撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-05-05 07:00

下午茶2021｜精選5月全港47間High Tea優惠，包括文華東方酒店、Ritz Carlton、W酒店、Grand Hyatt、半島酒店、The St. Regis、Rosewood、ARTISAN LOUNGE、Madame Fù、Sensu，很多都送護膚品，例如FANCL、SHISEDO、L'OCCITANE等！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】逸東酒店 —— Mövenpick火鍋下午茶

Eaton HK的Mövenpick雪糕朱古力火鍋一直大受歡迎，現時更延長至5月28日！下午茶可以無限品嘗超過10款口味的Mövenpick雪糕，配搭香濃的黑或白朱古力火鍋及多款配料如水果、蛋糕及棉花糖等。而且更可從菜單中揀選一款主菜，例如香草烤羊架配蒜香牛油烤波士頓龍蝦、三文魚雜錦角切魚生飯等。

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下午茶每位$128起，逢星期一至五供應，公眾假期除外。（Facebook @ 普慶）

普慶餐廳 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 電話：2710 1901

【2】文華東方酒店 —— 春日下午茶

酒店推出春日主題下午茶，供應多款鹹甜點，包括招牌1963文華芝士餅、士多啤梨開心果杏仁撻、法式66%黑朱古力蛋糕、意式巴馬火腿番茄羅勒香蒜醬多士、煙三文魚刁草忌廉裸麥三文治等美食。

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快船廊 地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓 電話：2825 4007 Café Causette 地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓 電話：2825 4005

【3】Ritz Carlton —— 聯乘意大利高級珠寶品牌Pomellato

酒店聯乘意大利高級珠寶品牌Pomellato推出意式風情下午茶，供應多款鹹甜點，例如煙三文魚檸檬醬西西里芝士卷、意式熟成火腿配橄欖迷迭香麵包、紅桑子香醋意式奶凍、青金桔曲奇等。

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Café 103 地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店103樓 電話：2263 2270

【4】帝逸酒店 —— 無花果鴨肝下午茶

下午茶多款鹹甜點以無花果及鴨肝入饌，包括炸煙鴨胸法國鴨肝卷、法國鴨肝火炙A5和牛壽司、法國鴨肝甜酒啫喱酥盒、無花果橙酒焦糖燉蛋、無花果檸檬芝士蛋糕、無花果迷你丹麥酥等。

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PitStop 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1319

【5】嘉里酒店 —— 送FANCL皇牌美白產品

酒店聯乘護膚品品牌FANCL推出下午茶套餐，將美肌飲料中的主要成份加入鹹甜點中，例如海苔伴醃製三文魚、天婦羅虎蝦配芥末蛋黃醬及紫蘇抹茶海鹽、糖漬杏脯杏仁蛋白慕絲蛋糕、焦糖香梨配零陵香豆慕絲泡芙、糖漬菠蘿朱古力蛋糕及開心果檸檬馬鞭草忌廉馬卡龍配鮮紅莓等。

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Lobby Lounge 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓 電話：2252 5237

【6】萬麗海景酒店 —— 7折歎Häagen-Dazs下午茶

酒店聯乘Häagen-Dazs推出「繽紛果漾幻想曲」下午茶，共有13款鹹甜點，當中兩款甜點採用Häagen-Dazs™最新推出的Cocktail Collection其中兩款口味：Piña Colada雪糕及Lime Mojito雪菓。另外還有香蕉拖肥撻、奇異果馬卡龍、荔枝馬丁尼慕絲蛋糕、焦糖熱情果軟心朱古力、大蝦塔可餅配菠蘿莎莎及牛油果等美食。

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Mirage Bar & Restaurant 地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店1樓 電話：2802 8888 / 2584 6983

【7】康得思酒店 —— 抵食米芝蓮一星點心

Cordis的米芝蓮一星粵菜食府明閣推出全新下午茶，歎招牌菜式茶壼松茸竹笙清湯及明閣四小碟，當中包括至尊蜜汁叉燒、龍帶玉梨香等。以親民價錢食到米芝蓮星級點心，超抵！

