)

【4】帝苑酒店 —— 送法國品牌Darphin護膚品

J’s Bar Bistro與法國護膚品牌Darphin聯手推出全新「春日花漾下午茶」，以花為主題，製作各款甜點，包括洋甘菊朱古力巨蛋、山楂朱古力慕斯蛋糕、牡丹紅莓馬卡龍、日式水信玄餅、迷你士多啤梨拿破崙、粉紅朱古力蝴蝶酥。鹹點方面則有鴨肝吐司配紅莓乾、煙燻三文魚配忌廉芝士、蒔蘿及黑麥吐司等。

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J’s Bar Bistro 地址：尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓 電話：2733 2088

【5】Hotel Icon —— 任食LINDT朱古力雪糕

酒店聯乘朱古力品牌LINDT瑞士蓮，推出朱古力下午茶套餐，供應多款鹹甜點，包括朱古力蛋、字母蛋糕磚、迷你胡蘿蔔、椰子牛奶白兔布丁、法式花形千層酥、榛子朱古力撻、煙肉栗子蓉朱古力多士、朱古力墨西哥素菜醬、朱古力雞肉酥等，更可任食70%特濃朱古力雪糕！

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GREEN 地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈地下 電話：3400 1300

【6】天際萬豪酒店 —— 送昂坪360來回纜車門票

酒店與昂坪360合作推出下午茶套票，包括來回纜車標準車廂門票兩張，同時歎經典英式下午茶，鹹甜點包括千層拿破侖蛋糕、卡布奇諾榛子杯、烤牛肉配焦糖洋蔥醬、香脆蝦多士等等。

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天際咖啡室 地址：赤鱲角香港國際機場航天城東路1號香港天際萬豪酒店大堂 電話：3969 2500

【7】灣景國際 —— 75折歎香檸主題High Tea

灣景廳全新推出春日下午茶，以雛菊和香檸入饌，供應多款鹹甜點，包括柚子蕃茄蟹肉燕麥脆餅、北海道帶子煙肉串配檸檬海鹽、佛手柑紅桑子慕絲蛋糕、白朱古力青檸慕絲卷蛋、洋甘菊檸檬果凍、雛菊蜜糖馬卡龍等。

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灣景廳 地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓 電話：3909 9088 / 5721 2553 (WhatsApp)

【8】都會海逸酒店 —— 85折歎多款鹹甜點、Häagen-Dazs脆皮雪糕批

酒店推出三層架下午茶套餐，供應多款精美鹹點、提子鬆餅及自家製甜品，還有Häagen-Dazs脆皮雪糕批。下午茶每日供應，現時更有85折優惠，趕快預訂！

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咖啡廊 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【9】文華東方酒店 —— 送貴婦級護膚品或香水

酒店聯乘Harvey Nichols推出春日下午茶，供應多款美食，包括維多利亞海綿蛋糕、櫻桃鬆糕、檸檬蛋白撻、文華牛奶朱古力蛋糕、1963文華芝士餅、覆盆子玫瑰白朱古力撻。還有煙三文魚伴魚籽刁草三文治、烤牛肉辣根伴西洋菜三文治、豬腿肉凍配英式酸辣醬及蜜糖芥末醬三文治及無花果風乾番茄撻。

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快船廊 地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓 電話：2825 4007 Café Causette 地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓 電話：2825 4005

【10】Ritz Carlton —— 聯乘珠寶品牌Qeelin

酒店聯乘中華高級珠寶品牌Qeelin，推出中西合璧下午茶，共有五款鹹點及五款甜點，包括醃鮑魚配蘑菇撻、醬烤豬肋骨芝士可麗餅卷配梅子啫喱、香橙薑味泡芙及辣朱古力紅豆撻，放在葫蘆形層架或如意鎖形層架上，非常精緻。

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Café 103 地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店103樓 電話：2263 2270

【11】W酒店 —— 7折歎黑松露下午茶

酒店聯乘PLANTIN KAVIARI推出「黑鑽魅力」松露下午茶，以黑松露入饌，或於精選茶點灑上新鮮的黑松露，香氣四溢。

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WOOBAR 地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓 電話：37172889

【12】JW萬豪酒店 —— 經濟價錢矜貴食材

JW Marriott The Lounge的下午茶，用上不少矜貴食材，包括鮑魚、虎蝦、松露等，以三層銀器下午茶架奉上。下午茶已包TeaWG茗茶及Graffeo咖啡，如果想喝酒，可以加$100加配香檳。

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The Lounge 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂 電話：2810 8366

