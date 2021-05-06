撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-05-06 07:00

自助餐優惠丨精選5月25間酒店自助餐優惠，包括君悅、都會海逸、帝逸、帝京、尖沙咀凱悅、萬麗海景、JW萬豪、Eaton、朗廷、W酒店、港威、百樂、Marco Polo、Cordis、Kerry Hotel、九龍香格里拉、港島香格里拉、灣景廳、8度海逸、灣仔Novotel、九龍酒店、恆豐酒店、皇家太平洋、海景嘉福及千禧新世界酒店。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】君悅酒店 —— 歎人氣茶園Buffet

Grand Hyatt茶園的自助餐最近備受好評，網民大讚雖然款式不多，但勝在味道高質。自助晚餐可任食生蠔、蟹腳、烤雞、自家製鵝肝醬配多士、威靈頓牛柳、香橙火焰班戟、自家製雪糕等多款美食，現場更有鋼琴伴奏，氣氛不錯。

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茶園 地址：灣仔港灣道1號君悅酒店閣樓 電話：2584 7722

【2】帝逸酒店 —— 85折歎龍蝦鮮蟹主題

酒店全新推出「龍蝦．鮮蟹」主題自助晚餐，任食生蠔、日式鐵板燒及爐端燒、天婦羅，還有超過15款龍蝦及鮮蟹美食，包括法式龍蝦湯、蟹粉小籠包、鮮蟹肉龍蝦千層麵、龍蝦蟹肉大阪燒餅、蟹黃芝士撻、龍蝦火炙芝士牛油果卷等。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【3】萬麗海景酒店 —— 8折任食生蠔

酒店推出高達8折優惠，可以任食生蠔、蟹腳、龍蝦箝等凍海鮮，亦有龍蝦（每位客人一隻）、烤羊架、烤鴨肝等熱食。另外有New York Cheesecake、斑蘭椰子蛋糕、朱古力慕絲等多款甜品。

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萬麗咖啡室 地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓 電話：2802 8888

【4】都會海逸酒店 —— 75折起歎龍蝦、燕窩美食

酒店推出龍蝦及燕窩主題自助餐，除了任食生蠔、雪花蟹腳、波士頓龍蝦等凍海鮮外，還有煎鴨肝、威靈頓雞肉水晶燕窩酥皮卷、帶子虎蝦梳乎厘配水晶燕窩龍蝦汁、竹笙蟹肉水晶燕窩蒸蛋白、蟲草花菜膽燉螺頭湯等美食。甜品方面，有冰糖雪耳紅棗桂圓燉桃膠、桃膠西米椰奶凍、水晶燕窩香檳慕絲、水晶燕窩桂花啫喱及水晶燕窩南瓜露等

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Promenade 西餐廳 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【5】百樂酒店 —— 75折任食各款日本美食

酒店推出以和牛、花膠和海鮮為主題的自助晚餐，供應鱈場蟹腳海鮮拼盤，包括加拿大鱈場蟹腳、法國麵包蟹、小龍蝦、紐西蘭青口、白蜆及海蝦，另外可以任食酥皮花膠海鮮龍蝦湯、和牛粒鴨肝蔥粒炒飯、魚湯花膠南瓜雞粥等美食。

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+ 4 + 4 + 4

Park café 地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓 電話：2731 2168 / 6588 0682 (WhatsApp)

【6】JW萬豪酒店 —— 高達85折歎蟹腳、手握壽司

JW Marriott推出85折優惠，有蟹腳、青口等多款凍海鮮，還有即場手握壽司和刺身，亦有多款熟食美食，例如燴花膠、蒸龍躉、蒜蓉蝦、片皮鴨、招牌即煮雲吞麵等，還有水信玄餅、法式焦糖燉蛋、Tiramisu等多款甜品。

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JW咖啡室 地址：金鐘道88道太古廣場香港JW萬豪酒店5樓 電話：2810 8366

【7】W酒店 —— 7折任食生蠔

酒店現時推出7折優惠，自助晚餐可以任食法國賽維爾生蠔、即煎鴨肝、現切西班牙黑毛豬叉燒、澳洲斧頭扒、波士頓龍蝦、龍蝦鉗等美食，星期五至日更可以歎清蒸海星斑、蘆筍凍湯伴松露泡沫。

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KITCHEN 地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓 電話：3717 2299

【8】尖沙咀凱悅酒店 —— 85折任食即煮龍蝦

Hyatt Regency自助餐可以無限任食現煮新鮮龍蝦！現時更推出全新和風自助餐，可點選多款以黃鰭吞拿魚製作而成的壽司、刺身及魚生飯，亦有清酒火焰竹筍、鐵板火焰鴨肝多士配杏脯、日式麵豉烤全雞等美食。甜品方面，有櫻花瑞士蛋糕卷、蜜柑瑞士蛋糕卷、櫻花大福、日式脆餅配櫻花雪糕等。