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明閣 地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓 電話：3552 3028 / 6656 2680 (Whatsapp)

【8】帝苑酒店 —— 送法國品牌Darphin護膚品

J’s Bar Bistro與法國護膚品牌Darphin聯手推出全新「春日花漾下午茶」，以花為主題，製作各款甜點，包括洋甘菊朱古力巨蛋、山楂朱古力慕斯蛋糕、牡丹紅莓馬卡龍、日式水信玄餅、迷你士多啤梨拿破崙、粉紅朱古力蝴蝶酥。鹹點方面則有鴨肝吐司配紅莓乾、煙燻三文魚配忌廉芝士、蒔蘿及黑麥吐司等。

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J’s Bar Bistro 地址：尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓 電話：2733 2088

【9】Hotel Icon —— 任食LINDT朱古力雪糕

酒店聯乘朱古力品牌LINDT瑞士蓮，推出朱古力下午茶套餐，供應多款鹹甜點，包括朱古力蛋、字母蛋糕磚、迷你胡蘿蔔、椰子牛奶白兔布丁、法式花形千層酥、榛子朱古力撻、煙肉栗子蓉朱古力多士、朱古力墨西哥素菜醬、朱古力雞肉酥等，更可任食70%特濃朱古力雪糕！

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GREEN 地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈地下 電話：3400 1300

【10】8度海逸酒店 —— 激抵優惠歎多款鹹甜點

酒店推出初夏下午茶套餐，供應多款鹹甜美點，例如脆炸車打芝士、意大利風乾火腿伴蜜瓜、煙鯖魚沙律三文治、迷你法式芝士撻、櫻花草莓卷、鮮蝦蟹籽沙津、咖啡芝士蛋糕、心太軟朱古力心太軟等。

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8度餐廳 / 池畔廊及花園茶座 地址：土瓜灣九龍城道19號酒店大堂或2樓 電話：2126 1960

【11】灣景國際 —— 75折歎香檸主題High Tea

灣景廳全新推出春日下午茶，以雛菊和香檸入饌，供應多款鹹甜點，包括柚子蕃茄蟹肉燕麥脆餅、北海道帶子煙肉串配檸檬海鹽、佛手柑紅桑子慕絲蛋糕、白朱古力青檸慕絲卷蛋、洋甘菊檸檬果凍、雛菊蜜糖馬卡龍等。

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灣景廳 地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓 電話：3909 9088 / 5721 2553 (WhatsApp)

【12】都會海逸酒店 —— 85折歎多款鹹甜點、Häagen-Dazs脆皮雪糕批

酒店推出三層架下午茶套餐，供應多款精美鹹點、提子鬆餅及自家製甜品，還有Häagen-Dazs脆皮雪糕批。下午茶每日供應，現時更有85折優惠，趕快預訂！

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咖啡廊 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【13】W酒店 —— 7折歎黑松露下午茶

酒店聯乘PLANTIN KAVIARI推出「黑鑽魅力」松露下午茶，以黑松露入饌，或於精選茶點灑上新鮮的黑松露，香氣四溢。

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WOOBAR 地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓 電話：37172889

【14】JW萬豪酒店 —— 經濟價錢矜貴食材

JW Marriott The Lounge的下午茶，用上不少矜貴食材，包括鮑魚、虎蝦、松露等，以三層銀器下午茶架奉上。下午茶已包TeaWG茗茶及Graffeo咖啡，如果想喝酒，可以加$100加配香檳。

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The Lounge 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂 電話：2810 8366

【15】朗廷酒店 —— 8折歎奢華相機品牌Leica主題下午茶

下午茶以頂級相機品牌Leica為靈感，推出一系列鹹甜點，包括以品牌最具標誌性的相機系列命名的「M」熱情果香味朱古力蛋糕、紅莓泡芙、黑森林蛋糕、抹茶紅豆撻、蟹肉餡餅、鵝肝配無花果醬等，可選配精選優質JING茶品或Taittinger香檳。