【13】帝逸酒店 —— 福岡甜王士多啤梨燕窩主題

酒店推出「Glam Up Pink Lady」下午茶，鹹甜點以福岡甜王士多啤梨及燕窩入饌，有士多啤梨燕窩配火炙帶子及三文魚子、士多啤梨燕窩蟹肉甜筒、士多啤梨燕窩芝麻蝦多士、士多啤梨燕窩配煙三文魚慕絲杯、士多啤梨燕窩芝士蛋糕、士多啤梨燕窩白桃撻、士多啤梨燕窩蛋白脆餅等。

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PitStop 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1319

【14】朗廷酒店 —— 8折歎奢華相機品牌Leica主題下午茶

下午茶以頂級相機品牌Leica為靈感，推出一系列鹹甜點，包括以品牌最具標誌性的相機系列命名的「M」熱情果香味朱古力蛋糕、紅莓泡芙、黑森林蛋糕、抹茶紅豆撻、蟹肉餡餅、鵝肝配無花果醬等，可選配精選優質JING茶品或Taittinger香檳。

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廷廊 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【15】帝京酒店 —— 送CANVAS護膚品

酒店聯乘澳洲有機香薰護膚品牌CANVAS，推出玫瑰主題下午茶，供應多款鹹甜點，包括龍蝦沙律撻、松葉蟹肉玉子卷、櫻花海老軟心芝士、紅桑子荔枝玫瑰慕絲蛋糕、佛手柑玫瑰芭菲、青檸玫瑰花水信玄餅等。惠顧兩位用套餐更可獲贈CANVAS護膚品和香薰口罩配飾。

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Lion Rock 地址：旺角太子道西193號帝京酒店3樓 電話：2622 6167

【16】瑰麗酒店 —— 五道菜精緻下午茶

Rosewood的下午茶同樣是不少人的首選，將下午茶分成五道菜上，有4件鹹點三文治、1件由加入名貴食材的鹹點、1件英式鬆餅及2個餐車，餐車分別為甜點和朱古力，可以無限任點！

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The Butterfly Room 地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店2樓 電話：3891 8732

【17】嘉里酒店 —— 法式朱古力下午茶

酒店推出法式朱古力主題下午茶，部分甜品選用了使用頂級朱古力品牌VALRHONA，例如杏仁牛奶朱古力咖啡蛋糕，另外還有熱情果忌廉配胡桃慕絲焦糖蛋糕、蟹肉柚子迷你冬甩、法國鵝肝配花椒及士多啤梨等美食。

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Lobby Lounge 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓 電話：2252 5237

【18】港威酒店 —— 送玫瑰氣泡酒及酒杯

酒店聯乘蘋果酒品牌Somersby，推出一系列粉紅色鹹甜點，部分更加入了Somersby玫瑰氣泡酒，包括士多啤梨雲呢嗱撻配玫瑰果醬、自家製雜莓奶凍配玫瑰啫喱及橘子乳酪配玫瑰泡沫。另外還有柚子青蘋果白朱古力、煙三文魚、去皮車厘茄配水牛芝士等美食。

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Three on Canton 地址：尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓 電話：2113 7828

【19】歷山酒店 —— 8折歎維多利亞風下午茶

酒店推出維多利亞風格下午茶，供應多款精美鹹甜點，包括鵝肝慕絲及黑松露醬配格餅、烟肉洋葱蛋酥配原隻鮑魚、法式焦糖燉蛋、意式雜莓奶凍等，每份下午茶套餐更會贈送一杯店選紅葡萄酒、白葡萄酒或氣泡酒。

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+ 5 + 5 + 5

歷山餐廳 地址：北角城市花園道32號歷山酒店大堂樓層 電話：3893 2868

【20】Marco Polo —— 意大利風情下午茶

Afternoon Tea Set共有12款茶點，包括5款鹹點及7款甜點，當中有不少都有意大利元素，例如印上意大利國旗顏色的鴨肝杏仁馬卡龍、意大利名物巴馬火腿薄餅等。除咖啡、茶及馬哥孛羅伯爵葡萄冰茶外，還可選配傳統意大利開胃雞尾酒Aperol Spritz、特色咖啡雞尾酒、熱朱古力牛奶或紅莓賓治。

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Cucina 地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店6樓 電話：2113 0808

【21】海景嘉福洲際酒店 —— 送SHISEIDO護膚品

酒店聯乘美妝品牌SHISEIDO，推出「Let it GLOW」下午茶，供應一系列鹹甜點，包括紅絲絨慕絲蛋糕、紅寶石蜜桃馬卡龍、椰子香草奶油蜜柑慕絲餅、煙三文魚配香葱忌廉芝士卷、鴨肝慕思配洋葱醬多士等。每位更可獲贈SHISEIDO感肌同步美肌免疫力提升體驗組合及護膚品體驗裝一份。

