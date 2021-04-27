撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-04-27 13:50

台灣口罩品牌中衛早前於台灣推出限量版哈利波特20周年紀念口罩，設計超美，在當地掀起搶購熱潮，當時香港人只能羨慕。日前官方終於公布香港的發售詳情，由即日起就可以開始預購！

中衛推出的哈利波特口罩由包裝開始已經非常精美，設計成霍格華茲入學通知模樣，配上火漆封蠟固定，打開就可以見到貓頭鷹信差叼著入學信。口罩加入魔法世界元素，印有霍格華茲校徽、分類帽、金探子等圖案，各位麻瓜必搶！《香港01》食玩買記者順道推介其他9款人氣卡通口罩，包括DON DON DONKI驚安之殿堂新推出的蠟筆小新口罩、Snoopy口罩等，立即按圖睇睇如何預訂哈利波特口罩、10款口罩價錢及規格😍👇👇

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😍同場加映1：2021年12星座幸運色 塔羅師教揀增運口罩抗水逆😍

塔羅占卜師Jessica分析了2021年12星座的事業運、愛情運和財運，同時亦給予了問題解決的方向及建議，再配合幸運顏色，增強運勢。記者為大家嚴選了相應的口罩款式，就算遭遇水逆都不怕！按圖看12星座開運顏色口罩👇👇👇

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**星座命理只供參考之用，內容由塔羅占卜師Jessica授權刊登**

😍同場加映2：2021香港即食麵Top10😍

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch至今品嚐過超過3700款來自全球各地的即食麵，每食一款都會在網站寫下食評，被封為「即食麵之神」。他每年都會公佈各地的最佳即食麵排行榜，最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵。想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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