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廷廊 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【16】帝京酒店 —— 送CANVAS護膚品

酒店聯乘澳洲有機香薰護膚品牌CANVAS，推出玫瑰主題下午茶，供應多款鹹甜點，包括龍蝦沙律撻、松葉蟹肉玉子卷、櫻花海老軟心芝士、紅桑子荔枝玫瑰慕絲蛋糕、佛手柑玫瑰芭菲、青檸玫瑰花水信玄餅等。惠顧兩位用套餐更可獲贈CANVAS護膚品和香薰口罩配飾。

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Lion Rock 地址：旺角太子道西193號帝京酒店3樓 電話：2622 6167

【17】瑰麗酒店 —— 五道菜精緻下午茶

Rosewood的下午茶同樣是不少人的首選，將下午茶分成五道菜上，有4件鹹點三文治、1件由加入名貴食材的鹹點、1件英式鬆餅及2個餐車，餐車分別為甜點和朱古力，可以無限任點！

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The Butterfly Room 地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店2樓 電話：3891 8732

【18】悅來酒店 —— 田園野餐主題下午茶

酒店推出全新主題下午茶，以野餐盒美食為靈感，供應多款美點，包括鵝肝醬伴黑魚籽、波士頓龍蝦水晶包、黃金菠蘿配蟹籽甜蝦、白玉雪燕青蘋果、竹炭馬卡龍、紅莓杏仁蛋糕、北海道3.6奶凍伴流心芒果波等。

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Simplicity 地址：荃灣荃華街3號悅來酒店3樓 電話：2409 3226

【19】九龍香格里拉大酒店 —— 聯乘SABON

酒店聯乘身體及家居護理品牌SABON，推出以水果和茶入饌的下午茶，供應8款鹹甜點，例如慢煮三文魚醬配魚籽抹茶班戟、龍蝦西芹伴牛油軟包、茉莉花茶忌廉伴、紅桑子洛神花果凍、芒果慕絲、法式檸檬餅伴柑橘果凍及香橙慕絲等。

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大堂酒廊 地址：尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂酒廊 電話：2733 8988

【20】荃灣西如心酒店 —— 聯乘朱古力品牌Valrhona

酒店聯乘有朱古力界Hermès之稱的法國著名品牌Valrhona，推出法式下午茶，供應多款鹹甜點，例如特濃黑朱古力慕絲蛋糕、白朱古力熱情果慕絲蛋糕、純滑朱古力芒果慕絲蛋糕、朱古力牛面頰漢堡、朱古力鵝肝凍批配紅酒啫喱等。

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Sky Lounge 天空酒廊 地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店41樓 電話：6313 0378

【21】百樂酒店 —— 抹茶主題

酒店推出抹茶主題下午茶，供應共11款美食，包括抹茶堅魚珍珠蠔、海膽抹茶冷麵、抹茶流心多士、抹茶豆腐慕絲蛋糕、紅豆抹茶卷、抹茶朱古力慕絲蛋糕、抹茶林明頓、抹茶忌廉芭芙、抹茶北海道3.6牛乳奶凍等，還有特色抹茶特飲。

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Park café 地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓 電話：2731 2168 / 6588 0682 (WhatsApp)

【22】港威酒店 —— 送玫瑰氣泡酒及酒杯

酒店聯乘蘋果酒品牌Somersby，推出一系列粉紅色鹹甜點，部分更加入了Somersby玫瑰氣泡酒，包括士多啤梨雲呢嗱撻配玫瑰果醬、自家製雜莓奶凍配玫瑰啫喱及橘子乳酪配玫瑰泡沫。另外還有柚子青蘋果白朱古力、煙三文魚、去皮車厘茄配水牛芝士等美食。

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Three on Canton 地址：尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓 電話：2113 7828

