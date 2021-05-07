撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-05-07 19:31

【MIRROR演唱會 / MIRROR成員】人氣男團 MIRROR 風頭一時無兩，成軍兩周年演唱會更加是一票難求！自稱「鏡粉」的你，對12位小鮮肉的愛好是否真的了解？剛剛入坑的你，又會否想認識他們更深？《香港01》食玩買記者整理了MIRROR 12位成員吃喝玩樂的喜好，究竟姜濤除了漢堡仲鍾意食乜？Edan最想要叮噹邊樣法寶？現在為你一一解答！

《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會於九展Star Hall舉行。（資料圖片）

MIRROR早前官方YouTube 頻道上載了一系列「MIRROR 100問」片段，《香港01》食玩買記者整理了當中22條關於吃喝玩樂的Q&A，讓大家更了解Anson Lo、Jeremy、Edan、Lokman、Stanley、Jer、Ian、Tiger、AK、Frankie、Alton以及姜濤的喜好！😍😍😍有位成員自稱千杯不醉？有個鍾意聞自己隻味？立即點擊以下圖片👇👇

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🍟同場加映1：麥當勞20大人氣美食全球票選排行榜🍟

麥當勞可算是世界的「共同語言」，連姜B都鍾意！外國著名網站Ranker早前呼籲全球網民選出最好食的麥當勞美食排名，想不到魚柳包竟跌出10大，而且冠軍竟不是包類！20強當中多款都在香港有售，立即看看你的心水M記美食有沒有上榜👇👇

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💡💡同場加映2：盤點全球10間奇特M記💡💡

大家不要以為麥當勞在全球的分店都是一式一樣，不少設計絕對可稱得上「創作力量同幻想會嚇你一跳」！不要覺得「隔離飯香」！其實全球首間麥當勞概念店就是設於香港！想知香港概念店有甚麼特別？立即按圖睇👇👇

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😎😎😎 同場加映3：外國人眼中20大香港美食排名 奶茶不上榜雲吞第2 第1由細食到大😎😎😎

雖然香港作為國際大都會，西日意法韓美食都有，但說到底傳統本土美食才是皇道！外國網站TasteAtlas 整理了外國人最愛的香港地道美食，享負盛名的奶茶和西多士竟然20強不入！👇👇👇即刻睇你心愛的香港美食是否上榜👇👇👇

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