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尖沙咀凱悅酒店咖啡廳 地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層 電話：3721 7700 / 3721 7701

【9】嘉里酒店 —— 高達6折任食多款海鮮

Kerry Hotel自助餐可以任食麵包蟹、翡翠螺、青口等凍海鮮，亦有各款刺身，包括三文魚、吞拿魚等。熟食方面，有即叫即製石頭鍋飯、海南雞飯、咖哩、燒肉扒、蒸點心等，另外還有即製窩夫、法式薄餅Crepe、各款蛋糕等多種甜品。

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大灣咖啡廳 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 電話：2252 5246 / 2252 5888

【10】帝京酒店 —— 免加一任食多款芒果甜品

酒店推出芒果主題自助午餐，除了任食生蠔、還有多款以花膠作為主打食材的菜式，包括古法花膠蒸魚塊、瑤柱花膠竹笙扒津白、花膠絲南瓜羹等。另外還有多款以香芒入饌的甜品，例如芒果熱情果乳酪慕絲蛋糕 、香芒伯爵茶千層酥、香芒紅桑子卷蛋糕、椰子香芒撻等。

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花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【11】逸東酒店 —— 任食多款燒海鮮

Eaton HK全新推出燒烤主題自助餐，任食多款南美炭火烤肉串，例如牛肉眼、雞腿、各式肉腸等，更有秘製阿根廷辣椒醬及10款特色辣醬可蘸。另外還有生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳等凍海鮮，及泰式燒海鮮、炙燒大頭蝦、蒜香檸檬燒蠔、牛油芝士烤焗開邊龍蝦等熱食。

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普慶餐廳 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 電話：2710 1901

【12】朗廷酒店 —— 75折歎8款海鮮

酒店推出超級海鮮聯盟自助餐，任食8款海鮮，包括波士頓龍蝦、加拿大蟹腳、新西蘭生蠔、大蝦、青口、小龍蝦、翡翠螺等。另外還有多款日式刺身，例如北寄貝、油甘魚、甜蝦。其他熱食包括香煎鵝肝、炭燒肉眼扒及紐西蘭羊扒、蛋黃醬焗魚、黃金杏仁烤雞捲、慢煮鴨胸配橘子汁、北京片皮鴨。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【13】康得思酒店 —— 8折任食多款海鮮

Cordis推出8折優惠，任食生蠔、青口、凍蝦、小龍蝦等冰鎮海鮮，亦有德國烤豬手、香草忌廉汁香煎鱸魚等美食。自助晚餐更供應鱈場蟹腳、芝士焗龍蝦、頂級肉眼扒、即煎鵝肝、即切片皮鴨、滋補燉湯等。甜品方面，有北海道蜜瓜慕絲蛋糕、班蘭榴槤卷蛋、日式培茶白桃慕絲蛋糕、核桃焦糖蘋果法式蛋糕等。

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The Place 地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層 電話：3552 3028 / 6656 2680 (Whatsapp)

【14】千禧新世界香港酒店 —— 自助餐買二送一

酒店推出買二送一自助餐優惠，以優惠價任食龍蝦、蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有鐵板燒和牛及大蝦、香煎法國鴨肝、法式白汁芝士焗龍蝦、鮑魚扣鴨掌等美食及多款甜品。

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Café East 地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店1樓 電話：2313 4222

【15】港威酒店 —— 75折任食和牛

自助餐除了可以任食生蠔、多款冰鎮海鮮，還有一系列特級安格斯及和牛美食，包括安格斯斧頭扒、輪流供應的香烤牛肋肉及和牛、酥炸和牛、川椒燉牛面頰、西班牙鷹嘴豆燉牛肚、香烤燒烤醬牛肋骨。甜品方面，有紅莓朱古力蛋糕、栗子雲呢嗱撻、迷你朱古力泡芙、北海道3.6牛乳布甸等。

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Three on Canton 地址：尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店 3 樓 電話：2113 7828 / 5217 6428（WhatsApp即時訂座）

【16】8度海逸酒店 —— 8折起歎多款海鮮

自助晚餐可以任食生蠔，共有法國、美國或愛爾蘭3款，每日供應2款，還有鱈場蟹腳、青口等凍海鮮。另外還有生滾海鮮粥底火煱、籠仔蒸海鮮、即煎鵝肝伴黑松露汁、火焰壽司、和牛刺身、燕窩蛋白梳乎厘等美食。

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8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 電話：2126 1960