【23】歷山酒店 —— 8折歎維多利亞風下午茶

酒店推出維多利亞風格下午茶，供應多款精美鹹甜點，包括鵝肝慕絲及黑松露醬配格餅、烟肉洋葱蛋酥配原隻鮑魚、法式焦糖燉蛋、意式雜莓奶凍等，每份下午茶套餐更會贈送一杯店選紅葡萄酒、白葡萄酒或氣泡酒。

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歷山餐廳 地址：北角城市花園道32號歷山酒店大堂樓層 電話：3893 2868

【24】Marco Polo —— 意大利風情下午茶

Afternoon Tea Set共有12款茶點，包括5款鹹點及7款甜點，當中有不少都有意大利元素，例如印上意大利國旗顏色的鴨肝杏仁馬卡龍、意大利名物巴馬火腿薄餅等。除咖啡、茶及馬哥孛羅伯爵葡萄冰茶外，還可選配傳統意大利開胃雞尾酒Aperol Spritz、特色咖啡雞尾酒、熱朱古力牛奶或紅莓賓治。

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Cucina 地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店6樓 電話：2113 0808

【25】海景嘉福洲際酒店 —— 送SHISEIDO護膚品

酒店聯乘美妝品牌SHISEIDO，推出「Let it GLOW」下午茶，供應一系列鹹甜點，包括紅絲絨慕絲蛋糕、紅寶石蜜桃馬卡龍、椰子香草奶油蜜柑慕絲餅、煙三文魚配香葱忌廉芝士卷、鴨肝慕思配洋葱醬多士等。每位更可獲贈SHISEIDO感肌同步美肌免疫力提升體驗組合及護膚品體驗裝一份。

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Lobby Lounge 地址：尖沙咀麼地道70號海景嘉福酒店大堂 電話：2721 5161

【26】The St Regis —— 一位難求人氣下午茶

酒店的下午茶人氣非常高，經常一位難求。下午茶提供餐車服務，可以按自己喜好任選自己喜歡的8款鹹甜點。

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The Drawing Room 地址：灣仔港灣徑1號香港瑞吉酒店2樓 電話：2138 6800

【27】君悅酒店 —— 傳統下午茶

Grand Hyatt的下午茶走傳統式風格，三層架上放滿精緻法式點心，而且每位客人都可享用即點即製甜品吧和雪糕櫃。

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茶園 地址：灣仔港灣道1號君悅酒店閣樓 電話：2584 7722

【28】半島酒店 —— 經典英式下午茶、現場弦樂演奏

酒店的下午茶一直都是必食之一，即使坊間出現各式各樣的下午茶，半島的下午茶依然是不少人心中的經典。大堂茶座保留經典傳統，每天安排現場弦樂演奏。 自選餐單上供應地道的英式及東南亞點心。

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半島酒店大堂茶座 地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂 電話：2696 6772

【29】九龍東皇冠假日酒店 —— 送$2550 Eurobeauté送護膚品

下午茶共有5款甜品和5款鹹點，包括榛子千層酥、法式青檸撻、法式燉蛋泡芙、法國歌劇院蛋糕、白朱古力慕絲長泡芙、煎吞拿魚粒配番茄乾、燒牛肉藍芝士意大利香草包。每位客人更可獲贈Eurobeauté體驗裝一份及按摩或美療體驗，價值$2550！

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Cielo 地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓 電話：3983 0388

【30】ARTISAN LOUNGE —— 聯乘米芝蓮二星餐廳

Artisan Lounge聯乘米芝蓮二星餐廳Arbor推出北歐風味下午茶，融合北歐和日式風格，供應各款清新美食，包括香焗牛肝菌批、金箔魚子醬迷你法式麵包、牛油果蕃茄撻、36個月伊巴尼亞火腿蜜瓜玫瑰、日式檸檬忌廉蛋卷、榛子咖啡蛋白餅等、芬蘭藍莓批、沖繩黑糖布丁等。

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Artisan Lounge 地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside K11 MUSEA 地下 G008-G008A 舖 電話：2601 3428