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Lobby Lounge 地址：尖沙咀麼地道70號海景嘉福酒店大堂 電話：2721 5161

【22】The St Regis —— 一位難求人氣下午茶

酒店的下午茶人氣非常高，經常一位難求。下午茶提供餐車服務，可以按自己喜好任選自己喜歡的8款鹹甜點。

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The Drawing Room 地址：灣仔港灣徑1號香港瑞吉酒店2樓 電話：2138 6800

【23】君悅酒店 —— 傳統下午茶

Grand Hyatt的下午茶走傳統式風格，三層架上放滿精緻法式點心，而且每位客人都可享用即點即製甜品吧和雪糕櫃。

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茶園 地址：灣仔港灣道1號君悅酒店閣樓 電話：2584 7722

【24】半島酒店 —— 經典英式下午茶、現場弦樂演奏

酒店的下午茶一直都是必食之一，即使坊間出現各式各樣的下午茶，半島的下午茶依然是不少人心中的經典。大堂茶座保留經典傳統，每天安排現場弦樂演奏。 自選餐單上供應地道的英式及東南亞點心。

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半島酒店大堂茶座 地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂 電話：2696 6772

【25】悅來酒店 —— 愛麗絲主題下午茶

酒店推出愛麗絲主題下午茶，全間餐廳都有相應裝飾，連門口、樓梯的裝飾都超有心思！下午茶從架子開始就已經十分華麗，更裝有多款精美的愛麗絲主題鹹甜點，打卡一流！

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+ 4 + 4 + 4

Simplicity 地址：荃灣荃華街3號悅來酒店3樓 電話：2409 3226

【26】8度海逸酒店 —— 激抵優惠歎多款鹹甜點

酒店推出超抵下午茶優惠，歎迷你葡撻加上燕窩、法式忌廉芝士焗薯、三文魚他他伴蟹子、鮮草莓忌廉泡芙、日式香芒芝士蛋糕、即製窩夫、草莓朱古力沙冰等多款鹹甜點。

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8度餐廳 / 池畔廊及花園茶座 地址：香港九龍土瓜灣九龍城道19號酒店大堂或2樓 電話：2126 1960

【27】九龍東皇冠假日酒店 —— 送$2550 Eurobeauté送護膚品

下午茶共有5款甜品和5款鹹點，包括榛子千層酥、法式青檸撻、法式燉蛋泡芙、法國歌劇院蛋糕、白朱古力慕絲長泡芙、煎吞拿魚粒配番茄乾、燒牛肉藍芝士意大利香草包。每位客人更可獲贈Eurobeauté體驗裝一份及按摩或美療體驗，價值$2550！

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Cielo 地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓 電話：3983 0388

【28】荃灣西如心酒店 —— 櫻花主題下午茶

酒店推出櫻花主題下午茶，可享用多款精美鹹甜點，包括鮮蝦他他拌脆櫻花蝦、鴨肝慕絲配櫻花醬、櫻花水信玄餅等，每位客人更可獲贈得獎清酒「一代彌山」一杯。現場更有櫻花樹浪漫佈置，打卡一流！

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折實價$386/2位，供應時間為2021年3月13、14、20、21日14:15 - 16:00。（荃灣西如心酒店圖片）

Sky Lounge 天空酒廊 地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店41樓 電話：6313 0378

【29】ARTISAN LOUNGE —— 彷如藝術品的美點

餐廳全新推出春日下午茶套餐，每款都精緻如藝術品，包括自家烘焙小麥圈配以自家製作的松露蜜糖忌廉芝士和玫瑰果醬、忌廉草莓捲、法式金磚蛋糕、天鵝叉燒酥、奶皇燕窩南瓜蒸粿等。

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Artisan Lounge 地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside K11 MUSEA 地下 G008-G008A 舖 電話：2601 3428

【30】Hue —— 送英國天然精油

餐廳聯乘英國知名芳療品牌Aromatherapy Associates，推出期間限定下午茶套餐，供應黑椒大根配鼠尾草忌廉蛋白脆餅、苦橙葉配迷迭香凝乳撻、朱古力麥芽忌廉林明頓蛋糕、澳洲松露蘑菇炸丸子、杜松配牛至香草雞批等多款鹹甜點。

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Hue 地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓 電話：3500 5888