【17】諾富特世紀酒店 —— 低至55折歎生蠔

酒店推出超抵自助午餐優惠，任食生蠔、松葉蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有肉眼扒、即制石爐意式薄餅、多款熱食、即煮湯麵檔、多款Mövenpick口味雪糕及10數款甜品。

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Le Cafe 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869

【18】灣景國際酒店 —— 免加一任食鮑魚、花膠

酒店推出「鮑魚．花膠」自助晚餐，任食多款凍海鮮之外，還有花雕醉鮑魚、香麻涼拌花膠海蜇手撕雞、牛肝菌鮑魚鍋巴、鮑魚茶碗蒸、避風塘金磚脆鮑魚、花膠鮑汁荷葉飯、鮑魚花膠燒鴨粥。甜品方面，有冧酒提子玉桂芝士蛋糕、薰衣草梳乎厘、萬壽果雪耳燉花膠。

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灣景廳 地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓 電話：3909 9088 / 5721 2553 (WhatsApp)

【19】城景國際 —— 歎龍蝦、花膠、海膽美食

酒店推出「龍蝦‧花膠‧海鮮自助晚餐」，任食花膠培根豚肉海膽黃醬焗生蠔、黃金香蒜炒龍蝦鉗、黑松露海膽花膠燉蛋、海膽金槍魚榻榻奇、西班牙龍蝦海鮮飯等，每位更可獲贈一客花膠海膽醬焗波士頓龍蝦。另外亦可以任歎美國及紐西蘭生蠔、鱈場蟹腳、藍青口等冰鎮海鮮。

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City Café 地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287

【20】恆豐酒店 —— 75折起任攞生蠔

紅煙窗可以任攞生蠔想食幾多攞幾多！還有波士頓龍蝦、蟹腳、藍青口、翡翠螺等凍海鮮，熟食方面則有香煎法式鴨肝伴多士、香烤羊架等。另外還有Häagen-Dazs雪糕、葡撻、楊枝甘露、班戟等，亦可以任飲橙汁和柑橘汁。

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紅煙窗 地址：佐敦彌敦道222號恆豐酒店2樓 電話：2732 4611

【21】馬哥孛羅香港酒店 —— 7折任食生蠔、龍蝦

Marco Polo自助餐可任食生蠔、龍蝦、小龍蝦、松葉腳蟹、翡翠螺、青口及凍蝦等凍海鮮，還有龍蝦青瓜沙律、龍蝦大蝦車厘茄沙律、上湯龍蝦芝士伊麵、龍蝦意粉風美食，每位更可免費獲贈半隻芝士焗龍蝦。

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馬哥孛羅咖啡廳 地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店1樓 電話：2113 3912

【22】皇家太平洋酒店 —— 高達6折歎多款日式美食

酒店推出「日式爐端燒」自助餐，包括燒海鮮，例如波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、帶子、鱈魚、鯖魚、 秋刀魚、魷魚、錫紙清酒煮蜆，還有錫紙鵝肝燒、清酒煮牛尾、軟殼蟹手卷。甜品方面，則有綠茶梳乎厘配雲呢嗱汁、日式栗子蛋糕、日式紅豆窩夫等。

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柏景餐廳 地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓 電話：2738 2322

【23】海景嘉福酒店 —— 72折歎黑松露及和牛主題

酒店推出「黑松露和牛盛宴」自助晚餐，任食生蠔、多款凍海鮮等，另外亦有多款黑松露及和牛主題美食，例如火炙和牛壽司配黑松露、蟹肉蒸蛋松露汁、燒和牛肉配黑松露汁、香煎和牛扒、和牛他他手卷、露筍和牛炒飯等。

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海景咖啡廊 地址：尖沙咀麼地道70號海景嘉福酒店M層 電話：2731 2860

【24】九龍香格里拉大酒店 —— 7折起任食多款凍海鮮

酒店自助餐可任食多款蟹腳等凍海鮮，還有喇沙、冬蔭功、紅酒燴牛肉、黑糖珍珠奶蓋古早味蛋糕等。自助晚餐更可任食龍蝦及北京填鴨。

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Café Kool 地址：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓 電話：2733 8753

【25】港島香格里拉大酒店 —— 75折起任食石斑

酒店自助餐可任食烤黑毛豬配泰式橘子沙律、三文魚他他、櫻花蝦小籠包、鹽焗石斑魚、福建蝦麵、鮑魚海參蟲草花氣鍋雞、法式海鮮湯等美食。

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cafe TOO 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場二座港島香格里拉酒店7樓 電話：2820 8571

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😋同場加映：2021香港即食麵Top10😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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😋同場加映：全港$300內燒肉放題8大推介😋

最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間任食燒肉餐廳，包括牛舞、全部$300有找，非常抵食！

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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