【31】Madame Fù —— 聯乘L’OCCITANE

餐廳聯乘法國天然美容護膚品牌L'OCCITANE推出法式經典下午茶，供應多款精緻鹹甜點，包括經典燉菜蛋餅、法式杏仁千層酥、檸檬奶油瑪卡龍、無花果鵝肝慕絲多士、白朗峰栗子撻、夏日雛菊瑪德琳等。

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Madame Fù 地址：中環荷李活道10號大館營房大樓3樓 電話：2114 2118 / 57655881 (Whatsapp)

【32】Hue —— 送英國天然精油

餐廳聯乘英國知名芳療品牌Aromatherapy Associates，推出期間限定下午茶套餐，供應黑椒大根配鼠尾草忌廉蛋白脆餅、苦橙葉配迷迭香凝乳撻、朱古力麥芽忌廉林明頓蛋糕、澳洲松露蘑菇炸丸子、杜松配牛至香草雞批等多款鹹甜點。

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Hue 地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓 電話：3500 5888

【33】Lady Nara —— 田園野餐泰式下午茶

曼谷過江龍餐廳Lady Nara推出田園野餐下午茶，使用紅色格仔枱布和野餐藤籃營造野餐的感覺。下午茶可品嘗多款鹹甜點，包括脆芒果糯米飯、椰青果凍西米糕、斑蘭及椰子口味英式鬆餅配自家製菠蘿果醬及奶油忌廉蘸點、迷你蝦餅粉紅漢堡、鹹蛋黃脆雞等。

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Lady Nara Hong Kong 地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號店 電話：2153 3730

【34】Angel & Devil —— 以燕窩及芒果入饌

餐廳推出全新下午茶，以燕窩及芒果入饌，供應多達20件鹹甜點，包括芒果阿拉斯加蟹肉沙伴魚子醬、水晶燕窩芒果布甸、迷你黑松露鬆餅配法國凍鵝肝、北海道牛乳鮮芒果奶凍配有機蜜糖及燕窩、70%黑朱古力撻配燕窩及芒果、白朱古力椰子芒果燕窩雲朵慕絲蛋糕等。

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Angel & Devil 地址：觀塘駿業街58號Club East洞天4樓 電話：3103 3808

【35】營致會館——米芝蓮二星粵菜

獲米芝蓮二星的營致會館，推出粵菜下午茶，包括蒸、炸點各三款、小點四款、一款主食及甜品，如果想一試米芝蓮餐廳粵菜，這個價錢可以食到多款點心，CP值甚高！

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營致會館 地址：中環干諾道中41號盈置大廈地下G05、107及108號舖 電話：2801 6882

【36】十里洋場 —— 食乳鴿、嫩雞煨麵

十里洋場推出淮揚菜下午茶，用小蒸籠裝滿水晶肴肉、烤麩及黑松露溏心蛋等涼菜，更有脆皮煙燻BB鴿及多款點心！另外下午茶套餐更配上湯麵一碗，可選嫩雞煨麵或雪菜筍絲肉絲麵，十分飽腹。

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十里洋場 地址：銅鑼灣恩平道28號利園二期1樓101號舖 電話：2338 5500

【37】李好純 —— 素食下午茶

中式素食餐廳李好純推出「Vegan Par-tea」純素下午茶，有八款鹹點及甜點，而且是蛋奶素。英式鬆餅配有自家製山楂醬、芝麻醬，另有甜品桂花糕及紅棗糕。鹹點方面則有咖喱木薯片、XO醬煎腸粉等菜式，十分中式！

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李好純 地址：中環威靈頓街198號The Wellington地舖 電話：2881 1811

【38】The Envoy —— 點心紙形式挑選餐點

The Envoy的下午茶「點心紙」上有14個選項，客人可以自行挑選6款，全部挑選鹹點都可以，鹹點包括豬肉炸春捲、松露意大利香腸三文治等！包餐飲可選咖啡或茶，或可加$40在4杯精選特調咖啡中挑選一杯。

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The Envoy 地址：中環皇后大道中74號中環石板街酒店3樓 電話：2169 3311