【31】Statement —— 鮮花及水果主題下午茶

餐廳全新推出「Botanical 下午茶」，於多款鹹甜點注入各式水果和鮮花作靈感，充滿春日氣息，包括藍莓、檸檬和薰衣草蛋糕及玫瑰香水鬆餅，同時可以飲一杯Ruinart香檳或紫色蝴蝶豌豆花茶。

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Statement 地址：中環荷李活道 10 號大館 1 座 1 樓 電話：2848 3000

【32】Lady Nara —— 田園野餐泰式下午茶

曼谷過江龍餐廳Lady Nara推出田園野餐下午茶，使用紅色格仔枱布和野餐藤籃營造野餐的感覺。下午茶可品嘗多款鹹甜點，包括脆芒果糯米飯、椰青果凍西米糕、斑蘭及椰子口味英式鬆餅配自家製菠蘿果醬及奶油忌廉蘸點、迷你蝦餅粉紅漢堡、鹹蛋黃脆雞等。

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Lady Nara Hong Kong 地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號店 電話：2153 3730

【33】Angel & Devil —— 以燕窩及芒果入饌

餐廳推出全新下午茶，以燕窩及芒果入饌，供應多達20件鹹甜點，包括芒果阿拉斯加蟹肉沙伴魚子醬、水晶燕窩芒果布甸、迷你黑松露鬆餅配法國凍鵝肝、北海道牛乳鮮芒果奶凍配有機蜜糖及燕窩、70%黑朱古力撻配燕窩及芒果、白朱古力椰子芒果燕窩雲朵慕絲蛋糕等。

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Angel & Devil 地址：觀塘駿業街58號Club East洞天4樓 電話：3103 3808

【34】aqua luna —— 船上歎下午茶

個個都望海景歎茶，最厲害當然係海中歎茶！紅色帆船張保仔號推出船上下午茶套餐，可以上船遊覽及食下午茶，有黑松露蝦餃、黑蒜燒賣、黑椒和牛酥、酥皮蛋撻等食物，不過有限時間，每節有1.5小時，而且一星期只有一天供應！

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aqua luna 上船及下船位置：尖沙咀1號碼頭或中環9號碼頭 電話：2116 8821

【35】營致會館——米芝蓮二星粵菜

獲米芝蓮二星的營致會館，推出粵菜下午茶，包括蒸、炸點各三款、小點四款、一款主食及甜品，如果想一試米芝蓮餐廳粵菜，這個價錢可以食到多款點心，CP值甚高！

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營致會館 地址：中環干諾道中41號盈置大廈地下G05、107及108號舖 電話：2801 6882

【36】十里洋場 —— 食乳鴿、嫩雞煨麵

十里洋場推出淮揚菜下午茶，用小蒸籠裝滿水晶肴肉、烤麩及黑松露溏心蛋等涼菜，更有脆皮煙燻BB鴿及多款點心！另外下午茶套餐更配上湯麵一碗，可選嫩雞煨麵或雪菜筍絲肉絲麵，十分飽腹。

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十里洋場 地址：銅鑼灣恩平道28號利園二期1樓101號舖 電話：2338 5500

【37】李好純 —— 素食下午茶

中式素食餐廳李好純推出「Vegan Par-tea」純素下午茶，有八款鹹點及甜點，而且是蛋奶素。英式鬆餅配有自家製山楂醬、芝麻醬，另有甜品桂花糕及紅棗糕。鹹點方面則有咖喱木薯片、XO醬煎腸粉等菜式，十分中式！

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李好純 地址：中環威靈頓街198號The Wellington地舖 電話：2881 1811

【38】The Envoy —— 點心紙形式挑選餐點

The Envoy的下午茶「點心紙」上有14個選項，客人可以自行挑選6款，全部挑選鹹點都可以，鹹點包括豬肉炸春捲、松露意大利香腸三文治等！包餐飲可選咖啡或茶，或可加$40在4杯精選特調咖啡中挑選一杯。

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The Envoy 地址：中環皇后大道中74號中環石板街酒店3樓 電話：2169 3311

【39】Mango Tree —— 泰式下午茶

Mango Tree Elements的泰式下午茶，可以選擇只叫鹹點、只叫甜點或兩款都點的Combo Set。鹹點有牛肉沙爹串燒、蝦多士、迷你咖喱農夫包等，超適合不喜歡甜點的朋友！另外更附兩杯指定泰式特飲，價錢也十分相宜。

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Mango Tree Elements 地址：尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方金區2樓2032號舖 電話：2668 4884

【40】點茶公館 —— 中式甜點、點心下午茶

荃灣南豐紗廠最新進駐的點茶公館，推出兩位用的點心、甜點下午茶，更有多款飲品可選！當中黑天鵝芋角、幾近絕跡的菲林卷芝麻糕都是必吃！

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點茶公館 地址：荃灣The Mills南豐紗廠1樓109-110號舖 電話：3169 6688

