撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-04-28 13:00

百年古樹節果決明在Murray美利酒店內盛放有如嬌嫩的櫻花，吸引不少人去打卡。不如趁這個賞花季節順便走訪附近的藝術展覽好去處，來次減壓的藝術賞花之旅，最後再去灣仔會展的「時尚購物展」掃低價心水貨品回家！

The Murray美利酒店旁的節果決明最近悄悄開花，但相信至5月中才滿開。（Instagram @themurrayhk）

【第1站】「逆時車站」展覽 @中環置地廣場

JPS畫廊與潮流藝術集中地Belowground合作在置地廣場打造了一個人氣爆燈的打卡位，讓大家一秒去到80年代的紐約旅行，點擊圖片睇睇打卡位 👇👇

「逆時車站」展覽 地址：中環皇后大道中15號地庫 日期：即日起至5月16日 開放時間：11:00-20:00

【第2站】《STAY TUNED…》藝術展 @中環WOAW GALLERY

WOAW GALLERY由灣仔星街擴展到中環，而中環的Gallery更是全面專注畫廊事業，更定期舉辦藝術展等。這次就有5位藝術家的聯合藝術展，透過不同的媒介去表現出藝術家挑戰「STAY TUNED」的態度，點擊圖片睇睇展覽精華 👇👇

《STAY TUNED…》藝術展 地址：香港中環皇后大道中9號WOAW GALLERY 日期：即日起至5月9日 時間：星期二至六 11:00-19:00

【第3站】節果決明賞花 @金鐘Murray

位於The Murray美利酒店中的百年古樹節果決明最近越開越美，吸引不少人帶備長鏡頭相機去打卡。粉嫩的小花佈滿花枝上，近看的話更有種櫻花的即視感，點擊圖片睇睇這棵節果決明的小歷史和位置 👇👇

【第4站】時尚購物展 @灣仔會展

香港貿易發展局於4月28日首次舉行「時尚購物展」，《香港01》飲食頻道記者率先為大家搜羅抵買美食，更教你4大攻略掃盡場內著數優惠。點擊圖片睇睇有什麼快閃優惠低至$1就有 👇👇

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😍😍😍 同場加映：港島公園有京都日式庭院？4大古色古香打卡好去處 必訪嶺南之風 😍😍😍

原來炮台山有個隱世的日式庭院公園？誰會想到在鬧市的公園之中都能找到中式和日式的打卡好去處？裝扮一番去打卡，說自己飛到異地旅行也有人信！其實只要用心發掘，本港各區公園亦有不少美景。以下為大家介紹4個有著古色美的公園，有個更是隱世且少人去 👇👇

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