【39】Mango Tree —— 泰式下午茶

Mango Tree Elements的泰式下午茶，可以選擇只叫鹹點、只叫甜點或兩款都點的Combo Set。鹹點有牛肉沙爹串燒、蝦多士、迷你咖喱農夫包等，超適合不喜歡甜點的朋友！另外更附兩杯指定泰式特飲，價錢也十分相宜。

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Mango Tree Elements 地址：尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方金區2樓2032號舖 電話：2668 4884

【40】點茶公館 —— 中式甜點、點心下午茶

荃灣南豐紗廠最新進駐的點茶公館，推出兩位用的點心、甜點下午茶，更有多款飲品可選！當中黑天鵝芋角、幾近絕跡的菲林卷芝麻糕都是必吃！

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點茶公館 地址：荃灣The Mills南豐紗廠1樓109-110號舖 電話：3169 6688

【41】An Nam —— 越南風下午茶

安南下午茶下層、中層擺放了多款鹹點，包括柚子海鮮沙律、鮮蝦豬肉米紙卷、脆炸南乳雞翼及西貢蝦多士等越南風菜式，另有少量越南甜點。而飲品則有越南滴漏咖啡或越南特飲。

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An Nam 地址：九龍塘達之路80號又一城L1層20號舖 電話：2866 2803

【42】寬巷子 —— 火鍋三層架下午茶

你無睇錯，打邊爐都有下午茶！寬巷子推出打邊爐火鍋下午茶，最特別是肉類會切成薄片並捲成玫瑰花形狀，並放在三層架子上，打卡必備！

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台北。寬巷子 地址: 尖沙咀海港城海運大廈地下 OT G57舖 電話: 3188 2840

【43】Rosewood Holt’s Café —— 點心下午茶

香港瑰麗酒店除了The Butterfly Room的西式下午茶，其實另一間餐廳Holt’s Café都有推出點心下午茶，十分適合不愛甜點的大家！

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Rosewood Holt's Café 地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside 香港瑰麗酒店2樓 電話：3891 8732

【44】炊公館 —— 點心下午茶

尖沙咀的炊公館有落地大玻璃可以觀賞180度海景，推出的下午茶點心拼盤十分適合不嗜甜的人！下午茶餐點當中，必須一試阿一招牌原隻鮑魚酥！

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炊公館 地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場29樓2901號舖 電話：2328 9123

【45】Morokok —— 包櫻花樹下和服體驗

這間泰國新派菜餐廳間中都會推出不同主題的限定推廣，今次推出櫻花主題下午茶，露台花園亦會佈置成夢幻粉紅櫻花場景，最正是High Tea包兩套和服及一張即影即有，可以在櫻花樹下打卡，充滿日本風情！

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Morokok 地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖 電話：2363 1882

【46】Sensu —— 夢幻仙氣打卡必去

餐廳裝修以螢火蟲為主題，周邊都吊著藍調花裝飾，場中有一棵藍色大樹，夢幻感十足，吸引不少女生打卡！全新推出的「綠野仙蹤」主題，設有8款基本鹹甜點，包括芝士年糕、日式炸豆腐、鬆餅、布朗尼、乳酪杯、雲卷、蘋果撻等。唔夠飽的話，可再加配3至6款。

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SENSU 地址：荃灣楊屋道1號荃新天地一期UG樓78號舖 電話：2885 0968

【47】花楽 —— 打卡日式下午茶

將軍澳海濱長廊新開了一間日式餐廳，除了壽司、刺身等日本料理，更推出以「花」作主題的鳥籠層架下午茶，少女心滿分！師傅曾在米芝蓮日本餐廳學藝，店鋪環境闊落，和式設計非常舒服，重點推介是其特色下午茶，啱晒一班女生來打卡！

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花楽 地址：將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下G23號舖 電話：2389 2628

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😋同場加映：2021香港即食麵Top10😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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😋同場加映：全港$300內燒肉放題8大推介😋

最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間任食燒肉餐廳，包括牛舞、全部$300有找，非常抵食！

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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