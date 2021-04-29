撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-04-29 16:39

叫老公買餸，同叫老公煮餸一樣，不抱期望才不會失望。有網民分享叫老公買燒肉，最後老公居然去豬肉檔買了瘦肉回家，隨即引來太太們分享叫老公買餸的搞笑回憶，別人的老公果然不會令人失望！

叫老公買燒肉但最後老公買了瘦肉回家？如果你是當事人會否生氣呢？（設計圖片）

有網民在「Day Day Explode 日日爆」Facebook專頁投稿，分享了叫老公買燒肉的爆笑事，但老公居然買錯瘦肉回家？點擊圖片睇睇搞笑事發經過及網民留言 👇👇

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可以將瘦肉當燒肉買回家的老公已經很厲害，但不少網民分享自己另一半的故事亦沒有令人失望！點擊圖片睇睇不少老婆留言分享自己老公買錯餸或搞錯食材的爆笑實錄 👇👇

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老公搞錯食材的事件真的時有發生，但相信買錯食材這種傻事大家都做過，例如生抽和老抽傻傻分不清。《香港01》飲食記者整理了30種大家很大機會搞錯的食材，看完它們的分別，下次就不會再買錯了！快來挑戰下自己認得幾多種 👇👇

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🤣🤣🤣 同場加映：00後未見過酒樓推點心車嘲似截的士 食飯9句說話暴露年齡差異 🤣🤣🤣

有網民在論壇上表示對00後笑酒樓有點心車感到大惑不解，認為以前的酒樓都是這樣，每逢點心車推出都會有大班人衝上去取點心，慢一步都可能無得食。經歷不同年代，大家對飲食文化的認知都有所不同，《香港01》飲食記者精選9句與食有關的說話，全部能看出大家與00後有年代差 👇👇

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