【41】An Nam —— 越南風下午茶

安南下午茶下層、中層擺放了多款鹹點，包括柚子海鮮沙律、鮮蝦豬肉米紙卷、脆炸南乳雞翼及西貢蝦多士等越南風菜式，另有少量越南甜點。而飲品則有越南滴漏咖啡或越南特飲。

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An Nam 地址：九龍塘達之路80號又一城L1層20號舖 電話：2866 2803

【42】寬巷子 —— 火鍋三層架下午茶

你無睇錯，打邊爐都有下午茶！寬巷子推出打邊爐火鍋下午茶，最特別是肉類會切成薄片並捲成玫瑰花形狀，並放在三層架子上，打卡必備！

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台北。寬巷子 地址: 尖沙咀海港城海運大廈地下 OT G57舖 電話: 3188 2840

【43】Rosewood Holt’s Café —— 點心下午茶

香港瑰麗酒店除了The Butterfly Room的西式下午茶，其實另一間餐廳Holt’s Café都有推出點心下午茶，十分適合不愛甜點的大家！

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Rosewood Holt's Café 地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside 香港瑰麗酒店2樓 電話：3891 8732

【44】炊公館 —— 點心下午茶

尖沙咀的炊公館有落地大玻璃可以觀賞180度海景，推出的下午茶點心拼盤十分適合不嗜甜的人！下午茶餐點當中，必須一試阿一招牌原隻鮑魚酥！

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炊公館 地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場29樓2901號舖 電話：2328 9123

【45】Morokok —— 包櫻花樹下和服體驗

這間泰國新派菜餐廳間中都會推出不同主題的限定推廣，今次推出櫻花主題下午茶，露台花園亦會佈置成夢幻粉紅櫻花場景，最正是High Tea包兩套和服及一張即影即有，可以在櫻花樹下打卡，充滿日本風情！

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Morokok 地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖 電話：2363 1882

【46】Madame Fù —— 送$420 雪花秀體驗裝

餐廳聯乘韓國高級護膚品牌雪花秀供應「Best of Me」下午茶，供應多款鹹甜點，包括韓式韓式泡菜芝士薄脆、韓國豆醬雞配蛋沙律三明治韓式，及鵝肝慕絲多士配濟州柳橙果醬、韓式柚子泡芙等，每位客人更可獲贈雪花秀體驗裝一份。

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Madame Fù 地址：中環荷李活道10號大館營房大樓3樓 電話：2114 2118 / 57655881 (Whatsapp)

【47】Sensu —— 夢幻仙氣打卡必去

餐廳裝修以螢火蟲為主題，周邊都吊著藍調花裝飾，場中有一棵藍色大樹，夢幻感十足，吸引不少女生打卡！全新推出的「綠野仙蹤」主題，設有8款基本鹹甜點，包括芝士年糕、日式炸豆腐、鬆餅、布朗尼、乳酪杯、雲卷、蘋果撻等。唔夠飽的話，可再加配3至6款。

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SENSU 地址：荃灣楊屋道1號荃新天地一期UG樓78號舖 電話：2885 0968

【48】Camellia —— 紅寶石朱古力主題

餐廳以山茶花為主題，裝修以粉紅色為主調，更有一幅以9999朵山茶花砌成的粉紅花牆，超級夢幻！「紅寶石朱古力下午茶」 每天供應，精緻鹹甜點放進一個透明六角形首飾盒裡面，美食包括海膽松葉蟹肉撻、紅酒啫喱鵝肝醬、香煎帶子伴魚子、紅寶石朱古力雪糕、蘋果玫瑰撻等。

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Camellia 地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea地下033號舖 電話：2885 2320

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😋同場加映：全球盒裝即食麵Top10😋

除了香港即食麵外，早前即食麵達人亦公佈了2021年必食的10款盒裝即食麵，分別來自台灣、香港、日本、馬來西亞、印尼及內地品牌，當中台灣有四款入榜，成為贏家。由謝霆鋒研發的「鋒味拌麵」是唯一上榜的香港牌子，不過現時只能在台灣買到。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

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😲😲😲 同場加映：全球10句性暗示說話 😲😲😲

在韓國，即食麵其實是性暗示的一種，邀請對方到家中食麵代表了希望與對方共度美好的一夜。記者為大家拆解全球各國的10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國、美國等地，如果聽到對方跟你說這些句子，通常都不單純！立即按圖睇睇全球10大性暗示句子😨👇👇

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